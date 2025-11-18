Kiên định và quyết tâm với lựa chọn, nữ sinh ĐHKTQD gặt hái 'quả ngọt' từ sự nỗ lực của bản thân

SVO - Dù mới chỉ là sinh viên năm 2, nhưng Ngô Minh Phương (sinh viên ngành Kinh doanh quốc tế CLC - Viện đào tạo tiên tiến, chất lượng cao và POHE - Đại học Kinh tế Quốc dân) đã luôn nỗ lực trau dồi kiến thức thông qua các trải nghiệm thực chiến ngay từ những ngày đầu năm nhất. Bởi cô tin rằng, chìa khóa để có được "trí" và "lực" cho công việc tương lai không chỉ nằm ở kiến thức học thuật trên giảng đường, mà còn đến từ việc rèn luyện kỹ năng mềm và tích lũy kinh nghiệm thông qua cạnh tranh với những cá nhân ưu tú khác.

Cái gật đầu mở ra một phiên bản khác

Ở trường cấp 3, cô bạn là một học sinh năng động, yêu thích trải nghiệm những cái mới. Dấu ấn lớn nhất của cô bạn là thư ký CLB tiếng Anh của THPT Nguyễn Gia Thiều - một thành tích đầy tự hào nhưng cũng nhiều khó khăn, vất vả của một học sinh mới lên tuổi 17.

Ở lớp mới trên đại học, cô tự ứng cử mình vào chức lớp phó. “Mình thích làm phó hơn vì mình đã quen với vai trò này và có một người dẫn dắt, lãnh đạo để mình có thể học hỏi, không bị áp lực quản lý nhiều.” - Phương chia sẻ.

Gia đình luôn đồng hành và hiện diện trong mọi thành tựu Phương đạt được - Á quân cuộc thi Hùng biện Tiếng Anh U-XPRESS 2025.

Song nhận được sự tín nhiệm lớn từ các bạn trong lớp, Phương trúng cử vị trí lớp trưởng. Tuy đã có lúc đắn đo, nhận lời khuyên từ bạn bè xung quanh cũng như gia đình, Phương đã quyết định nhận lời trách nhiệm vô cùng lớn này. Tưởng chừng như đây là một quyết định thông thường nhưng nó đã mở ra cho Phương một trang hoàn toàn mới.

Có quyết tâm ắt sẽ thành

Từ khi mang trong mình một trách nhiệm lớn lao hơn, Minh Phương dần nhận ra bản thân phải hiệu quả hơn trong nhiều lĩnh vực: học tập, tham gia các hoạt động hay nghiên cứu khoa học. Điều cô luôn đặt lên hàng đầu: trải nghiệm không chỉ là thử, mà còn là học hỏi, phát triển, rút kinh nghiệm cho bản thân.

Phương và các bạn sinh viên trong bộ quân phục tại Kì học GDQP&AN khóa 263.

Cuộc thử sức đầu tiên của Phương ở CLB tiếng Anh kinh tế NEU (EEC) khi cô được giao một trọng trách ở ban Đối ngoại. Điều đó giúp cô học cách đàm phán với các doanh nghiệp và các tổ chức đồng cấp, mở rộng networking cũng như học cách giao tiếp sắc sảo hơn. Những kinh nghiệm ấy đã trở nên “cứng tay” hơn trong các cuộc thi học thuật tại các trường đại học. Bởi có kiến thức tốt là chưa đủ, mà cần có bộ kỹ năng tốt thì công việc chung mới được hoàn thành với chất lượng tốt nhất. Kim chỉ nam rõ ràng được Phương đặt ra trước khi tham gia bất cứ hoạt động nào: một khi đã làm là phải làm đến nơi đến chốn và nghiêm túc tuyệt đối.

Ngoài các hoạt động ngoại khóa trong trường, Phương cũng tích cực cộng tác với các chương trình ngoài trường trong lĩnh vực Giáo dục, Kinh tế, Công nghệ.

