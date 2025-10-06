Trả hồ sơ vụ vay 2 tỷ nhưng lãi mẹ đẻ lãi con lên 13 tỷ đồng

TPO - TAND khu vực 11 - Đắk Lắk đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự để làm rõ tình tiết vay 2 tỷ đồng nhưng lãi mẹ đẻ lãi con lên 13 tỷ đồng.

TAND khu vực 11 - Đắk Lắk đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, đối với 2 bị cáo là vợ chồng Ngô Tấn Hiếu (SN 1977) và Nguyễn Thị Thanh Trà (SN 1983), cùng trú phường Tuy Hoà, Đắk Lắk.

Trụ sở TAND khu vực 11 - Đắk Lắk.

Trước đó, ngày 19/9 TAND khu vực 11 - Đắk Lắk đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án. Các bị cáo bị Viện KSND khu vực 11 – Đắk Lắk truy tố về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo quy định tại khoản 2 Điều 201 BLHS.

Theo cáo trạng, ngày 22/1/2020, Ngô Tấn Hiếu cho bà Trần Thị Rung (SN 1967, trú phường Đông Hòa, Đắk Lắk) vay 1 tỷ đồng, thời gian vay 8 tháng. Lãi suất được tính 12%/tháng, tương đương 144%/năm, vượt gấp 5 lần số tiền lãi theo quy định của nhà nước.

Tại phiên toà, hai bị cáo khai nhận hành vi phạm tội theo đúng cáo trạng và cho rằng không biết việc cho vay với lãi suất trên là vi phạm pháp luật. Bị cáo Hiếu khai chỉ cho bà Rung vay khoản vay duy nhất 1 tỷ đồng nói trên.

Vợ chồng bị cáo Ngô Tấn Hiếu và Nguyễn Thị Thanh Trà.

Tuy nhiên, người có nghĩa vụ liên quan - bà Trần Thị Rung cho rằng lời khai của các bị cáo trên hoàn toàn không đúng sự thật. Bà Rung đưa ra hàng loạt tài liệu chứng minh rằng số tiền 1 tỷ đồng trên thực chất là bốc từ số tiền lãi mà bà đã vay trước đó của bị cáo Hiếu.

Cụ thể, bà Rung trình bày, khoảng năm 2017, bà vay của Hiếu 2 tỷ đồng, theo thỏa thuận lãi suất 12%/tháng. Mỗi tháng trả lãi không đủ nên số tiền lãi mẹ đẻ lãi con lên đến 5,470 tỷ đồng. Hiếu bắt bà viết giấy đáo hạn số tiền 5,470 tỷ đồng để hợp thức hóa tiền lãi.

Đến năm 2019, bà Rung đã trả lãi hơn 5 tỷ đồng. Mỗi lần trả lãi, bà Rung nhờ Nguyễn Thị Liễu (SN 1986, người làm chứng trong vụ án) là con dâu đến nhà vợ chồng Hiếu để trả lãi, có lúc ông Hiếu ký nhận có lúc bà Trà ký nhận (Tài liệu chứng cứ từ Bút lục 241 đến 253).

Tiếp tục, ông Hiếu bắt bà Rung viết giấy từ số tiền 5,470 tỷ đồng và tiền lãi chưa trả (hơn 5 tỷ đồng) nữa nên lên đến tổng số tiền 10,620 tỷ đồng. Sau đó, bà Rung tiếp tục trả lãi, từ tháng 3/2017 đến tháng 1/2021 hơn 13 tỷ đồng. Ông Hiếu còn giữ của bà 5 sổ đỏ, 27 giấy tờ mua bán đất.

Bà Rung còn trình bày rằng, Hiếu vào nhà bà đập phá hủy hoại tài sản, xúc phạm danh dự của bà. Toàn bộ chứng cứ, ghi âm, tin nhắn zalo, bà đã nộp cho Cơ quan điều tra song bị bỏ qua nhiều tình tiết. Do đó bà Rung đề nghị tòa án trả hồ sơ để cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ.

Bà Trần Thị Rung đưa ra hàng loạt tài liệu chứng minh đã trả hơn 13 tỷ đồng tiền lãi.

Sau nhiều ngày xét xử, song HĐXX xét thấy lời khai của bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, người làm chứng còn mâu thuẫn nhau, chưa xác định rõ số tiền mà Liễu con dâu bà Rung trả là tiền gốc, hay lãi và trả cho khoản vay nào.

Do đó, TAND khu vực 11 - Đắk Lắk quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung theo quy định.