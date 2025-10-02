Lê Nguyên Chi - Thủ khoa đầu tiên của ngành Kinh doanh quốc tế tại Học viện Ngoại giao

SVO - Được biết đến là nữ Khối trưởng năng động và đầy bản lĩnh của Học viện Ngoại giao, Lê Nguyên Chi (sinh năm 2003) đã ghi dấu ấn với những kết quả học tập và hoạt động ấn tượng. Từ một cô gái mang niềm yêu thích với các con số và dòng chảy kinh tế toàn cầu, nữ sinh đã xuất sắc trở thành thủ khoa khóa đầu tiên của ngành Kinh doanh quốc tế - một trong những ngành mới của Học viện.

Lê Nguyên Chi theo học ngành Kinh doanh quốc tế - Học viện Ngoại giao.

Nguyên Chi luôn cảm thấy giữa mình và Học viện Ngoại giao có một chữ “duyên” đặc biệt. Bởi trong nhiều lựa chọn, nữ sinh đã tìm thấy điểm dừng chân tại ngôi trường nổi tiếng là cái nôi đào tạo các nhà ngoại giao chuyên nghiệp. Với niềm yêu thích dành cho những con số, dòng tiền và sự vận động của nền kinh tế toàn cầu, Chi đã trở thành một trong những sinh viên khóa đầu tiên chọn theo học ngành Kinh doanh quốc tế - một ngành học mới của Học viện ở thời điểm đó.

Được học về kinh doanh trong một môi trường giàu yếu tố quan hệ quốc tế mang lại cho Nguyên Chi những trải nghiệm mới mẻ. Nhưng đồng thời, nữ sinh cũng phải đối mặt với nhiều thử thách ở bậc học mới: kiến thức chuyên ngành lạ lẫm, áp lực đồng trang lứa, hay “đặc sản” tiếng Anh chuyên ngành nổi tiếng khó nhằn của Học viện. Đôi lúc, Chi cảm thấy bị quá tải khi phải vừa học, vừa làm mà vẫn duy trì tham gia thực tập cùng các hoạt động ngoại khóa.

“Mình tin rằng khó khăn nào cũng có cách vượt qua, quan trọng là mình đủ bản lĩnh và ý chí để đối diện với vấn đề. Giải pháp của mình là giữ tinh thần tích cực và sắp xếp lại thứ tự ưu tiên. Mình dành nhiều thời gian hơn cho việc học, chủ động tìm thầy cô, bạn bè để học hỏi và chia sẻ kiến thức. Mình không đặt nặng việc phải “vượt qua tất cả”, nhưng mình luôn cố gắng, chăm chỉ và kiên định với mục tiêu để tiến bộ từng ngày.” - Nguyên Chi chia sẻ.

Bên cạnh việc học, nữ sinh còn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa trong và ngoài trường, từ các sự kiện văn hóa - nghệ thuật đến các cuộc thi học thuật. Một trong những dấu ấn sâu sắc nhất với Chi là cuộc thi Economist Up - Hành trình hội nhập, nơi cô cùng nhóm bạn thân đã xuất sắc giành giải Ba chung cuộc.

Nguyên Chi tích cực trong các hoạt động phong trào với vai trò là thành viên Ban Sự kiện của Hội Sinh viên Học viện Ngoại giao.

Nữ sinh bộc bạch: “Ba tháng làm đề án là khoảng thời gian gần như ngày nào nhóm mình cũng thức khuya để nghiên cứu và họp hành. Khi ấy, chúng mình chỉ mới là sinh viên năm hai với vốn kiến thức còn hạn chế, nhưng nhờ cuộc thi mà cả nhóm có cơ hội xây dựng đề án “Xuất khẩu miến dong Tài Hoan sang thị trường Nhật Bản” và vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Dù không được giải cao nhất nhưng đây là một hành trình rất đáng nhớ, vừa gắn kết tình bạn, vừa học được nhiều kiến thức, đặc biệt là còn mang lại giá trị thực tiễn khi đề án của nhóm mình được gửi đến Sở Nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn để tiếp tục nghiên cứu và thực thi.”

Nhờ khoảng thời gian học tập và rèn luyện ở Học viện, Chi trở nên tự tin hơn không chỉ trong các hoạt động phong trào mà còn cả khi bắt đầu bước vào thị trường lao động. Được biết, Nguyên Chi hiện là thực tập sinh Đại sứ quán Việt Nam tại Đức và từng thực tập tại khoa Kinh tế quốc tế - Học viện Ngoại giao. Dù ở đâu hay với vai trò nào, Chi luôn xem đó là là cơ hội để bản thân học hỏi, kết nối và trưởng thành hơn.

Nguyên Chi tốt nghiệp thủ khoa ngành Kinh doanh quốc tế - Học viện Ngoại giao.

Bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, Nguyên Chi đã đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Học viện, học bổng khuyến học Nguyễn Cơ Thạch hạng nhất và khép lại bốn năm đại học của mình với thành tích thủ khoa khóa đầu tiên của ngành Kinh doanh quốc tế - Học viện Ngoại giao.

Nữ sinh bày tỏ: “Khoảnh khắc ấy khiến mình vừa ngỡ ngàng vừa hạnh phúc. Danh hiệu thủ khoa là minh chứng cho cả một hành trình, là món quà mà mình vô cùng biết ơn. Vì vậy, mình xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các thầy cô Học viện, Ban Lãnh đạo nhà trường và đặc biệt là các thầy cô khoa Kinh tế quốc tế - nơi đã cho mình cảm giác của một “mái nhà” đúng nghĩa. Cảm ơn các bạn ngành Kinh doanh quốc tế khóa 48 đã tin tưởng và cho mình cơ hội được làm “đầu tàu” - Khối trưởng của ngành. Không có mọi người, bốn năm đại học của mình chắc chắn sẽ không thể trọn vẹn và ý nghĩa đến thế. Hy vọng chúng mình sẽ luôn nhớ về nhau cùng những kỷ niệm đẹp nhất.”

Nguyên Chi cùng những người bạn ở Học viện Ngoại giao.

Thời gian tới, Chi dự định du học bậc thạc sĩ để khám phá tri thức từ nhiều nền giáo dục khác nhau. Xa hơn, cô bạn mong muốn được hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời nuôi dưỡng ước mơ nghiên cứu và giảng dạy.

Nguyên Chi nhắn gửi: “Điều quan trọng nhất vẫn là trang bị nền tảng kiến thức vững chắc và tích lũy thêm trải nghiệm. Trên hết, mình hy vọng mỗi người có thể tìm thấy hạnh phúc và thành công trên con đường mà mình đã chọn. Bốn năm đại học sẽ trôi qua nhanh hơn chúng ta nghĩ, vì vậy hãy dành thời gian để học tập thật tốt, trải nghiệm thật nhiều và sống hết mình với từng khoảnh khắc để khi nhìn lại tất cả chúng ta sẽ không phải nuối tiếc nhé!”

Ảnh do nhân vật cung cấp