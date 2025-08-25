Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

VIDEO: Gió giật cấp 12, sóng dữ đánh trôi nhiều lồng bè nuôi cá ở Quảng Trị

Hoàng Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Do ảnh hưởng của bão số 5, trong chiều 25/8, trên vùng biển Hòn La có gió giật cấp 12, gây sóng lớn, đánh trôi nhiều lồng, bè nuôi cá của người dân trên vịnh Hòn La, xã Phú Trạch (Quảng Trị).

Camera ghi lại hình ảnh nhiều lồng, bè nuôi cá bị sóng đánh ngả nghiêng, trôi dạt trên biển.

Bí thư Đảng uỷ xã Phú Trạch Nguyễn Chí Thắng cho biết, trong chiều 25/8, trên vùng biển Hòn La có gió giật cấp 12, gây sóng lớn. Nhiều lồng, bè nuôi cá trên vịnh bị sóng đánh bật neo, trôi dạt trên biển gây thiệt hại lớn cho người nuôi.

Ông Thắng cho biết, trên vịnh Hòn La có khoảng 60 lồng (cao su), bè (gỗ) nuôi cá của người dân. Đến chiều 25/8, hầu hết các bè gỗ đã bị sóng đánh hư hỏng; nhiều lồng cao su bị bật neo trôi dạt trên biển.

Ông Cao Thái, một hộ dân nuôi bè trên vùng biển Hòn La cho biết, từ sáng nay, khu vực ngoài khơi xuất hiện sóng cao gần 2m, gió rít liên hồi. Hộ ông Thái có 6 bè nuôi cá trên vùng biển Hòn La thì bị sóng đánh bật neo, dạt vào bờ, ước tính thiệt hại hàng tỉ đồng.

1j3g6mksg-511hmj.jpg
Sóng lớn đánh mạnh vào lồng, bè nuôi cá. Ảnh cắt từ clip.

Ông Thái cho biết thêm, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của chính quyền về phòng chống bão số 5, ông đã rời bè trước khi bão vào, chỉ quan sát bè nuôi của mình qua camera an ninh.

“Qua camera, tôi thấy thấy nhiều bè cá không chỉ của tôi mà của bạn nuôi bị hư hỏng nặng, trôi dạt trên biển” - ông Thái nói.

Không chỉ các hộ nuôi trên vịnh Hoàn La thiệt hại nặng, mà các hộ nuôi hàu trên sông Loan, xã Hoà Trạch, sông Gianh, xã Bắc Gianh đứng trước nguy cơ mất trắng, nếu nước lũ tràn về làm trôi bè, hoặc sốc nước làm hàu bị chết.

Ông Nguyễn Chí Thắng cho biết thêm, trong sáng 25/8, chính quyền địa phương đã chỉ đạo di dời gần 1.000 công nhân đang làm việc tại Dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I đến nơi an toàn.

Hoàng Nam
#bão số 5 Quảng Trị #gió giật cấp 12 #sóng lớn Hòn La #thiệt hại lồng bè nuôi cá #các hộ nuôi cá bị trôi dạt #thiệt hại do sóng đánh #di dời công nhân nhà máy nhiệt điện #ảnh hưởng bão đến nuôi trồng thủy sản #bảo vệ tài sản trước bão #thiệt hại kinh tế do bão

Xem thêm

Cùng chuyên mục