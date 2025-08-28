Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo sư Nga làm Viện trưởng danh dự Viện Công nghệ Lượng tử, ĐHQG Hà Nội

SVO - GS Alexey Ustinov, chuyên gia hàng đầu thế giới về công nghệ lượng tử, được bổ nhiệm làm Viện trưởng danh dự Viện Công nghệ Lượng tử (ĐHQG Hà Nội).

GS Ustinov hiện là Giám đốc Phòng thí nghiệm Công nghệ lượng tử siêu dẫn, ĐH Khoa học và Công nghệ Quốc gia Nga (MISiS), đồng thời giảng dạy tại Viện Công nghệ Karlsruhe (Đức). Ông được biết đến với các nghiên cứu về qubit siêu dẫn, mạch Josephson và vật liệu siêu dẫn, với hơn 400 công bố quốc tế, chỉ số H-index trên 60.

Ông từng nhận Mega Grant của Chính phủ Nga (2011), giải thưởng Google Faculty Research Award (2017) và nhiều giải thưởng quốc tế khác. Các công trình của ông được đánh giá là góp phần quan trọng định hình nghiên cứu công nghệ lượng tử hiện nay.

Giáo sư Nga làm Viện trưởng danh dự Viện Công nghệ Lượng tử (ĐHQG Hà Nội).

GS Ustinov cho biết, ông vinh dự khi nhận lời mời từ ĐHQG Hà Nội và kỳ vọng sẽ hợp tác đào tạo, nghiên cứu, tạo cơ hội trao đổi sinh viên, nhà khoa học giữa Việt Nam và Nga. “Tôi rất mong sớm được gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm với sinh viên và các nhà nghiên cứu trẻ tại Việt Nam. Sự tò mò khoa học và tinh thần học hỏi sẽ giúp các bạn nhanh chóng bắt kịp thế giới trong lĩnh vực này”, ông nói.

TS Nguyễn Quốc Hưng – Viện trưởng Viện Công nghệ Lượng tử (ĐHQG Hà Nội) cho biết, sự hiện diện của GS Ustinov sẽ giúp viện tiếp cận nhanh hơn với tri thức quốc tế, đặc biệt trong công nghệ qubit siêu dẫn. “Ông không chỉ mang lại tri thức quý báu mà còn là động lực để sinh viên và nhà nghiên cứu Việt Nam tiếp cận thành tựu khoa học đỉnh cao”, TS Hưng nói.

Theo ĐHQG Hà Nội, công nghệ lượng tử là một trong 8 lĩnh vực ưu tiên đầu tư giai đoạn 2025 – 2035, cùng chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, robot – tự động hóa và năng lượng mới. Trường đặt mục tiêu thu hút khoảng 100 giáo sư quốc tế giảng dạy, nghiên cứu trong 5 năm tới.

Tháng Mười tới, GS Ustinov dự kiến đến Hà Nội để làm việc trực tiếp với Viện Công nghệ Lượng tử và gặp gỡ giảng viên, sinh viên ĐHQG Hà Nội.

#công nghệ lượng tử #Viện Công nghệ Lượng tử #ĐHQG Hà Nội #GS Ustinov #hợp tác quốc tế #qubit siêu dẫn #nghiên cứu khoa học

