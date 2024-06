Tin mới vụ nữ chủ tịch huyện bị lừa 170 tỷ; Lý do cấm Thượng tọa Thích Chân Quang thuyết giảng

TPO - Cảnh tượng lạ thường ở tiệm vàng SJC lớn nhất TPHCM; Thượng tọa Thích Chân Quang bị cấm thuyết giảng 2 năm dưới mọi hình thức; HĐND huyện Nhơn Trạch họp bất thường liên quan vụ Chủ tịch UBND bị lừa 170 tỷ đồng; Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận lên tiếng việc 'làm khó' xe 0 đồng,... là những tin tức phương Nam đáng chú ý tuần qua.

HĐND huyện Nhơn Trạch họp bất thường liên quan vụ Chủ tịch UBND bị lừa 170 tỷ đồng

Ban thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai vừa cách chức Phó bí thư Huyện ủy Nhơn Trạch đối với bà Nguyễn Thị Giang Hương. Bà Hương đồng thời là Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch.

Quy trình tiếp theo về công tác cán bộ theo nguyên tắc đồng bộ giữa kỷ luật đảng và kỷ luật hành chính thì bà Hương sẽ bị xem xét kỷ luật hành chính đối với vị trí chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch. HĐND huyện Nhơn Trạch sẽ họp bất thường để xem xét vấn đề này.

Hồi cuối tháng 3, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, điều tra vụ bà Hương bị nhóm lừa đảo đăng nhập vào tài khoản ngân hàng, lấy đi số tiền khoảng 170 tỷ đồng.

Cảnh tượng lạ thường ở tiệm vàng SJC lớn nhất TPHCM

Không còn cảnh người dân chen chúc tấp nập bên ngoài và rất khó để vào bên trong mua vàng, Công ty SJC - tiệm vàng kinh doanh vàng miếng SJC lớn nhất TPHCM những ngày gần đây thông thoáng lạ thường. Đặc biệt, khách đến là có thể mua vàng và cầm về ngay trong vòng vài phút.

Trong khi đó, các chi nhánh thuộc nhóm 4 ngân hàng thương mại quốc doanh bán vàng miếng SJC cho khách hàng cá nhân gồm Vietcombank, Agribank, BIDV và Vietinbank đều thưa vắng khách đến hỏi mua vàng miếng. Hiện nay, 4 ngân hàng này đều triển khai bán vàng miếng SJC trực tuyến.

Vụ cháy cơ sở bột nhang ở TPHCM: Hai nạn nhân tử vong do quay lại dập lửa

Cơ quan chức năng xác định 2 nạn nhân tử vong trong vụ cháy cơ sở bột nhang ở huyện Bình Chánh (TPHCM) là công nhân làm việc tại đây. Thời điểm xảy ra cháy, 2 người này đã thoát ra ngoài an toàn nhưng quay lại chữa cháy dẫn đến tử vong.

Danh tính của 2 nạn nhân được xác định là các ông H.T.H. (37 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) và L.Q.V. (46 tuổi, ngụ quận Bình Tân).

Cơ quan chức năng xác định cơ sở này có kết cấu xây dựng tường gạch mái tôn, một lối thoát nạn ở cửa chính, một lối thoát nạn phía sau thông qua nhà dân và có trang bị 16 bình chữa cháy xách tay các loại. Vụ cháy làm nhiều tài sản bên trong cơ sở bị thiêu rụi hoàn toàn, hư hỏng và cháy khoảng 300m2 diện tích nhà xưởng.

Bà Rịa - Vũng Tàu có thêm thành phố

Thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) sẽ lên thành phố vào năm 2025 và được công nhận là đô thị loại II. Phú Mỹ đạt các tiêu chí về chất lượng hạ tầng của đô thị loại I, đóng vai trò là một cực phát triển quan trọng trong hệ thống đô thị của vùng Đông Nam Bộ.

Thượng tọa Thích Chân Quang bị cấm thuyết giảng 2 năm dưới mọi hình thức

Ban Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam sau khi thẩm tra, đánh giá nội dung các video thuyết giảng của ông Thích Chân Quang, Trụ trì Thiền tôn Phật Quang (xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã khẳng định một số nội dung thuyết giảng về giáo lý nhân quả không đúng chánh pháp, gây hoang mang trong xã hội.

