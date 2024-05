Điều tra đường dây đưa bột xương động vật từ châu Âu vào Việt Nam

TPO - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) đề nghị các địa phương giao cơ quan công an cơ sở thành lập chuyên án điều tra các tổ chức, cá nhân tiếp tay cho việc hợp thức hóa, làm giả các loại giấy tờ kiểm dịch để đưa bột xương động vật từ châu Âu "tuồn"qua biên giới vào Việt Nam.

Theo đó, Bộ NN&PTNT vừa nhận được phản ánh của một số doanh nghiệp, trong thời gian gần đây có hiện tượng một số tổ chức, cá nhân vận chuyển trái phép các sản phẩm từ động vật nhai lại có chứa bột xương thịt hoặc protein động vật đã qua chế biến.

Các sản phẩm này có thể như là bột hồng cầu và bột xương động vật từ châu Âu, nơi có dịch bò điên, thông qua cửa khẩu Campuchia (bằng xe tải hoặc sà lan) để tuồn vào Việt Nam.

Để kịp thời và phát hiện ngăn chặn hoạt động trên, Bộ NN&PTNT đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh Long An; Tây Ninh; Kiên Giang; Đồng Tháp; Bình Phước; An Giang tập trung chỉ đạo các Sở, ban, ngành, chính quyền địa phương hướng dẫn, tuyên truyền người dân, doanh nghiệp tại địa phương không tiếp tay hợp thức hóa sản phẩm không rõ nguồn gốc trên thị trường, không có giấy chứng nhận kiểm dịch.

Các địa phương cần khẩn trương chỉ đạo các lực lượng chức năng, đặc biệt lực lượng Bộ đội biên phòng tổ chức tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới, đường sông, … kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Trường hợp bắt được các lô hàng sản phẩm động vật vận chuyển bất hợp pháp thì phải tiêu hủy ngay (trước khi tiêu hủy, cần lấy mẫu gửi các cơ quan thú y để xét nghiệm).

Bộ NN&PTNT đề nghị các địa phương giao các cơ quan, lực lượng chức năng, cơ quan công an sở tại thành lập các chuyên án, điều tra, đấu tranh và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân tiếp tay cho việc hợp thức hóa, làm giả, làm trái quy định các loại giấy tờ kiểm dịch nhập khẩu, kiểm dịch vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh.

Trước đó, vào tháng 9/2023, Công an TPHCM đã khởi tố vụ án hình sự "Buôn lậu", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty Hoàng Sa; Chi cục Thú y vùng VI (Cục Thú y) và Trạm kiểm dịch động vật cảng - bưu điện.

Theo Cơ quan điều tra, qua công tác quản lý địa bàn, Công an TPHCM phát hiện nghi vấn một số doanh nghiệp có hành vi nhập khẩu trái phép hàng hóa là sản phẩm động vật nhai lại (bột hồng cầu, bột xương bò, cừu,…) có xuất xứ từ các quốc gia thuộc diện quy định không được nhập về Việt Nam.

Trong 8 tháng năm 2023, Công ty Hoàng Sa đã nhập khẩu hơn 77.400 tấn hàng trị giá hơn 950 tỷ đồng. Khi nhập hàng về, lãnh đạo công ty này đã móc nối đưa tiền cho Trạm trưởng Trạm Kiểm dịch động vật Cảng - Bưu điện để được cấp giấy chứng nhận kiểm dịch đủ điều kiện thông quan.

Mở rộng điều tra, Công an TPHCM đã khởi tố 7 bị can của Công ty Hoàng Sa về tội "Buôn lậu" và "Đưa hối lộ", đồng thời khởi tố 5 bị can thuộc Chi cục Thú y vùng VI và Trạm kiểm dịch động vật cảng - Bưu điện về tội "Nhận hối lộ".