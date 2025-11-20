Khi người trẻ trở thành 'người thầy' của nhau: Câu chuyện của cựu thủ khoa và cậu sinh viên năm nhất suýt trượt đại học

SVO - Từng là học sinh không được đánh giá cao và bước vào đại học với số điểm vừa đủ, Nguyễn Minh Vương (sinh viên năm nhất, Trường Đại học Công nghệ Đông Á) dần cho thấy sự tiến bộ rõ rệt. Chỉ trong gần hai tháng, Vương đã liên tiếp ghi tên vào top các cuộc thi và đạt một số giải thưởng. Động lực quan trọng giúp Vương thay đổi là sự dìu dắt của Trần Quang Anh (24 tuổi, từng là thủ khoa tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại thương với GPA tuyệt đối 4.0/4.0), người cậu luôn xem như “người thầy đã làm cuộc đời mình rẽ sang hướng khác”.

Từ những ánh nhìn coi thường đến những ngày tưởng chừng buông xuôi

Minh Vương từng là cậu học sinh học lực yếu, suýt trượt cấp 3, điểm thi đại học chỉ đủ để trúng tuyển vào một trường tư. Nhiều người thậm chí nhận xét cậu “chỉ được cái mặt”. Ánh mắt coi thường, thiếu niềm tin từ những người xung quanh, thậm chí cả những người thân, đã khiến cậu rất tự ti trong khoảng thời gian đó. Nhưng chính áp lực ấy lại trở thành động lực để Vương quyết đặt mục tiêu cho bản thân: “Rồi mọi người sẽ phải thay đổi ánh nhìn về mình”.

Từ những ánh nhìn coi thường, Minh Vương quyết đặt mục tiêu cho bản thân: “Rồi mọi người sẽ phải thay đổi ánh nhìn về mình”.

Nhớ lại quãng thời gian trước đây, Vương chia sẻ: "Trước đây mình ham chơi nên không để ý đến việc học lắm. Mãi đến khi lên lớp 12, mình mới bắt đầu tập trung vào học để thi đại học. Nhưng khi quyết tâm hơn thì mình lại cảm thấy thiếu định hướng và phương pháp, chỉ học vẹt nên cũng chưa thực sự hào hứng với việc học.

Thậm chí ngay cả khi mình nỗ lực để đỗ đại học, nhiều người vẫn buông lời giễu cợt “Trường tư học cho vui chứ học gì, thằng bé này chỉ được mặt sáng thôi chứ không có tương lai đâu”. Tuy nhiên, mình buồn hơn cả là khi ngay chính bố mẹ mình cũng không thực sự tin mình có thể thay đổi, chỉ cho mình đi học với mong muốn bằng bạn, bằng bè. Nhưng càng như vậy, mình càng quyết tâm thay đổi hơn. Mình rất khát khao có được sự tin tưởng và ủng hộ từ bố mẹ".

“Khi học trò sẵn sàng, người thầy sẽ xuất hiện”

“Người thầy” thay đổi hoàn toàn cuộc đời cậu đã xuất hiện một cách rất bất ngờ, trong một buổi cậu livestream ôn thi trên TikTok, chia sẻ về quá trình tự học và ước mơ nhỏ nhoi “muốn được công nhận”. Tại buổi livestream đó, Trần Quang Anh đã dừng lại xem toàn bộ và sau đó nhắn tin khích lệ, rồi dần dần trở thành người đồng hành, người mà được Minh Vương nhắc đến với tên gọi “người thầy thay đổi cuộc đời mình”.

Trần Quang Anh, người được Minh Vương nhắc đến với tên gọi “người thầy thay đổi cuộc đời mình”.

Được biết, Quang Anh có thành tích học tập rất xuất sắc khi từng nhận danh hiệu Thủ khoa chuyên ngành Kinh tế đối ngoại K57 tại Trường Đại học Ngoại thương với số điểm tuyệt đối 4.0/4.0. Cậu từng nhận tới 10 học bổng khuyến khích học tập, 07/07 kỳ học bổng xuất sắc, và học bổng của loạt tập đoàn lớn như Lotte, Vietcombank,... trong quá trình học tập tại trường. Chàng trai này cũng thường được biết đến là người hỗ trợ âm thầm cho rất nhiều bạn sinh viên khác vươn lên trong học tập, trong đó nhiều bạn từng trở thành quán quân, á quân các cuộc thi.

