Bùng nổ thành tích eagle trước thềm Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025

TPO - Không khí chuẩn bị Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 đang nóng lên tại sân FLC Golf Links Quy Nhơn, khi ba golfer trẻ đầy triển vọng của Việt Nam đồng loạt ghi dấu ấn với những cú eagle ấn tượng.

Golfer Đỗ Đức Khang là người mở màn với cú đánh xuất sắc để ghi eagle. Ngay sau đó, Nguyễn Đặng Minh tiếp nối bằng pha xử lý chính xác đến hoàn hảo. Không kém cạnh, Nguyễn Bảo Phát cũng để lại dấu ấn mạnh mẽ khi chinh phục thành công hố đấu số 5 trên sân Ocean thuộc FLC Golf Links Quy Nhơn.

Ba cú eagle liên tiếp trên cùng một hố đã tạo nên bầu không khí phấn khích trước thềm giải đấu, đồng thời khẳng định tài năng, bản lĩnh thi đấu và tinh thần chinh phục đỉnh cao của thế hệ golfer trẻ Việt Nam. Đây đều là những cái tên nổi bật của làng golf nước nhà.

Sinh năm 2003, Nguyễn Đặng Minh sớm khẳng định tài năng với nhiều danh hiệu ở các giải trẻ. Cột mốc quan trọng nhất trong sự nghiệp đến ở Giải Golf Nghiệp dư Việt Nam Mở rộng (VAO) 2020, khi Đặng Minh xuất sắc đăng quang và trở thành một trong những golfer nghiệp dư hàng đầu cả nước. Trên đấu trường quốc tế, Đặng Minh là thành viên Đội tuyển Golf Quốc gia, góp công lớn mang về Huy chương Bạc đồng đội nam tại SEA Games 32 (Campuchia, 2023), một dấu son trong lịch sử golf Việt Nam.

Hai golfer còn lại cũng là những cái tên đầy triển vọng của làng golf Việt Nam, những golfer trẻ với bản lĩnh thi đấu và tinh thần chinh phục đỉnh cao. Đỗ Đức Khang giành chiến thắng chặng 3 SJG Tour 2025, Vietnam Junior Open 2025. Trong khi đó, Nguyễn Bảo Phát vô địch Ciputra Golfpreneur Junior World Championship 2025 (Indonesia); Singha Krungthai Junior Golf Ranking.

Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 diễn ra từ ngày 18 đến 23/8 tại FLC Golf Links Quy Nhơn, một trong những sân golf ven biển đẹp và thử thách nhất Việt Nam, được mệnh danh là “thiên đường golf” nơi đại ngàn gặp biển xanh.

Với màn trình diễn xuất sắc vừa qua, Đỗ Đức Khang, Nguyễn Đặng Minh và Nguyễn Bảo Phát hứa hẹn sẽ mang đến những màn so tài kịch tính và đầy cảm xúc, góp phần làm nên sức hấp dẫn cho giải đấu lớn nhất trong năm của golf Việt Nam.