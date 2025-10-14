Bị đánh tới ‘thân tàn ma dại', kết luận thương tích 0%

TPO - Người cha bị ném lon bia vào mặt thì thương tích 8%, còn con trai bị đánh tới ‘thân tàn ma dại’, sống đời thực vật nhưng kết luận thương tích… 0%.

Cha bị ném lon bia vào mặt, thương tích 8%

Bà Trần Thị Rung, trú Khu phố Mỹ Hòa (phường Hòa Hiệp Bắc, thị xã Đông Hòa, Phú Yên cũ), nay là phường Hoà Hiệp, Đắk Lắk kêu cứu đến báo Tiền Phong về việc con trai Võ Mộng Đạt (SN 1986), bị 3 đối tượng trú cùng Khu phố Mỹ Hòa vô cớ đánh đến “thân tàn ma dại”, sống đời thực vật gần 2 năm qua nhưng chưa được giải quyết dứt điểm.

Bà Rung bên người con trai bị đánh tới "thân tàn ma dại".

Theo tài liệu, khoảng 18h30 ngày 26/10/2023, Phan Thanh Tùng, Trần Văn Hội, Hồ Văn Viên uống bia tại quán cà phê Thuận Phát (Khu phố Mỹ Hòa). Lúc này, Hội thấy Đạt đến tiệm văn phòng phẩm cạnh quán cà phê nên kéo vào uống bia nhưng Đạt không đồng ý.

Hội chạy tới lôi kéo Đạt vào quán, rồi dùng hai tay nhắc bổng Đạt lên rồi ném bịch xuống nền xi măng trước quán. Anh Đạt loạng choạng đứng dậy thì bị Tùng cầm dép đánh vào mặt. Tiếp đó, cả 3 đối tượng dùng tay, chân đánh anh Đạt cho đến khi nhiều người tới can ngăn đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Đối tượng Trần Văn Hội nhắc bổng anh Đạt lên ném xuống nền xi măng.

Khoảng 20h30 cùng ngày 26/10/2023, biết tin anh Đạt (con trai) bị đánh, ông Võ Văn Đài (SN 1965) đến quán cà phê Thuận Phát hỏi thăm thì bị Tùng ném lon bia trúng mặt.

Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên (cũ)( nay là tỉnh Đắk Lắk) quyết định tách riêng 2 hành vi gồm: Phan Thanh Tùng, Trần Văn Hội, Hồ Văn Viên đánh anh Võ Mộng Đạt; Phan Thanh Tùng ném lon bia trúng mặt ông Võ Văn Đài, gây thương tích 8%.

Anh Đạt bị 3 đối tượng đánh tới tấp.

Đối với vụ việc của người cha, ngày 30/9/2024, TAND thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên (cũ) nay là TAND khu vực 12 – Đắk Lắk xét xử sơ thẩm bị cáo Phan Thanh Tùng tội “Cố ý gây thương tích”, với hai tình tiết định khung là “dùng hung khí nguy hiểm” và “có tính chất côn đồ”.

Bị cáo Tùng có nhân thân xấu, từng 2 lần bị xử phạt hành chính về hành vi cố ý gây thương tích, một lần bị xử phạt hành chính về hành vi dùng chỗ ở để chứa bạc và đã chấp hành một bản án về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Ngày 7/8/2023 bị cáo Tùng bị xử phạt hành chính 5,75 triệu đồng về hành vi dùng tay đánh người khác gây thương tích. Khi chưa chấp hành nộp phạt, bị cáo này lại gây ra vụ đánh cha con ông Võ Văn Đài.

Sau khi xem xét toàn diện nhân thân và hành vi của bị cáo, đánh giá ý thức pháp luật và tính chất côn đồ của hành vi, HĐXX tuyên phạt Phan Thanh Tùng 1 năm 3 tháng tù.

Con bị đánh đến “thân tàn ma dại” nhưng thương tích 0%

Theo hồ sơ, sau khi bị đánh, anh Đạt được đưa vào BVĐK tỉnh Phú Yên (nay BVĐK Phú Yên) với chẩn đoán tổn thương nông ở đầu, TD tăng tỷ trọng lát mỏng sát bản sọ chẩm phải, được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị chấn thương đầu.

Ngày 1/11/2023, anh xuất viện và được chuyển sang Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng TP.HCM, được chẩn đoán thêm chấn thương cột sống. Ngày 8/11/2023, anh tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Nhân dân 115 với chẩn đoán đau đầu dạng căng thẳng và rối loạn giấc ngủ.

