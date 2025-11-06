Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Cần biết

Google News

Dự báo bão số 13 đổ bộ mạnh vào Quảng Ngãi và Gia Lai vào chiều tối nay

Tuệ Nghi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Tính đến 15h ngày 6/11, vị trí tâm bão số 13 hiện cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 120 km về phía Đông Đông Nam, tốc độ khoảng 30km/h, dự báo sẽ va chạm với đất liền trong khoảng 3 giờ tới, với cường độ cấp 11 đến 13, giật cấp 15 - 16. Đây là cường độ rất mạnh, tác động trực tiếp đến phía Đông Quảng Ngãi và Gia Lai, gió mạnh kèm các đợt sóng lớn ven biển, cùng lượng mưa lớn bắt đầu từ chiều nay đến sáng ngày mai, gây sạt lở đất, lũ quét ở các vùng miền núi phía Tây.

Trong ngày 6/11, khu vực từ TP. Huế đến Lâm Đồng đã có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Từ chiều tối 6/11 đến hết đêm 7/11, sẽ có mưa rất to trung bình từ 200 - 400mm, cục bộ có nơi trên 600mm trải dài từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk. Từ Nam Quảng Trị đến TP. Huế, Khánh Hòa, Lâm Đồng cũng rải rác mưa to và rất to với lượng mưa trung bình 150 - 300mm, cục bộ có nơi trên 450mm. Từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị từ 7/11 đến hết ngày 8/11, sẽ có mưa vừa và to, cục bộ có nơi rất to, với lượng mưa trung bình dao động từ 50 - 100mm, cục bộ có nơi trên 200mm liên tiếp trong 3 giờ. Từ đêm 8/11, mưa lớn ở Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị giảm dần.

bao-1.png

Cũng trong ngày 6/11, các vùng ven biển phía Đông của Nam Bộ đang ở mức báo động triều cường khá cao, nguy cơ cao gây ngập úng, tràn đê bao ở các khu vực trũng, thấp ven biển, ven sông, ngoài đê bao ảnh hưởng đến giao thông, sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, ô nhiễm nguồn nước và sinh hoạt của người dân. Mực nước cao nhất ngày tại trạm Vũng Tàu đang có xu hướng tăng. Trong ngày 6/11, mực nước cao nhất tại trạm Vũng Tàu đạt 4,30m, lúc 13h.

trieu-cuong-nam-bo.png

Khả năng trong vài ngày tới, từ đêm 8 - 11/11, khu vực đồng bằng Bắc Bộ trong đó có Hà Nội sẽ có khả năng mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Khoảng 2 - 3 ngày cuối có khả năng trời chuyển rét vào đêm và sáng.

Cơn bão nguy hiểm nhất châu Á năm nay đang nhắm vào nước ta, sau khi để lại dấu vết tàn phá ở Philippines. Bão Kalmaegi đã để lại dấu vết 'chết chóc' và tàn phá khi nó càn quét miền Trung Philippines tuần này, biến toàn bộ khu dân cư thành đống đổ nát và khiến hàng chục nghìn người phải di dời. Đây là cơn bão nguy hiểm nhất đổ bộ vào đất nước này trong năm nay, khiến ít nhất 114 người thiệt mạng, nhiều người khác được báo cáo là mất tích, hầu hết ở tỉnh Cebu, một điểm 'nóng' du lịch. Người dân đã bắt đầu xử lý hậu quả nặng nề: Cứu hộ đồ đạc và đào bới trong lớp bùn dày và mảnh vỡ của những ngôi nhà bị phá hủy khi nước lũ rút đi, phơi bày sự tàn phá trên diện rộng.

bao.jpg

Tuy nhiên, bão Kalmaegi vẫn là mối đe dọa khi di chuyển qua Biển Đông, hướng về bờ biển Việt Nam. Cơn bão đã mạnh lên tương đương với bão cấp 4 và dự kiến ​​sẽ đổ bộ vào miền Trung Việt Nam vào đêm thứ Năm (6/11), khu vực vẫn chưa phục hồi sau lũ quét và lở đất thảm khốc do lượng mưa kỷ lục trong nhiều tuần và các cơn bão liên tiếp. Việt Nam đang chuẩn bị ứng phó với gió mạnh, lũ lụt, mưa lớn và triều cường ở các tỉnh miền Trung, bao gồm Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Lắk, Gia Lai...

Theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp, ngay sau cơn bão Kalmaegi, một cơn bão nhiệt đới khác là Fung-Wong (hay còn gọi là Uwan) dự kiến ​​sẽ mạnh lên và có thể trở thành bão cấp 3 hoặc 4 nguy hiểm vào cuối tuần này, đe dọa gây thêm lũ lụt và thiệt hại cho các khu vực phía Bắc đảo Luzon của Philippines.

Tuệ Nghi
#Dự báo bão mạnh vào miền Trung #Ảnh hưởng của bão Kalmaegi #Mưa lớn và lũ quét khu vực miền Trung #Nguy cơ triều cường và ngập lụt ven biển #Tình hình thời tiết khu vực miền Nam #Tác động của bão đối với đời sống và sản xuất #Dự báo thời tiết và cảnh báo thiên tai #Nguy cơ lũ quét và sạt lở đất trong mùa mưa

Xem thêm

Cùng chuyên mục