Cuối giờ chiều ngày 7/10, con đường vào nhiều chung cư cao cấp ở Hà Nội vẫn ngập nặng

Dự báo thời tiết ngày mai (8/10) Hà Nội không mưa, nhưng việc nước có rút để việc đi lại của người dân được diễn ra bình thường thì vẫn là câu hỏi lớn.
SVO - Do ảnh hưởng từ hoàn lưu của bão số 11 (Matmo), rạng sáng 7/10, Hà Nội có mưa lớn khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu. Cuối giờ chiều ngày 7/10, dù trời không mưa, nhưng cả đường Mễ Trì vẫn ngập nặng. Đây là đường vào nhiều toà nhà, chung cư cao cấp như Golden Palace, The Garden, Bitexco...
