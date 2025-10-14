Ông Lê Quốc Phong giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM

TPO - Theo Quyết định của Bộ Chính trị, ông Lê Quốc Phong được điều động, phân công, chỉ định làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM.

Tại Phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra sáng 14/10, ông Nguyễn Quang Dương – Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương - đã công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công ông Lê Quốc Phong – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp để tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Thường trực Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 gồm: ông Trần Lưu Quang - Bí thư Thành ủy TPHCM; các ông: Lê Quốc Phong - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Võ Văn Minh – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Văn Được – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Đặng Minh Thông – Phó Bí thư Thành ủy TPHCM và bà Văn Thị Bạch Tuyết – Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.

Ông Lê Quốc Phong sinh ngày 3/5/1978, quê quán Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ông Phong có trình độ Thạc sĩ Sinh học, Cao cấp Lý luận chính trị.

Ông Lê Quốc Phong từng trải qua các cương vị công tác tại TPHCM như: Phó Chủ tịch, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM; Phó Bí thư, Bí thư Thành Đoàn TPHCM; Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM.

Tháng 12/2013, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 4 khóa X, ông Lê Quốc Phong được bầu làm Bí thư Trung ương Đoàn khóa X.

Tháng 1/2016, ông Lê Quốc Phong được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Ngày 21/4/2016, ông Lê Quốc Phong được bầu giữ chức Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.

Đầu tháng 10/2020, ông Lê Quốc Phong, khi đó 42 tuổi, được Bộ Chính trị điều động và giới thiệu để bầu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Lê Quốc Phong được Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khóa XI bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

5 năm làm Bí thư Đồng Tháp, ông Phong để lại dấu ấn là lãnh đạo trẻ, năng động, sâu sát với cơ sở và thúc đẩy nhiều chương trình khởi nghiệp. Đồng Tháp là tỉnh có số sản phẩm OCOP nhiều nhất cả nước. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh được duy trì ở mức cao.