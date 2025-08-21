Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Những người thầm lặng giữ an toàn cho Giải Vô địch Golf Quốc gia

Trương Định
TPO - Những cú phát bóng dứt khoát, những vận động viên tự tin sải bước trên thảm cỏ xanh mượt của sân FLC Golf Links Quy Nhơn trong khuôn khổ Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025, ít ai biết rằng phía sau hình ảnh thể thao rất đẹp ấy là sự âm thầm cống hiến, tận tụy của rất nhiều con người đang lặng lẽ giữ cho guồng quay sự kiện diễn ra trọn vẹn và an toàn.

tp-cs2.jpg
Những người giữ an toàn cho Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025. Ảnh: Trương Định

Giải đấu tầm cỡ quốc gia lần này không chỉ là nơi quy tụ những golfer xuất sắc mà còn là dịp để các lực lượng hậu cần, an ninh, y tế địa phương khẳng định bản lĩnh, trách nhiệm và tinh thần cống hiến không mỏi mệt của mình.

Ngay từ những ngày đầu diễn ra giải đấu, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã được huy động để đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự và an toàn cho toàn bộ sự kiện. Thiếu úy Nguyễn Nhất Duy (27 tuổi), Đội chữa cháy và cứu hộ cứu nạn khu vực số 3, thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Gia Lai, là một trong những người hàng ngày trực chiến, sẵn sàng xử lý mọi tình huống khẩn cấp.

“Đây là niềm tự hào, nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao mà chúng tôi được giao”, Thiếu úy Duy nói.

Theo Thiếu úy Duy, đơn vị của anh đã bố trí 7 cán bộ, chiến sĩ túc trực tại hiện trường, thực hiện nhiệm vụ theo đúng kế hoạch phối hợp với Ban tổ chức giải đấu.

“Dù đây không phải là lần đầu tiên đơn vị tham gia đảm bảo an toàn cho một sự kiện lớn của tỉnh, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao nhất, chúng tôi luôn chủ động, cẩn trọng trong từng chi tiết nhỏ”, Thiếu úy Duy chia sẻ thêm.

tp-cs1.jpg
Phút giây nghỉ trưa của anh em Đội chữa cháy và cứu hộ cứu nạn khu vực số 3. Ảnh: Trương Định

Trò chuyện với PV, Hạ sĩ Nguyễn Tâm Thành (25 tuổi), thuộc lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Gia Lai, cũng bày tỏ sự tự hào khi được góp mặt trong lực lượng bảo vệ sự kiện thể thao lớn của tỉnh.

Từ sáng sớm đến chiều muộn mỗi ngày, anh cùng đồng đội luôn giữ vững vị trí, quan sát để kịp thời phát hiện các sự cố tham gia hỗ trợ, giữ vững an ninh trật tự cho hàng trăm người tham dự.

Theo anh Thành, công tác an ninh tại giải đấu cho đến nay được đảm bảo tốt, chưa có bất kỳ sự cố hay trục trặc nào xảy ra. “Với tinh thần trách nhiệm, chúng tôi luôn cố gắng hết sức để hoàn thành tốt trách nhiệm được giao”, anh nói.

tp-cs4.jpg
Các lực lượng luôn bám sát nhiệm vụ, giữ vững an ninh trật tự cho giải đấu. Ảnh: Trương Định

Một lực lượng khác cũng không kém phần quan trọng cho sự thành công của giải đấu là đội ngũ y tế.

Hôm nay, bác sĩ Mai Văn Nguyên (28 tuổi), công tác tại Khoa Ngoại Tổng hợp và Gây mê hồi sức của Trung tâm Y tế Tuy Phước cùng 2 thành viên khác được phân tới hỗ trợ cho giải đấu.

cs3.jpg
Bác sĩ Mai Văn Nguyên thường trực hỗ trợ giải đấu. Ảnh: Trương Định

Bác sĩ Nguyên cho biết, công việc được thực hiện theo kế hoạch của Ban tổ chức, từ 8h sáng đến 3h chiều, tuy nhiên có thể kéo dài hơn tùy tình hình. Đội y tế luôn trong trạng thái sẵn sàng cao nhất để xử lý các tình huống phát sinh liên quan đến sức khỏe vận động viên và các thành phần tham dự.

Theo bác sĩ Nguyên, một đội khác túc trực ngày hôm trước có tiếp nhận một vận động viên gặp vấn đề trong quá trình thi đấu, tuy nhiên, nhìn chung, giải đấu diễn ra an toàn và ổn định, không ghi nhận trường hợp nào ảnh hưởng đến sức khỏe.

Với kinh nghiệm từng tham gia các sự kiện lớn như Amazing Binh Dinh Fest 2024 hay các giải thể thao cấp tỉnh, bác sĩ Nguyên đã thể hiện năng lực chuyên môn vững vàng, đồng thời luôn giữ tinh thần phục vụ tận tâm.

“Tham gia hỗ trợ y tế cho một giải đấu tầm cỡ quốc gia là một cơ hội quý giá để chúng tôi thể hiện tinh thần trách nhiệm và năng lực của mình. Đồng thời cũng để góp vào sự thành công chung của giải”, bác sĩ Nguyên chia sẻ.

Trương Định
