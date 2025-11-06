Dự báo bão số 13 đổ bộ mạnh vào Quảng Ngãi và Gia Lai vào chiều tối nay

Trong ngày 6/11, khu vực từ TP. Huế đến Lâm Đồng đã có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Từ chiều tối 6/11 đến hết đêm 7/11, sẽ có mưa rất to trung bình từ 200 - 400mm, cục bộ có nơi trên 600mm trải dài từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk. Từ Nam Quảng Trị đến TP. Huế, Khánh Hòa, Lâm Đồng cũng rải rác mưa to và rất to với lượng mưa trung bình 150 - 300mm, cục bộ có nơi trên 450mm. Từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị từ 7/11 đến hết ngày 8/11, sẽ có mưa vừa và to, cục bộ có nơi rất to, với lượng mưa trung bình dao động từ 50 - 100mm, cục bộ có nơi trên 200mm liên tiếp trong 3 giờ. Từ đêm 8/11, mưa lớn ở Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị giảm dần.
Cũng trong ngày 6/11, các vùng ven biển phía Đông của Nam Bộ đang ở mức báo động triều cường khá cao, nguy cơ cao gây ngập úng, tràn đê bao ở các khu vực trũng, thấp ven biển, ven sông, ngoài đê bao ảnh hưởng đến giao thông, sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, ô nhiễm nguồn nước và sinh hoạt của người dân. Mực nước cao nhất ngày tại trạm Vũng Tàu đang có xu hướng tăng. Trong ngày 6/11, mực nước cao nhất tại trạm Vũng Tàu đạt 4,30m, lúc 13h.
Khả năng trong vài ngày tới, từ đêm 8 - 11/11, khu vực đồng bằng Bắc Bộ trong đó có Hà Nội sẽ có khả năng mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Khoảng 2 - 3 ngày cuối có khả năng trời chuyển rét vào đêm và sáng.
Cơn bão nguy hiểm nhất châu Á năm nay đang nhắm vào nước ta, sau khi để lại dấu vết tàn phá ở Philippines. Bão Kalmaegi đã để lại dấu vết 'chết chóc' và tàn phá khi nó càn quét miền Trung Philippines tuần này, biến toàn bộ khu dân cư thành đống đổ nát và khiến hàng chục nghìn người phải di dời. Đây là cơn bão nguy hiểm nhất đổ bộ vào đất nước này trong năm nay, khiến ít nhất 114 người thiệt mạng, nhiều người khác được báo cáo là mất tích, hầu hết ở tỉnh Cebu, một điểm 'nóng' du lịch. Người dân đã bắt đầu xử lý hậu quả nặng nề: Cứu hộ đồ đạc và đào bới trong lớp bùn dày và mảnh vỡ của những ngôi nhà bị phá hủy khi nước lũ rút đi, phơi bày sự tàn phá trên diện rộng.
Tuy nhiên, bão Kalmaegi vẫn là mối đe dọa khi di chuyển qua Biển Đông, hướng về bờ biển Việt Nam. Cơn bão đã mạnh lên tương đương với bão cấp 4 và dự kiến sẽ đổ bộ vào miền Trung Việt Nam vào đêm thứ Năm (6/11), khu vực vẫn chưa phục hồi sau lũ quét và lở đất thảm khốc do lượng mưa kỷ lục trong nhiều tuần và các cơn bão liên tiếp. Việt Nam đang chuẩn bị ứng phó với gió mạnh, lũ lụt, mưa lớn và triều cường ở các tỉnh miền Trung, bao gồm Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Lắk, Gia Lai...
Theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp, ngay sau cơn bão Kalmaegi, một cơn bão nhiệt đới khác là Fung-Wong (hay còn gọi là Uwan) dự kiến sẽ mạnh lên và có thể trở thành bão cấp 3 hoặc 4 nguy hiểm vào cuối tuần này, đe dọa gây thêm lũ lụt và thiệt hại cho các khu vực phía Bắc đảo Luzon của Philippines.