Do đó, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấm ông Thích Chân Quang thuyết giảng dưới mọi hình thức, không được chủ trì tổ chức các sự kiện tập trung đông người tại Thiền tôn Phật Quang và các địa điểm khác, trong thời gian 2 năm.

Đồng thời, yêu cầu Thiền tôn Phật Quang và ông Thích Chân Quang phải thu hồi các phái quy y tam bảo có nội dung tự sửa một trong ngũ giới không đúng với luật ngũ giới của Phật giáo; gỡ bỏ tất cả các bài giảng có nội dung gây hoang mang xã hội.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận lên tiếng việc 'làm khó' xe 0 đồng

Ông Lê Huỳnh Phúc, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận vừa phản hồi thông tin về việc bệnh viện này gây khó cho việc chở bệnh nhân của xe 0 đồng.

Theo ông Phúc, gần đây có hiện tượng chèo kéo, móc nối vận chuyển bệnh nhân gây mất an ninh trật tự trong bệnh viện, không đảm bảo việc vận chuyển bệnh nhân an toàn trong quá trình chuyển viện cấp cứu.

Để đảm bảo an ninh trật tự, mọi phương tiện vận chuyển người bệnh khi ra vào bệnh viện phải báo qua tổ bảo vệ bệnh viện để kiểm soát.

Tuy nhiên, trên mạng xã hội xuất hiện clip bệnh nhân nằm trên băng ca, kèm theo đó là phản ánh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận làm khó bệnh nhân. Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận khẳng định, đây là thông tin không đúng sự thật.

Bắt nghi phạm lẻn vào nhà hiếp dâm bé gái 10 tuổi đang ngủ

Công an huyện Hớn Quản (Bình Phước) vừa ra quyết định truy tìm Nguyễn An Bình (48 tuổi, ngụ phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước). Bình là nghi phạm liên quan đến vụ bé gái 10 tuổi bị hiếp dâm vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo cơ quan điều tra, Bình từng có 8 tiền án. Cơ quan CSĐT Công an huyện Hớn Quản đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân khi phát hiện đối tượng này báo ngay cho Công an địa phương nơi gần nhất để phối hợp xử lý.

Như Tiền Phong đã đưa tin, sáng 14/6, khi cha mẹ đi làm, bé Đ.N.V. (10 tuổi, ngụ xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản) nằm ngủ cùng em trong nhà.

Sau khi đi làm về và phát hiện con có biểu hiện bất thường, cha mẹ bé gặng hỏi thì bé cho biết vừa bị một người đàn ông hiếp dâm khi đang nằm ngủ. Thỏa mãn thú tính, yêu râu xanh còn lấy chiếc điện thoại và một xe máy rồi tẩu thoát.

Vụ cháy quán karaoke làm 32 người chết ở Bình Dương: Khởi tố thêm hai bị can

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương vừa khởi tố thêm 2 người liên quan đến vụ cháy quán karaoke An Phú (phường An Phú, TP Thuận An) làm 32 người chết.

Hai người bị khởi tố gồm: Phạm Thị Hồng, cựu cán bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC & CNCH) Công an tỉnh Bình Dương và Nguyễn Thành Luân, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thái Bình Anh.

Theo kết quả điều tra, bà Phạm Thị Hồng nhận thi công và hoàn thiện hệ thống PCCC của cơ sở Karaoke An Phú. Do không đủ điều kiện về chuyên môn và cơ sở pháp lý nên bà Hồng đã thuê ông Nguyễn Nhất Linh (SN 1981, ngụ Bình Dương) thi công, hoàn thiện hệ thống PCCC của cơ sở karaoke An Phú.

Sau khi ông Linh thi công xong, bà Hồng lợi dụng mối quan hệ đồng nghiệp để tác động nghiệm thu hệ thống PCCC đối với cơ sở karaoke An Phú. Sau đó, bà Hồng đưa biên bản kiểm tra, nghiệm thu cho Nguyễn Thành Luân, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thái Bình Anh là công ty có đủ chức năng thiết kế, thi công các hạng mục liên quan đến PCCC theo quy định và nhờ Luân ký khống vào biên bản.