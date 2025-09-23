Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

TPO - Ngày 23/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về tội “Gây rối trật tự công cộng” liên quan đến vụ hành hung người chạy xe ôm trước sảnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh (cơ sở 1).

Các bị can gồm: Nguyễn Văn Khanh (SN 1968, trú phường Âu Lâu), Ngô Văn Oánh (SN 1960, trú phường Văn Phú) và Hà Ngọc Vang (SN 1962, trú phường Yên Bái). Thời điểm xảy ra vụ việc, cả 3 đang làm việc tại Công ty CP Dịch vụ Đông Á JIPI – Chi nhánh Lào Cai.

9829.jpg
Khởi tố 3 bảo vệ đánh người chạy xe ôm trước sảnh Bệnh viện Đa khoa Lào Cai. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai.

Như báo Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 11h30 ngày 19/9, tại khu vực sảnh chính bệnh viện, anh Hà Mạnh Dũng (nghề xe ôm) khi đang đón bệnh nhân thì xảy ra mâu thuẫn. Khanh, Oánh và Vang đã dùng gậy cao su đánh anh Dũng, gây cản trở giao thông, gián đoạn hoạt động khám chữa bệnh, ảnh hưởng an ninh trật tự và khiến dư luận bức xúc.

9827.jpg
Các đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai.
9828.jpg
Các đối tượng đánh người trước sảnh Bệnh viện đa khoa Lào Cai. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai.

Một số người dân chứng kiến đã quay clip, đăng tải lên mạng xã hội, khiến sự việc lan truyền nhanh chóng, ảnh hưởng uy tín Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Thành Đạt - Phạm Quỳnh
