Các công trình khởi công, thông xe ngày 19/8

TPO - Trong ngày 19/8, Bộ Xây dựng sẽ khánh thành nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm như cầu Rạch Miễu 2, cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ,... và khởi công một số dự án bao gồm Dầu Giây - Tân Phú hay Đồng Đăng - Trà Lĩnh,...

Thủ tướng đã ban hành Công điện số 136 ngày 14/8 về việc cả nước sẽ tổ chức lễ khánh thành, khởi công 250 công trình tại 80 điểm cầu lúc 9h ngày 19/8, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9. Xét theo lĩnh vực, phần hạ tầng giao thôngcó 59 dự án được khánh thành và khởi công ngày 19/8.

Điển hình là dự án cầu Rạch Miễu 2 bắc qua sông Tiền, nối Vĩnh Long và Đồng Tháp sẽ được đưa vào khai thác từ ngày 19/8 - vượt tiến độ 4 tháng.

Cầu Rạch Miễu 2 có tổng mức đầu tư hơn 6.800 tỷ đồng, khởi công từ tháng 3/2022. Dự án dài gần 18km, trong đó 8km đi qua tỉnh Đồng Tháp và khoảng 10km qua Vĩnh Long.

Công trình bao gồm cầu dây văng Rạch Miễu 2 dài gần 2km với cầu chính dây văng dài hơn 500m, cầu Mỹ Tho dài 450m và đường dẫn dài hơn 15 km đạt tiêu chuẩn cấp III đồng bằng.

Cầu Rạch Miễu 2 trước ngày đưa vào khai thác. Ảnh: Tân Minh.

Dịp 19/8 này, 6 tuyến cao tốc với tổng chiều dài 208km sẽ được thông xe như cao tốc Vũng Áng - Bùng và Vạn Ninh - Cam Lộ.

Cao tốc Vũng Áng - Bùng dài hơn 55 km, khởi công từ tháng 1/2023 với tổng vốn hơn 12.540 tỷ đồng. Điểm đầu tại nút giao xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh, kết nối cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng. Điểm cuối tại xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị, đấu nối với cao tốc Bùng - Vạn Ninh (đã thông xe tháng 4) tại nút Phong Nha.

Giai đoạn 1 của cao tốc Vũng Ánh - Bùng có quy mô 4 làn xe, không có làn dừng khẩn cấp, nền đường rộng 17 m, vận tốc thiết kế 80 - 90 km/h. Dự án do Ban Quản lý dự án 6 (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư.

Cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ được khởi công vào tháng 1/2023, do Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư, với tổng vốn gần 9.920 tỷ đồng. Cao tốc dài 65,5km, bắt đầu từ xã Vạn Ninh, nối tiếp với cao tốc Bùng - Vạn Ninh tại nút giao quốc lộ 9B và cầu vượt đã hoàn thành.

Giai đoạn 1 của cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ gồm 4 làn xe, cho phép di chuyển với tốc độ tối đa từ 60 - 90 km/h. Khi hoàn thiện, tuyến cao tốc này sẽ được mở rộng lên 6 làn xe, có 2 làn dừng khẩn cấp, tốc độ thiết kế 100 km/h.

Cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ sẵn sàng thông xe ngày 19/8. Ảnh: BXD.

Ngoài 2 cao tốc vừa nêu, dịp 19/8 này còn có 4 cao tốc khác hoàn thành tuyến chính như: 13km còn lại của dự án cao tốc đoạn Vân Phong - Nha Trang; một số đoạn của cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (10/88km); Hoài Nhơn - Quy Nhơn (45/70km); Quy Nhơn - Chí Thạnh (20/62km) và thông xe cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Cùng ngày 19/8, Bộ Xây dựng sẽ khởi công một số dự án hạ tầng giao thông trọng điểm như cao tốc Dầu Giây - Tân Phú dài hơn 60 km đi qua tỉnh Đồng Nai, với tổng vốn đầu tư gần 8.500 tỷ đồng theo hình thức BOT; khởi công dự án đầu tư cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh giai đoạn 2; mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành...

Theo Báo Xây dựng, trong quý IV năm nay, có 8 dự án dự kiến khởi công gồm: Đầu tư hoàn thiện hầm Cù Mông; nâng cấp tuyến đường bộ nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình thành đường cao tốc trên địa phận tỉnh Hưng Yên và đến hết nút giao Thái Hà; khởi công đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận; đầu tư hoàn thiện hầm Thần Vũ; đầu tư hoàn thiện hầm Núi Vung; xây dựng cầu Ninh Cường vượt sông Ninh Cơ trên QL37B và mở rộng cao tốc đoạn Cam Lộ - La Sơn.