Chia sẻ về lý do đồng hành cùng Minh Vương, Quang Anh cho biết: “Trong buổi livestream, mình thấy em nói chuyện rất chân thành, chăm chỉ và cầu tiến nên quyết định ở lại xem. Mình đồng hành cùng Minh Vương với niềm tin rằng, người có tấm lòng chân thành luôn xứng đáng được trao cơ hội để thay đổi”.

Và đúng như lời nói ấy, Quang Anh bắt đầu trao cho cậu sinh viên năm nhất Minh Vương những cơ hội quý giá để học tập và phát triển. Anh giúp cậu thấu hiểu bản thân, đặt các mục tiêu và xây dựng chiến lược, lộ trình phát triển phù hợp. Quang Anh còn trực tiếp dạy cậu học, rèn luyện tư duy và kỹ năng. Mỗi lần Vương bối rối, “người thầy” luôn nói: “Anh không cần em hoàn hảo, anh chỉ cần em dám bắt đầu”.

Quang Anh từng tốt nghiệp thủ khoa Trường Đại học Ngoại thương và thường làm mentor (người dẫn dắt) của nhiều bạn sinh viên có thành tích tốt.

Chia sẻ về những ngày đầu đồng hành, Quang Anh cho biết: "Thú thật, thời gian đầu mình không tránh khỏi những lúc thất vọng bởi nền tảng của Vương còn yếu, tiếp thu chậm, chưa thực sự có trách nhiệm với bản thân và nghiêm túc trong học tập, phát triển. Nhưng khi hai anh em ngồi lại, lắng nghe và đồng hành nhiều hơn, Vương thay đổi rõ rệt: biết suy nghĩ chín chắn, chủ động chịu trách nhiệm, đặt mục tiêu nghiêm túc, có chiến lược, có kế hoạch, và kiên trì thực hiện đến cùng để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao".

Những ngày đầu gian nan luôn có lời động viên của "người thầy” bên cạnh

Những ngày đầu tham gia các cuộc thi, Vương gặp không ít khó khăn. Cuộc thi đầu tiên đưa cậu chỉ đến Top 20. Thất vọng, cậu nhắn với Quang Anh: “Em thấy mình đúng như mọi người nói… chẳng có tương lai”. Quang Anh đáp: “Nếu em đã làm hết sức mình, thì Top 20 là một khởi đầu. Còn nếu chưa, thì ngày mai, mình bắt đầu lại". Câu nói ấy như một mồi lửa nhỏ, giúp Vương bắt đầu thay đổi mà không còn tùy tiện, không trì hoãn.

Từng buổi họp nhóm, bản kế hoạch và slide thuyết trình dần được cậu chuẩn bị kỹ lưỡng. Cậu tập nói, tập phản biện, tập trình bày đến khản cả giọng. Có những hôm họp liên tục từ sáng đến khuya, có đêm cậu thức đến 2 – 3 giờ sáng để tập thuyết trình cùng nhóm. Đồng hành với sự nỗ lực của Minh Vương luôn có lời nhắc nhở ấm áp từ “người thầy” của cậu: “Anh vẫn thức, em cố thêm chút nữa nhé”.

Minh Vương và “người thầy” thay đổi cuộc đời cậu.

Vương nhớ lại: "Anh Quang Anh luôn đồng hành cùng mình trong mọi giai đoạn bỡ ngỡ và khó khăn, tạo cơ hội cho tham gia các cuộc thi cùng mọi người. Cuộc thi dừng lại ở Top 20 và lời động viên của anh thực sự đã thúc đẩy tinh thần mình trong chặng đường tiếp theo. Mình thực sự muốn nhìn thấy phiên bản tốt hơn của bản thân".

