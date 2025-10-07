Cuối giờ chiều ngày 7/10, con đường vào nhiều chung cư cao cấp ở Hà Nội vẫn ngập nặng

SVO - Do ảnh hưởng từ hoàn lưu của bão số 11 (Matmo), rạng sáng 7/10, Hà Nội có mưa lớn khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu. Cuối giờ chiều ngày 7/10, dù trời không mưa, nhưng cả đường Mễ Trì vẫn ngập nặng. Đây là đường vào nhiều toà nhà, chung cư cao cấp như Golden Palace, The Garden, Bitexco...