Đến ngày 15/11/2023, anh được đưa về nhà nhưng bệnh không thuyên giảm, ngày 8/12/2023 phải nhập BVĐK Phú Yên với chẩn đoán liệt tứ chi chưa rõ nguyên nhân, thoái hóa cột sống, viêm mô bào hốc mắt hai bên, sau đó chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy, được xác định di chứng tổn thương nội sọ, yếu tứ chi do chấn thương sọ não.

Các vết thương trên người anh Đạt sau khi bị đánh.

Từ người khỏe mạnh, trụ cột lao động chính trong gia đình, sau trận bị đánh “thừa sống thiếu chết”, anh Đạt rơi vào tình trạng sống thực vật. Tuy nhiên, khi Cơ quan CSĐT Công an thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên (cũ) trưng cầu giám định, nhiều cơ quan chuyên môn kết luận tỷ lệ thương tích 0%.

Cụ thể, Kết luận giám định số 476 ngày 26/12/2023 của Trung tâm Pháp y tỉnh Phú Yên (cũ) xác định các vết sưng bầm vùng môi, lưng, hông trái và hai tay là 0%; Phần yếu liệt tứ chi chưa rõ nguyên nhân.

Kết luận số 33 ngày 27/3/2024 của Phân viện Pháp y Quốc gia TP.HCM cho rằng phần sưng nề vùng môi, lưng, hông trái, hai cẳng tay hiện không còn dấu vết (tỷ lệ tổn thương 0%); Không đủ cơ sở xác định liệt tứ chi và tổn thương đầu mặt do chấn thương hay bệnh lý; tình trạng trầm cảm sau chấn thương không thuộc phạm vi giám định của đơn vị này.

Tiếp đó, Kết luận giám định pháp y tâm thần số 118 ngày 6/6/2024 của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên kết luận anh Đạt bị sa sút trí tuệ không biệt định, mức độ nặng; Yếu liệt tứ chi chưa rõ nguyên nhân, đề nghị giám định thêm tại cơ sở pháp y để xác định tỷ lệ tổn thương. Thời điểm giám định, anh Đạt đã mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Đến Viện Pháp y Quốc gia kết luận giám định số 163 ngày 25/11/2024: Không phát hiện dấu vết thương tích vùng đầu, không đủ cơ sở xác định yếu liệt tứ chi và trầm cảm có liên quan đến chấn thương ngày 26/10/2023, đồng thời đề nghị chuyển phần trầm cảm và sa sút trí tuệ sang giám định pháp y tâm thần đánh giá.

Chuỗi ngày nằm trên giường bệnh của anh Đạt.

Gần 2 năm vẫn chưa xử lý dứt điểm

Vụ việc của anh Đạt sau đó được chuyển cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên (cũ) thụ lý. Ngày 17/3/2025, cơ quan này thông báo tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm do chưa nhận được hồ sơ giám định cần thiết từ Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên để làm căn cứ xem xét khởi tố vụ án hay không.

Đến nay vụ việc được chuyển Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk (sau sáp nhập với Phú Yên). Theo văn bản trả lời đơn bà Trần Thị Rung ngày 5/9/2025, sau khi anh Võ Mộng Đạt bị đánh gây thương tích có dấu hiệu liệt tứ chi, trầm cảm và mất khả năng nhận thức, cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định bổ sung và được Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên tiếp nhận.

Tuy nhiên, do gia đình chưa đưa anh Đạt đi giám định nên chưa có kết quả, cơ quan điều tra đã tạm đình chỉ giải quyết và đề nghị gia đình phối hợp thực hiện giám định để có căn cứ phục hồi điều tra.

Gia đình anh Đạt đề nghị xử lý nghiêm đối tượng khiến con họ phải sống thực vật.

Bà Trần Thị Rung chia sẻ với Tiền Phong rằng, do Giám đốc Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên cùng nhiều thuộc cấp vừa bị khởi tố để điều tra liên quan vụ án hình sự “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại trung tâm này nên gia đình chưa thể đưa con lên đó giám định.

Bà nhiều lần liên hệ cơ quan công an hỏi lịch giám định nhưng chưa được thông báo cụ thể. Bà mong vụ việc sớm được giải quyết, xử lý những người khiến con bà trở thành người sống thực vật.