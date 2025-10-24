Lễ hội Con đường văn hoá Hàn Quốc 2025 lần thứ 4 tại Hà Nội diễn ra ở địa điểm nào?

SVO - Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam (Đại sứ Choi Young Sam) cùng Trung tâm Văn hoá Hàn Quốc tại Việt Nam (Giám đốc Choi Seung Jin) tổ chức Lễ hội Con đường văn hoá Hàn Quốc 2025 lần thứ 4 tại khu vực cổng sau Đại sứ quán Hàn Quốc trong hai ngày 25~26 tháng 10 năm 2025 (Thứ 7, Chủ Nhật).

Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam với thiết kế tường đá Doldam bao quanh khuôn viên đã trở thành địa điểm nổi tiếng thu hút người dân tham quan, chụp ảnh, một địa điểm tiêu biểu quảng bá văn hóa Hàn Quốc. Kể từ năm 2022, Lễ hội Con đường văn hoá Hàn Quốc được tổ chức hàng năm đã trở thành một trong những lễ hội trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc tiêu biểu tại Hà Nội. Năm ngoái Lễ hội Con đường văn hoá Hàn Quốc đã thu hút hơn 20,000 người dân Hà Nội đến tham quan và trải nghiệm.

Tại lễ hội năm nay, ngoài các cơ quan chính phủ Hàn Quốc bao gồm Tổng cục Du lịch Hàn Quốc, Tổng Công ty Phân phối Nông Thủy sản và Thực phẩm Hàn Quốc, Cơ quan Nội dung Sáng tạo Hàn Quốc, Cơ quan Bảo vệ bản quyền Hàn Quốc, Cơ quan thúc đẩy doanh nghiệp vừa và nhỏ và khởi nghiệp Hàn Quốc và Quỹ học viện King Sejong vận hành các gian hàng giới thiệu quảng bá và trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc; còn có các khu vực photozone chụp ảnh quảng bá các địa điểm du lịch Hàn Quốc và khu vực photozone đặc biệt nhân dịp chào mừng Hội nghị Thượng đỉnh APEC 2025. Đặc biệt, năm nay tại lễ hội sẽ diễn ra cuộc thi Đấu trường trò chơi dân gian Việt – Hàn với quy mô lớn – người dân sẽ cùng nhau chơi các trò chơi dân gian Việt Nam, Hàn Quốc như nhảy dây tập thể, đá cầu Hàn Quốc,... Đồng thời, với sự phối hợp của Tổng Công ty Phân phối Nông Thủy sản và Thực phẩm Hàn Quốc, khu vực trải nghiệm ẩm thực Hàn Quốc với quy mô lớn nhất từ trước đến nay với sự góp mặt của các công ty thực phẩm Hàn Quốc đang hoạt động tại thị trường Việt Nam sẽ mang đến những trải nghiệm vô cùng hấp dẫn.

Chương trình buổi biểu diễn buổi tối với nhiều tiết mục biểu diễn đặc sắc bao gồm biểu diễn Taekwondo - Đội Kukkiwon(Tổng hành dinh Taekwondo Thế giới), biểu diễn âm nhạc truyền thống Gugak Hàn Quốc - Trung tâm Gugak Quốc gia Hàn Quốc, biểu diễn nghệ thuật truyền thống Hàn Quốc – đoàn nghệ thuật thành phố Jinju Hàn Quốc, nhảy cover K-POP, ca sĩ Bùi Công Nam và ca sĩ Hoàng Duyên.

Ngoài ra, nằm trong khuôn khổ chuỗi triển lãm "Touring K-Arts" của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc cùng Quỹ Giao lưu Văn hóa Quốc tế Hàn Quốc(KOFICE), tại Lễ hội con đường văn hóa Hàn Quốc 2025 sẽ được trang trí bằng gần 1,000 chiếc đèn lụa Jinju tạo thành “đường hầm đèn lụa” thắp sáng con đường tường đá vào đêm thu Hà Nội. Sắc màu rực rỡ của những chiếc đèn lồng sẽ hòa quyện với bầu trời đêm thu Hà Nội, mang đến một trải nghiệm khó quên cho người dân. Bên cạnh đó, triển lãm <Ánh sáng Hàn Quốc: Đèn lụa Jinju> cũng sẽ được trưng bày tại Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam từ ngày 3 tháng 11 đến ngày 26 tháng 12 năm 2025.

Đại sứ Choi Young-sam cho biết: "Giao lưu văn hóa là một yếu tố quan trọng trong sự phát triển quan hệ song phương giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Tôi hy vọng thông qua sự kiện Lễ hội con đường văn hóa Hàn Quốc được tổ chức trên con đường tường đá của Đại sứ quán Hàn Quốc sẽ giúp người dân hai nước đến gần nhau hơn."