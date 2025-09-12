Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Triệt phá đường dây sản xuất yến hũ chưng giả quy mô lớn

Hoài Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Các đối tượng tạo ra sợi yến giả, có hình dạng y hệt yến thật, dán nhãn, đóng gói... rồi phân phối đến các cửa hàng bán lẻ tại Đà Nẵng, Thanh Hóa, Hải Phòng...

Tối 11/9, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán yến giả, bắt tạm giam các đối tượng Nguyễn Thanh Trường (SN 1989, trú An Biên, TP. Hải Phòng) và Nguyễn Ngọc Châu (SN 1987, trú phường Hội An, TP. Đà Nẵng) về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

88899b1be7976cc93586.jpg
Công an TP Đà Nẵng triệt phá đường dây sản xuất yến giả quy mô lớn. Ảnh CA

Trước đó, qua công tác trinh sát và thu thập thông tin, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện một đường dây sản xuất “yến hũ chưng” có nhiều dấu hiệu bất minh. Nhận thấy tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng chỉ đạo đơn vị đã xác lập chuyên án đấu tranh, huy động tối đa lực lượng, phương tiện để phá án.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Từ năm 2023 đến nay, Nguyễn Thanh Trường đã liên tiếp thành lập hai công ty tại Đà Nẵng, nhờ Châu và chị gái Châu đứng tên làm đại diện pháp luật, nhưng thực chất Trường trực tiếp điều hành.

8db5623c1eb095eecca1.jpg
b7fa377a4bf6c0a899e7.jpg
b96a0ced7061fb3fa270.jpg
b95531c54d49c6179f58.jpg
Hình ảnh cơ sở sản xuất, buôn bán yến giả.

Đầu năm 2024, Trường đã mua sắm, trang bị máy móc, thiết bị và thành lập xưởng sản xuất đóng tại phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng. Thay vì sử dụng nguyên liệu yến thật, Trường đã chỉ đạo Châu nghiên cứu và tạo ra "sợi yến" giả, có hình dạng y hệt yến thật. Toàn bộ quy trình sản xuất, từ pha chế nguyên liệu, chiết yến giả vào lọ, dán nhãn, đóng gói... đều do hai đối tượng này trực tiếp thực hiện. Sau khi hoàn thành, các sản phẩm yến giả này được phân phối rầm rộ đến các cửa hàng bán lẻ tại Đà Nẵng, Thanh Hóa, Hải Phòng... đánh lừa hàng ngàn người tiêu dùng.

Khám xét khẩn cấp xưởng sản xuất của Công ty TNHH Vannest tại Khu dân cư và chợ Điện Dương, phường Điện Bàn Đông, lực lượng Cảnh sát điều tra thu giữ gần 38.000 lọ nước yến thành phẩm thuộc 15 loại khác nhau.

Kết quả giám định cho thấy, trong số 15 loại có 5 loại không hề chứa Acid Sialic – thành phần dinh dưỡng chính của yến; 10 loại còn lại chỉ đạt 1% hàm lượng so với tiêu chuẩn thông thường.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ đường dây, xử lý các đối tượng liên quan.

Hoài Văn
#đà nẵng #sản xuất yến giả #buôn bán hàng giả #đường dây yến giả #pháp luật #an ninh #yến thật giả

