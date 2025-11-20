Nữ sinh Thăng Long ‘hóa’ nàng thơ giữa Văn Miếu, gửi gắm tình yêu văn hóa Việt

SVO - Với mong muốn lưu giữ vẻ đẹp truyền thống trong góc nhìn hiện đại, Đỗ Hải Yến (sinh năm 2006) sinh viên trường Đại học Thăng Long đã gây ấn tượng với bộ ảnh Việt phục duyên dáng, được thực hiện tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Đây không chỉ là một sản phẩm nghệ thuật, mà còn là lời tri ân sâu sắc của cô gái trẻ dành cho những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Lý giải về việc lựa chọn địa điểm Văn Miếu cho bộ ảnh, Hải Yến chia sẻ: "Mình chọn chụp bộ ảnh tại Văn Miếu vì đây là không gian mang đậm nét văn hoá, truyền thống của Việt Nam, tôn lên vẻ đẹp dịu dàng, thanh lịch và phù hợp với bối cảnh cổ kính. Bộ ảnh là cách mình thể hiện niềm yêu thích với văn hoá dân tộc và muốn lưu giữ vẻ đẹp truyền thống trong góc nhìn hiện đại”.

Sự kết hợp giữa trang phục truyền thống và không gian cổ kính của Văn Miếu đã tạo nên một bức tranh hài hòa, vừa mang đậm bản sắc dân tộc, vừa toát lên vẻ đẹp hiện đại, trẻ trung.

Ngoài việc là một sinh viên, Hải Yến còn là một người mẫu ảnh tự do. Tuy nhiên, ít ai biết rằng con đường đến với đam mê này của cô không hề bằng phẳng. Ban đầu, Hải Yến chỉ đơn thuần tò mò và muốn thử sức mình trong lĩnh vực này. Dần, cô đã khám phá ra niềm đam mê thật sự của bản thân. Và giờ đây, công việc mẫu ảnh không chỉ là một nguồn thu nhập, mà còn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Hải Yến.

Trên con đường theo đuổi đam mê, Hải Yến cũng gặp phải không ít khó khăn và thử thách. Thiếu kinh nghiệm, tự ti về bản thân, không biết bắt đầu từ đâu,… đó là những khó khăn mà Hải Yến đã phải đối mặt. Tuy nhiên, với sự kiên trì, nỗ lực học hỏi và không ngại thử thách, cô đã dần vượt qua tất cả và ngày càng tự tin hơn trên con đường mình đã chọn.

Mặc dù yêu thích công việc mẫu ảnh, nhưng Hải Yến vẫn ấp ủ một ước mơ lớn hơn: trở thành một nhà thiết kế tài năng. Cô cho biết, công việc người mẫu ảnh hiện tại chỉ là một nguồn thu nhập tạm thời, còn mục tiêu chính của cô vẫn là học tập và theo đuổi đam mê thiết kế.

Với sở thích chụp ảnh và vẽ, cùng với niềm đam mê sáng tạo và thiết kế, Hải Yến đang từng bước hiện thực hóa ước mơ của bản thân.

Hải Yến chia sẻ câu nói yêu thích: "Khi mình thật sự có đam mê và đặt trái tim vào công việc, thì dù khó khăn đến đâu cũng sẽ tìm được cách vượt qua và phát triển". Câu nói này không chỉ là kim chỉ nam cho hành động của cô, mà còn là nguồn cảm hứng lớn lao cho những ai đang trên con đường theo đuổi đam mê của chính mình.

Trong tương lai, Hải Yến dự định sẽ tập trung vào việc học tập và trau dồi kiến thức để trở thành một nhà thiết kế tài năng. Cô cũng sẽ tiếp tục tham gia các hoạt động nghệ thuật để phát triển bản thân và đóng góp cho cộng đồng.

(Ảnh: NVCC)