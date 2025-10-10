Phát động Ngày hội nhà giáo sáng tạo với Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo

SVO - Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Đại học RMIT Việt Nam chính thức phát động chương trình Ngày hội nhà giáo sáng tạo với Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo. Đây là một hoạt động thuộc sáng kiến “Diễn đàn Đổi mới sáng tạo giáo dục Việt Nam với trí tuệ nhân tạo” được ra mắt từ tháng 4/2025 nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong giáo dục, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý, giảng dạy và học tập.

Trong khuôn khổ Diễn đàn, giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục các cấp có thể gửi sản phẩm và giải pháp ứng dụng AI trong giáo dục về tham gia Diễn đàn và được xét giải cho các hạng mục thuộc “Giải thưởng Tiên phong Ứng dụng AI trong Giáo dục Việt Nam”.

Lễ phát động Diễn đàn Đổi mới sáng tạo giáo dục Việt Nam với trí tuệ nhân tạo vào tháng 4/2025. (Hình: RMIT)

Giải thưởng chính thức mở đơn đăng ký đến hết ngày 30/10/2025, khuyến khích giáo viên và cán bộ quản lý từ các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt trên toàn quốc tham gia qua trang thông tin chính thức: www.vnfeai.info. Thông tin chi tiết về cách thức, thời gian gửi hồ sơ sản phẩm cùng các nội dung liên quan khác cũng được đăng tải tại trang thông tin trên.

Top 100 sản phẩm xuất sắc sẽ được Ban tổ chức trao giấy chứng nhận để ghi nhận sáng kiến mang tính sáng tạo và đóng góp thiết thực cho giáo dục.

Top 50 sản phẩm xuất sắc nhất sẽ tham dự vòng chung kết tại Ngày hội nhà giáo sáng tạo với Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo, nơi các đại biểu cùng chia sẻ kinh nghiệm, thực tiễn tốt nhất và vinh danh những sản phẩm ứng dụng và dự án tiêu biểu. Ngày hội sẽ được tổ chức tại cơ sở Nam Sài Gòn của Đại học RMIT Việt Nam vào giữa tháng 12/2025.

Các sản phẩm tham gia có thể là giải pháp, sáng kiến, mô hình hoặc công cụ ứng dụng AI trong giảng dạy, học tập và quản lý giáo dục. Sản phẩm có thể thuộc các chủ đề chính như giảng dạy và học tập; kiểm tra và đánh giá; quản lý giáo dục; đổi mới giáo dục và mở rộng tiếp cận; ứng dụng AI có trách nhiệm; phát triển bền vững; hoặc chủ đề khác có liên quan mật thiết đến việc ứng dụng AI trong giáo dục.

Ban tổ chức khuyến khích các sản phẩm được triển khai trực tiếp trong lớp học và nhà trường, giải quyết thách thức thực tiễn và/hoặc tạo tác động tích cực liên quan tới các vấn đề như biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, phát triển tư duy bền vững, xây dựng lộ trình năng lực số cho học sinh và nhà trường.

Ban tổ chức cũng sẽ tổ chức buổi hỏi đáp trực tuyến vào lúc 14:00-15:30, thứ Bảy, ngày 18/10/2025 tại đường link: www.vnfeai.info/giaidap.>

Theo ông Nguyễn Hồng Đào, Trưởng phòng Phát triển, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ngày hội nhà giáo sáng tạo với Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo là cơ hội để các nhà giáo Việt Nam thể hiện tinh thần đổi mới sáng tạo và khả năng ứng dụng công nghệ vào thực tiễn giáo dục.

“Chúng tôi mong muốn tạo ra một sân chơi chuyên môn, nơi các sáng kiến giáo dục với AI được lan tỏa và ghi nhận”, ông Nguyễn Hồng Đào cho biết.

Tiến sĩ Trần Đức Linh, trưởng ban dự án Đổi mới sáng tạo giáo dục Việt Nam với trí tuệ nhân tạo (EEAI), Đại học RMIT Việt Nam, cho biết: “Thông qua các buổi tập huấn, ngày hội sắp tới và chương trình giải thưởng vinh danh, chúng tôi mong muốn đem đến không gian chuyên môn để các giáo viên và cán bộ quản lý toàn quốc có thể giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần thúc đẩy đổi mới giáo dục tại Việt Nam trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo”.