Cuộc thi mà Phương nhớ nhất là “Chìa khóa thành công 2025” - một cuộc thi dành cho những nhà khởi nghiệp trẻ. Tưởng rằng khâu khó nhất là thuyết trình trước ban giám khảo nhưng thứ khiến cô đau đầu lại chính là ý tưởng. Trong suốt khoảng thời gian ấy là bao nhiêu lần họp nhóm, bao nhiêu lần tranh cãi để tìm ra lựa chọn tốt nhất. Ngay chính lúc đó, Phương nhận ra chính những kinh nghiệm trong hoạt động CLB hay làm đầu tàu của lớp đã giúp Phương hòa giải các ý kiến khác biệt, khéo léo tìm ra tiếng nói chung và chốt lại phương án tối ưu mà vẫn giữ được tinh thần đoàn kết, giúp con tàu đi “đúng hướng” tới vạch đích. Cuộc thi kết thúc trong sự nuối tiếc của thành viên khi nhận nhiều lời phê bình từ ban giám khảo, song là một người nhóm trưởng, cô đã kịp thời động viên các đồng đội: “Điều quan trọng nhất là tất cả đã vượt qua mọi khó khăn và cống hiến trọn vẹn sức lực, cả team hoàn toàn có quyền tự hào về hành trình đã qua.” Nhìn lại những bài học quý báu trên đại học, Phương hiểu ra: bản lĩnh không tự xuất hiện mà nó cần được rèn giũa khi đi qua những thử thách, và “trên con đường thành công thì không có dấu chân của kẻ lười biếng”.

Phương trong cuộc thi “Chìa khóa thành công 2025”.

Chiếc kim chỉ nam trong việc học tập, học hỏi của cô đã phát huy tác dụng khi cô tham gia các cuộc thi khác (Mastermind 2025, Economic Research Champion, Chiến lược xuyên biên giới), tuy rằng có cuộc thi phải dừng chân sớm, có cuộc thi cô đã xuất sắc vào đến vòng chung kết. Bất kể kết quả có ra sao, cô bạn cũng đã dám nghĩ, dám làm và dám học hỏi từ những điều chưa tốt của mình.

Từ suy nghĩ đến hành động

Trong suốt hành trình của mình, Phương luôn tâm niệm: “Chưa cần biết là mình có thể làm được tốt hay không, nhưng bản thân mình phải bắt tay vào làm trước tiên.”

Phương cùng Ban văn nghệ Liên chi đoàn AEP đạt giải Nhảy xuất sắc nhất trong Liên hoan văn nghệ sinh viên đầu khóa 66 Đại học Kinh tế quốc dân.

Cô đã từng băn khoăn liệu bản thân có khiếu nghệ thuật hay không, nên cô bạn đã tham gia CLB nhảy, thử tập chơi ghi-ta. Dẫu kết quả có lẽ chưa như ý (chơi ghi-ta chưa được hay) nhưng ít ra là cô bạn đã thử và có một khoảng thời gian học hỏi thêm một kỹ năng mới. Vì cô bạn hiểu, kết quả đó không thể sinh ra từ việc ngồi im và suy nghĩ, phải dấn thân vào cuộc chơi thì mới có cho mình một câu trả lời chính xác. Mặc dù khuyến khích trải nghiệm, Phương cũng nhấn mạnh rằng tất cả phải dựa trên những mục tiêu cụ thể. Cô khẳng định, “vạch đích” là điều không thể thiếu khi bắt đầu một chặng đường mới. Nếu không, sự tham gia dàn trải sẽ khiến ta lạc lối và đánh mất cơ hội vàng để phát triển chuyên sâu lĩnh vực mình thực sự có tiềm năng. “Điều quan trọng là mình luôn cần sự dũng cảm để thử sức, sau đó là một lần dũng cảm nữa để rời xa những con đường không phù hợp với bản thân, tập trung cho các mục tiêu được xác định là ưu tiên hàng đầu” - Phương nói.