ĐHQG Hà Nội khảo sát thực địa và hỗ trợ khẩn cấp người dân Đắk Lắk sau mưa lũ

SVO - ĐHQG Hà Nội đã trực tiếp khảo sát hiện trường và trao tặng hỗ trợ thiết thực cho người dân chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ tại Đắk Lắk. Các chuyên gia không chỉ chia sẻ khó khăn với người dân mà còn đề xuất các giải pháp căn cơ, giúp địa phương phòng ngừa rủi ro và khắc phục hậu quả thiên tai.

Ngày 26/11, đoàn công tác của ĐHQG Hà Nội do Giám đốc - PGS. TS Hoàng Minh Sơn dẫn đầu đã đến khảo sát thực địa tại tỉnh Đắk Lắk. Tiếp và làm việc với đoàn có bà Hồ Thị Nguyên Thảo – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Tại buổi làm việc, Giám đốc Hoàng Minh Sơn đã trao tặng tỉnh 1 tỷ đồng nhằm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, mở đầu cho chuỗi chương trình cứu trợ khẩn cấp của ĐHQG Hà Nội dành cho các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên sau đợt thiên tai vừa qua.

ĐHQG Hà Nội khảo sát thực địa và hỗ trợ khẩn cấp người dân Đắk Lắk sau mưa lũ.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk Hồ Thị Nguyên Thảo đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và sự hỗ trợ kịp thời của ĐHQG Hà Nội, đặc biệt là việc Giám đốc Hoàng Minh Sơn cùng các chuyên gia trực tiếp khảo sát hiện trường, chia sẻ khó khăn với người dân. Bà tin tưởng, đội ngũ khoa học của ĐHQG Hà Nội sẽ đề xuất các giải pháp căn cơ, khả thi để địa phương khắc phục hậu quả thiên tai cả ngắn hạn lẫn dài hạn.

Đoàn công tác cũng đã đến thăm trường ĐH Xây dựng Miền Trung – đơn vị đang phối hợp hỗ trợ Đắk Lắk và Phú Yên trong việc đánh giá hiện trường sau lũ. Tại đây, các nhà khoa học hai bên trao đổi kết quả bước đầu, chia sẻ dữ liệu và nhận định, đảm bảo việc đánh giá nguyên nhân và hệ quả của thiên tai được thực hiện khách quan và kịp thời. Đoàn cũng trực tiếp trao quà hỗ trợ khẩn cấp cho người dân tại các khu vực chịu thiệt hại nặng.

Trong quá trình khảo sát, đoàn kiểm tra các công trình thủy điện quan trọng như Thủy điện Sông Ba Hạ và Đập Đồng Cam, nhiều điểm đồi dốc có dấu hiệu sạt trượt sau mưa lớn kéo dài, một số vị trí đất đá mất kết cấu, tiềm ẩn nguy cơ sụt đổ. Tại các tuyến dân cư lân cận, lượng bùn đất đổ xuống lớn, gây ách tắc và tạo áp lực lên hệ thống thoát nước. Đoàn cũng khảo sát đoạn cao tốc Bắc – Nam từng bị ngập sâu, nơi dòng chảy biến đổi mạnh do đặc điểm địa hình thung lũng kết hợp mưa kéo dài. Các chuyên gia nhận định khu vực này cần giám sát chặt chẽ khả năng tiêu thoát nước để tránh tái diễn ngập sâu nếu xuất hiện mưa cực đoan.

Đoàn công tác ĐHQG Hà Nội khảo sát thực địa tại Đắk Lắk sau mưa lũ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Giám đốc Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh tinh thần xuyên suốt của ĐHQG Hà Nội là “đồng hành – chia sẻ – hỗ trợ thiết thực”. Ông khẳng định, các hoạt động cứu trợ được tổ chức gọn nhẹ, không làm phát sinh thêm áp lực cho chính quyền địa phương đang tập trung khắc phục hậu quả, đồng thời phải đến đúng người, đúng thời điểm và đúng nhu cầu.

Giám đốc ĐHQG Hà Nội cũng đề nghị cần nhận diện rõ nguyên nhân gốc rễ dẫn đến ngập sâu và sạt lở đất, bao gồm lượng mưa đặc biệt lớn, địa hình, khả năng tiêu thoát nước, mức độ an toàn của các hồ thủy lợi – thủy điện và tác động của hạ tầng. Ông cho rằng, địa phương rất cần một “bản đồ tình huống” thời gian thực, tích hợp dữ liệu về mức ngập, số hộ cần di dời, khu vực nguy cơ sạt trượt, thông tin hồ chứa và tình trạng giao thông để điều phối cứu hộ hiệu quả.