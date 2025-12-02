Sinh viên Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội sẽ nhận cao nhất hơn 3 triệu đồng tiền hỗ trợ tham gia A80

SVO - Trao đổi với phóng viên Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam - Báo Tiền Phong về quyền lợi của sinh viên khi tham gia A80, lãnh đạo Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội khẳng định đã có kế hoạch chi trả cụ thể với mức hỗ trợ cao nhất hơn 3 triệu đồng/sinh viên.

Trao đổi với phóng viên, Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội cho biết, việc chi trả ngân sách cho các chương trình cấp quốc gia cần tuân thủ quy trình tài chính nghiêm ngặt, không thể giải ngân ngay tức thì. Nhà trường khẳng định mọi quyền lợi của sinh viên đều được đảm bảo.

Hàng ngàn sinh viên tham gia tập luyện cho A80 tại Sân vận động Mỹ Đình.

Về mức chi phí hỗ trợ cụ thể, đại diện nhà trường thông tin có hai mức chi trả dựa trên khối lượng công việc và thời gian tham gia của từng nhóm sinh viên. Cụ thể, nhóm sinh viên tham gia cả hai chương trình (ngày 1/9 và ngày 2/9) có mức hỗ trợ hơn 3 triệu đồng/sinh viên và nhóm sinh viên tham gia xếp hình tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình ngày 1/9 nhận mức hỗ trợ là hơn 2 triệu đồng mỗi sinh viên.

Lãnh đạo nhà trường khẳng định luôn ghi nhận và biểu dương tinh thần luyện tập, cống hiến của sinh viên. Chia sẻ thêm về công tác hậu cần, đại diện trường cho biết trong suốt quá trình chuẩn bị cho chương trình quốc gia A80, khi chưa có kinh phí hỗ trợ từ Bộ, các giảng viên đã chủ động ứng tiền cá nhân để lo việc ăn uống, thuốc men và trang phục (áo mưa) nhằm đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho các em. Nhà trường mong muốn sinh viên nhìn nhận sự việc khách quan, tránh bị cuốn theo "hiệu ứng đám đông" trên mạng xã hội.