Kiên trì mang lại quả ngọt và hình ảnh “người thầy” âm thầm phía sau

Cuộc thi AgriUp – Khởi nghiệp nông nghiệp tại Đại học Kinh tế Quốc dân trở thành cột mốc quan trọng trong hành trình bứt phá của Minh Vương. Vương và đội gần như “sống cùng cuộc thi”, thậm chí trước đêm chung kết, cả nhóm thức đến gần 1 giờ sáng. Khi bước lên sân khấu, lần đầu cậu cảm nhận được sự tự tin đến thế. Khi Đội MentorA+ - đội thi của Minh Vương được xướng danh giành Quý quân, cậu ngỡ ngàng và xúc động.

Minh Vương và đồng đội giành giải Quý quân tại cuộc thi AgriUp - Khởi nghiệp nông nghiệp.

Chưa đầy một tuần sau, Vương tiếp tục tham gia KMAC tại Trường Đại học Ngoại thương với đề tài ứng dụng AI trong định hướng học tập và nghề nghiệp cho giới trẻ Việt Nam. Cậu gần như phải “tái sinh”, tập làm quen với tiếng Anh và những thuật ngữ, kiến thức mới. Một lần nữa, đội MentorA+ giành Á quân.

Hành trình tiếp tục với cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - HAUI và cậu đạt giải khuyến khích. Minh Vương tham gia thêm Festival Chuyển đổi số - Học viện Tài chính và đạt giải ba. Bốn cuộc thi, bốn giải thưởng, bốn sân khấu khác nhau nhưng cùng một niềm tin được bồi đắp sau từng lần nỗ lực của Minh Vương và Quang Anh.

Minh Vương liên tục đạt thành tích xuất sắc sau nhiều nỗ lực cùng Trần Quang Anh.

Dần dần, cậu còn tham gia viết nghiên cứu khoa học và gần đây được đăng trên Tạp chí Công thương. Với một sinh viên năm nhất, đây là điều rất khó thực hiện được, nhưng với sự động viên và hỗ trợ của Quang Anh, Minh Vương đã có được thành tựu “ngoạn mục”. Ngoài ra, cậu còn tích cực tham gia hoạt động cộng đồng, trở thành đại sứ truyền thông cho nhiều chương trình.

Sau mỗi thành công của Minh Vương luôn có bóng dáng quen thuộc của Quang Anh, nhưng anh chưa bao giờ bước lên sân khấu cùng cậu mà chỉ ngồi ở dưới âm thầm dõi theo. Quang Anh bày tỏ: “Mình không cần được nhắc tên, mình chỉ muốn khi Minh Vương được xướng tên, em hãy luôn tin rằng em xứng đáng và có người tin em thật lòng. Mình nhìn thấy rõ nỗ lực của em, không phải sự bùng nổ nhất thời, mà là kết quả của cả quá trình chuẩn bị nghiêm túc”.

"Mình không cần được nhắc tên, mình chỉ muốn khi Minh Vương được xướng tên, em hãy luôn tin rằng em xứng đáng và có người tin em thật lòng", Trần Quang Anh chia sẻ.

Minh Vương cũng bộc bạch: “Anh Quang Anh đã dạy mình bằng sự thấu cảm, không ra lệnh hay áp đặt. Anh không “dạy” mà “đánh thức”, anh không “đi trước” mà “đi cùng”. Anh dạy mình cần trả lời câu hỏi: “Em làm điều này vì ai?”, “Em muốn người khác nhớ gì khi em nói?”

Trước đây, mình chỉ muốn chứng minh cho người khác thấy họ sai. Dù hiện tại nhiều người vẫn chưa thực sự tin mình, nhưng mình càng quyết tâm nỗ lực hơn, không chỉ để chứng minh với bản thân, mà còn để bố mẹ và mọi người thấy vẫn có những người tử tế và mình đã thực sự thay đổi. Anh Quang Anh không cho mình phép màu mà dạy mình cách tự tạo nên phép màu cho bản thân”.

Dù Quang Anh không phải người thầy đứng trên bục giảng, trong suốt buổi chia sẻ với phóng viên, Minh Vương liên tục gọi anh với tên gọi “người thầy thay đổi cuộc đời mình”. Câu chuyện của 2 chàng trai là minh chứng rằng chính người trẻ cũng có thể trở thành “người thầy”, đồng hành, thắp lên niềm tin, khơi dậy tiềm năng và mở ra những cơ hội mới cho nhau.

(Ảnh: NVCC)