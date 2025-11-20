Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kỷ lục cả nước có thêm 900 tân giáo sư, phó giáo sư với sự xuất hiện của nhiều gương mặt trẻ

SVO - Từ hơn 1.000 hồ sơ được nộp, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã rà soát, thẩm định và bỏ phiếu thông qua 900 ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025. Đây là con số cao nhất trong 6 năm, cho thấy sức bật mạnh mẽ của đội ngũ trí thức trong giáo dục đại học Việt Nam.

Ngày 19/11, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã ký quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025 cho 900 ứng viên theo danh sách đã công bố trước đó.

Bộ trưởng Bộ GD&amp;ĐT Nguyễn Kim Sơn, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2024-2029 (Ảnh: HĐGSNN).
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2024-2029 (Ảnh: HĐGSNN).

Theo Hội đồng Giáo sư Nhà nước, năm 2025 có 1.073 ứng viên nộp hồ sơ, gồm 100 ứng viên giáo sư và 973 ứng viên phó giáo sư, tại 117 hội đồng cơ sở.

Sau các vòng thẩm định hồ sơ, đánh giá ngoại ngữ và báo cáo khoa học tổng quan, 1.014 ứng viên (93 ứng viên giáo sư, 921 ứng viên phó giáo sư) được đề nghị lên cấp ngành, liên ngành xem xét.

28 hội đồng giáo sư ngành, liên ngành sau đó xét chọn và đề nghị 911 ứng viên (73 giáo sư, 838 phó giáo sư) trình Hội đồng Giáo sư Nhà nước xem xét công nhận.

Sau khi rà soát, kiểm chứng minh chứng và thảo luận công khai từng hồ sơ, Hội đồng Giáo sư Nhà nước tiến hành bỏ phiếu với kết quả 900 ứng viên đạt chuẩn chức danh.

Giáo sư trẻ tuổi nhất được công nhận năm nay là PGS.TS Trần Quốc Trung, 39 tuổi, Phó giám đốc Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TPHCM.

Ông Trần Quốc Trung, giáo sư trẻ nhất được công nhận năm 2025 (Ảnh: CLB Lý luận trẻ FTU2).
Ông Trần Quốc Trung, giáo sư trẻ nhất được công nhận năm 2025 (Ảnh: CLB Lý luận trẻ FTU2).

Hai phó giáo sư trẻ nhất nước được công nhận là TS Đỗ Quang Lộc, giảng viên tại khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) và TS Nguyễn Hà Thanh, nghiên cứu viên chính tại Phòng Hóa dược, Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Cả hai ứng viên này đều sinh năm 1992.

Với kết quả 900 ứng viên đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư, đây là năm có số lượng ứng viên giáo sư, phó giáo sư đạt chuẩn cao nhất kể từ năm 2019 - thời điểm bắt đầu áp dụng Quyết định 37/2018/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Năm 2024, cả nước có 614 ứng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư. Năm 2020 có lượng giáo sư, phó giáo sư được công nhận ít nhất trong giai đoạn này, chỉ có 339 ứng viên được công nhận.

Tính từ năm 2019 đến nay, có hơn 3.600 ứng viên được công nhận đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư.

Tại hội nghị giáo dục đại học diễn ra vào tháng 9 vừa qua, Bộ GD&ĐT thông tin, có gần 7.000 giáo sư, phó giáo sư đang công tác trong các cơ sở giáo dục đại học. Hà Nội quy tụ gần 4.000 giáo sư, phó giáo sư của cả nước, chiếm khoảng 57%.

