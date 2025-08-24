Nhiều trường đại học tại Nghệ An, Hà Tĩnh cho sinh viên nghỉ học trước cơn bão số 5

SVO - Trước diễn biến phức tạp của bão số 5 (tên quốc tế: Kajjiki), nhiều trường đại học tại khu vực Bắc Trung Bộ đã thông báo điều chỉnh kế hoạch dạy và học nhằm đảm bảo an toàn cho giảng viên, học sinh, sinh viên.

Ngày 24/8, trường ĐH Vinh phát đi thông báo về việc thay đổi hình thức đào tạo và công tác trong hai ngày 25 - 26/8. Theo đó, các lớp lý thuyết bậc đại học chính quy và sau đại học chuyển sang học trực tuyến. Các lớp thực hành, thí nghiệm tạm dừng trong thời gian này.

Đối với hệ thống trường phổ thông và mầm non trực thuộc, bao gồm trường THPT Chuyên, trường Tiểu học, THCS & THPT Thực hành sư phạm, trường Mầm non Thực hành, nhà trường quyết định cho học sinh nghỉ toàn bộ hoạt động trong hai ngày 25 - 26/8. Trung tâm Đảm bảo chất lượng cũng không tổ chức thi, kiểm tra. Các đơn vị hành chính được yêu cầu linh hoạt bố trí hình thức làm việc trực tuyến hoặc trực tiếp, tùy theo tình hình mưa bão, vừa đảm bảo an toàn vừa duy trì tiến độ công việc.

Thông báo từ ĐH Vinh.

Cùng thời điểm, trường ĐH Hà Tĩnh cũng thông báo tạm dừng toàn bộ hoạt động dạy và học đối với giảng viên, sinh viên trong ngày 25/8. Theo thông tin dự báo, khu vực Hà Tĩnh nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão, dự kiến có gió mạnh, mưa to đến rất to. Để chủ động ứng phó, Ban giám hiệu yêu cầu các khoa, bộ môn khẩn trương thông báo tới giảng viên và sinh viên, đồng thời giảng viên cần chủ động bố trí lịch dạy bù nhằm đảm bảo tiến độ học kỳ.

Đại diện trường ĐH Hà Tĩnh cho biết: “Đây là tình huống bất khả kháng do ảnh hưởng của thiên tai. Ưu tiên hàng đầu của nhà trường là sự an toàn của sinh viên, giảng viên và cán bộ. Sau khi thời tiết ổn định, các lớp học sẽ được bố trí bù để đảm bảo kế hoạch đào tạo chung”.

Trường ĐH Hà Tĩnh cho giảng viên và sinh viên nghỉ học trong ngày 25/8.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 5 đang di chuyển nhanh và có cường độ mạnh, dự kiến đổ bộ vào đất liền khu vực Bắc Trung Bộ trong ngày 25/8. Do ảnh hưởng của bão, các tỉnh từ Nghệ An đến Hà Tĩnh khả năng xuất hiện mưa lớn kéo dài, nguy cơ cao xảy ra ngập úng, lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi. Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển trong thời điểm bão đổ bộ, đồng thời chuẩn bị đầy đủ các phương án phòng chống thiên tai.

Trong những năm gần đây, nhiều trường đại học, cao đẳng tại khu vực miền Trung đã chủ động áp dụng hình thức học trực tuyến và điều chỉnh kế hoạch dạy học khi thời tiết bất lợi. Việc này vừa đảm bảo tiến độ chương trình, vừa giúp hạn chế tối đa rủi ro cho sinh viên và giảng viên.

Bão giật cấp 17 khi áp sát bờ, đề nghị cấm đường ngày 25/8.

Trước mắt, hàng chục nghìn sinh viên tại Nghệ An và Hà Tĩnh sẽ tạm dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến hoặc nghỉ học theo thông báo. Các trường khuyến cáo sinh viên không chủ quan, cần tuân thủ nghiêm túc chỉ dẫn của địa phương, không di chuyển ra ngoài khi thời tiết nguy hiểm, đồng thời theo dõi thông tin chính thống để cập nhật lịch học trở lại sau bão.