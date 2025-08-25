VIDEO: Gió giật cấp 12, sóng dữ đánh trôi nhiều lồng bè nuôi cá ở Quảng Trị

TPO - Do ảnh hưởng của bão số 5, trong chiều 25/8, trên vùng biển Hòn La có gió giật cấp 12, gây sóng lớn, đánh trôi nhiều lồng, bè nuôi cá của người dân trên vịnh Hòn La, xã Phú Trạch (Quảng Trị).

Camera ghi lại hình ảnh nhiều lồng, bè nuôi cá bị sóng đánh ngả nghiêng, trôi dạt trên biển.

Bí thư Đảng uỷ xã Phú Trạch Nguyễn Chí Thắng cho biết, trong chiều 25/8, trên vùng biển Hòn La có gió giật cấp 12, gây sóng lớn. Nhiều lồng, bè nuôi cá trên vịnh bị sóng đánh bật neo, trôi dạt trên biển gây thiệt hại lớn cho người nuôi.

Ông Thắng cho biết, trên vịnh Hòn La có khoảng 60 lồng (cao su), bè (gỗ) nuôi cá của người dân. Đến chiều 25/8, hầu hết các bè gỗ đã bị sóng đánh hư hỏng; nhiều lồng cao su bị bật neo trôi dạt trên biển.

Ông Cao Thái, một hộ dân nuôi bè trên vùng biển Hòn La cho biết, từ sáng nay, khu vực ngoài khơi xuất hiện sóng cao gần 2m, gió rít liên hồi. Hộ ông Thái có 6 bè nuôi cá trên vùng biển Hòn La thì bị sóng đánh bật neo, dạt vào bờ, ước tính thiệt hại hàng tỉ đồng.

Sóng lớn đánh mạnh vào lồng, bè nuôi cá. Ảnh cắt từ clip.

Ông Thái cho biết thêm, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của chính quyền về phòng chống bão số 5, ông đã rời bè trước khi bão vào, chỉ quan sát bè nuôi của mình qua camera an ninh.

“Qua camera, tôi thấy thấy nhiều bè cá không chỉ của tôi mà của bạn nuôi bị hư hỏng nặng, trôi dạt trên biển” - ông Thái nói.

Không chỉ các hộ nuôi trên vịnh Hoàn La thiệt hại nặng, mà các hộ nuôi hàu trên sông Loan, xã Hoà Trạch, sông Gianh, xã Bắc Gianh đứng trước nguy cơ mất trắng, nếu nước lũ tràn về làm trôi bè, hoặc sốc nước làm hàu bị chết.

Ông Nguyễn Chí Thắng cho biết thêm, trong sáng 25/8, chính quyền địa phương đã chỉ đạo di dời gần 1.000 công nhân đang làm việc tại Dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I đến nơi an toàn.