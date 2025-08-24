Bão có thể mạnh lên cấp 14, sơ tán gấp hơn nửa triệu dân

TPO - Vào 10h sáng nay (24/8), bão đã mạnh 12-13, giật cấp 15. Dự báo đêm nay, khi tiến về vùng biển Thanh Hoá - Quảng Trị là thời gian bão mạnh nhất, có thể đạt cấp 13-14, giật cấp 16. Cơ quan khí tượng tiếp tục nâng cấp cảnh báo gió mạnh trên đất liền, hơn nửa triệu dân đang được sơ tán gấp.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, 10h sáng nay, tâm bão trên vùng biển phía tây bắc đặc khu Hoàng Sa, cách Nghệ An khoảng 580km, cách Hà Tĩnh khoảng 560km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (118-149km/giờ), giật cấp 15.

Theo các chuyên gia, bão số 5 đang gặp các điều kiện lý tưởng để tiếp tục mạnh thêm như mặt biển ấm, đứt gió yếu, độ ẩm lớn. Dự báo trong chiều và tối nay, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km.

Đến 22h tối nay, bão trên vùng biển nam vịnh Bắc Bộ, chỉ còn cách Nghệ An khoảng 300km, cách Hà Tĩnh khoảng 270km về phía đông đông nam với cường độ mạnh13-14, giật 16. Đây có thể là thời điểm bão mạnh nhất.

Trong đêm nay đến sáng mai (25/8), bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc, tiến về vùng biển Thanh Hoá đến Quảng Trị, cường độ không suy giảm đáng kể dù vùng mây bão bắt đầu ma sát với địa hình đất liền.

Dự báo khoảng 10 giờ ngày 25/8, tâm bão đang trên vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị với cường độ mạnh cấp 12-13, giật 15. Đây cũng là cường độ bão thời điểm đổ bộ.

Ảnh vệ tinh chụp bão số 5 sáng nay. Nguồn: Windy.

Từ chiều 25/8, bão bắt đầu đổ bộ đất liền, tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc, đi sâu vào đất liền với tốc độ khoảng 15-20km và suy yếu dần thành một áp thấp nhiệt đới. Dự báo đến 10h sáng 26/8, áp thấp nhiệt đới di chuyển đến biên giới Lào – Thái Lan với cường độ còn cấp 6, giật cấp 8.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia tiếp tục nâng mức cảnh báo gió mạnh trên đất liền khu vực gần tâm bão.

Dự báo từ đêm 24/8, trên đất liền từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 8-10, vùng gần tâm bão cấp 11-13, giật cấp 14-15, vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình gió mạnh dần lên cấp 6-8, giật cấp 9.

Dự báo khu vực tâm bão từ Thanh Hoá đến Bắc Quảng Trị từ đêm nay (24/8) đến ngày 26/8 có mưa 200-400mm, có nơi trên 700mm.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ và TP Huế từ đêm 24 đến ngày 26/8 cũng có mưa dông diện rộng với cường độ phổ biến từ 100-150mm, có nơi trên 250mm.

Khu vực Thượng và Trung Lào từ ngày 25-27/8 cũng có khả năng xảy ra mưa to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, riêng khu vực Trung Lào cục bộ có nơi trên 500mm. Mưa lớn ở khu vực này có thể khiến tình hình lũ lụt ở miền Trung thêm phức tạp.

Trước diễn biến hết sức nguy hiểm của bão số 5, tính đến 6h30 sáng nay, Thanh Hóa, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng đã có phương án di dời dân cư với tổng số 152.387 hộ/586.770 khẩu.

Bảy tỉnh, thành phố ven biển từ Ninh Bình đến Huế và Quảng Ngãi cũng đã tổ chức cấm biển từ sáng nay.

Dự báo, tổng diện tích nuôi thủy sản có thể bị ảnh hưởng là 611ha với khoảng 5.745 lồng bè các loại và có 384 chòi canh nuôi trồng thủy sản.

Diện tích lúa khu vực Bắc Trung Bộ có thể bị ảnh hưởng là 294.500ha, phần lớn đang ở giai đoạn trỗ đến chín sáp (129.800ha) và làm đòng 143.000ha, khiến thiệt hại về nông nghiệp có thể rất lớn. Ngoài ra, khoảng 77.200ha cây ăn quả và 57.000ha cây cao su có thể nằm trong vùng ảnh hưởng của bão.