Dự báo bão số 13 đổ bộ mạnh vào Quảng Ngãi và Gia Lai vào chiều tối nay

SVO - Tính đến 15h ngày 6/11, vị trí tâm bão số 13 hiện cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 120 km về phía Đông Đông Nam, tốc độ khoảng 30km/h, dự báo sẽ va chạm với đất liền trong khoảng 3 giờ tới, với cường độ cấp 11 đến 13, giật cấp 15 - 16. Đây là cường độ rất mạnh, tác động trực tiếp đến phía Đông Quảng Ngãi và Gia Lai, gió mạnh kèm các đợt sóng lớn ven biển, cùng lượng mưa lớn bắt đầu từ chiều nay đến sáng ngày mai, gây sạt lở đất, lũ quét ở các vùng miền núi phía Tây.

Trong ngày 6/11, khu vực từ TP. Huế đến Lâm Đồng đã có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Từ chiều tối 6/11 đến hết đêm 7/11, sẽ có mưa rất to trung bình từ 200 - 400mm, cục bộ có nơi trên 600mm trải dài từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk. Từ Nam Quảng Trị đến TP. Huế, Khánh Hòa, Lâm Đồng cũng rải rác mưa to và rất to với lượng mưa trung bình 150 - 300mm, cục bộ có nơi trên 450mm. Từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị từ 7/11 đến hết ngày 8/11, sẽ có mưa vừa và to, cục bộ có nơi rất to, với lượng mưa trung bình dao động từ 50 - 100mm, cục bộ có nơi trên 200mm liên tiếp trong 3 giờ. Từ đêm 8/11, mưa lớn ở Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị giảm dần.

Cũng trong ngày 6/11, các vùng ven biển phía Đông của Nam Bộ đang ở mức báo động triều cường khá cao, nguy cơ cao gây ngập úng, tràn đê bao ở các khu vực trũng, thấp ven biển, ven sông, ngoài đê bao ảnh hưởng đến giao thông, sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, ô nhiễm nguồn nước và sinh hoạt của người dân. Mực nước cao nhất ngày tại trạm Vũng Tàu đang có xu hướng tăng. Trong ngày 6/11, mực nước cao nhất tại trạm Vũng Tàu đạt 4,30m, lúc 13h.

Khả năng trong vài ngày tới, từ đêm 8 - 11/11, khu vực đồng bằng Bắc Bộ trong đó có Hà Nội sẽ có khả năng mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Khoảng 2 - 3 ngày cuối có khả năng trời chuyển rét vào đêm và sáng.