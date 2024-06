Người phụ nữ bị hành hạ như thời trung cổ; Đồng Nai kỷ luật 2 nữ lãnh đạo huyện

TPO - Cảnh sát khám xét nơi người phụ nữ bị hành hạ như thời trung cổ; Chủ tịch huyện Nhơn Trạch bị cách chức phó bí thư; Phó Chủ tịch huyện Trảng Bom bị cảnh cáo; Chủ tịch TPHCM muốn có AI làm thay thư ký; Tìm ra nguyên nhân nhiều rạn san hô ở Côn Đảo bị tẩy trắng, chết hàng loạt,... là những tin tức phương Nam đáng chú ý tuần qua.

Hơn 40 cảnh sát khám xét nơi người phụ nữ tố bị giam, hành hạ như thời trung cổ

Hơn 40 cảnh sát thuộc các lực lượng của Công an tỉnh Bình Thuận đã đồng loạt ra quân khám xét nơi người phụ nữ tố bị giam, hành hạ như thời trung cổ. Đồng thời, lực lượng chức năng đã công bố quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt giam và khám xét chỗ ở đối với các bị can trong vụ giữ người trái pháp luật.

Lực lượng chức năng công bố quyết định khám xét nhà.

Bốn bị can bị khởi tố về tội "Giữ người trái pháp luật" theo Điều 157 Bộ luật Hình sự, gồm Nguyễn Thị Ngọc Lan (35 tuổi, cựu giáo viên, ngụ Phan Thiết), Nguyễn Thị Hoài Diễm (41 tuổi, cựu giáo viên, chị ruột bà Lan), Nguyễn Hồng Tâm (50 tuổi, ngụ huyện Bắc Bình), Nguyễn Hữu Tình (32 tuổi, tài xế của gia đình bà Lan). Trong đó, 2 bị can Nguyễn Hồng Tâm và Nguyễn Hữu Tình được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó vào ngày 18/4, chị T.T.B.D. (33 tuổi, trú tại xã Thiện Nghiệp) đã đến Công an phường Phú Thủy (TP. Phan Thiết) trình báo về việc từ tháng 3 đến ngày 15/4, chị bị chồng cũ là anh N.T.T. và người thân của gia đình chồng cũ thường xuyên dùng tay, chân và các vật dụng khác đánh đập gây thương tích tại nhà chồng cũ ở phường Phú Thủy.

Theo chị D., nguyên nhân chị bị người nhà chồng cũ đánh đập là để trừ tà, ép chị D. viết giấy nhận tội đã dùng bùa ngải hãm hại gia đình chồng cũ, ăn cắp tiền, ngoại tình...Hiện vụ việc đang được lực lượng công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chủ tịch TPHCM muốn có AI làm thay thư ký

Tại hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa UBND TPHCM và Đại học Quốc gia TPHCM, giai đoạn 2022 – 2025, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết, mỗi ngày UBND TPHCM nhận khoảng 1.000 văn bản. Từ đây, thư ký tiếp nhận và phân loại văn bản để từ đó phân nhóm giải quyết.

"Nếu có AI làm việc này, chắc chỉ một thư ký chứ không phải cần 3 thư ký như bây giờ. Chỉ cần thư ký kiểm tra xem AI phân loại như thế đã đúng chưa”, ông Mãi nói.

Theo ông Mãi, ở các cơ quan hành chính khác cũng có thể dùng AI để hướng dẫn, giải quyết các nhu cầu của người dân, nghĩa là ứng dụng AI trong hoạt động hành chính.

Phát hiện thi thể 1 phụ nữ nước ngoài trong căn hộ chung cư ở TPHCM

Công an quận 4 (TPHCM) đã phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ vụ phát hiện thi thể người phụ nữ trong căn hộ chung cư xảy ra trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, ban quản lý của một chung cư trên đường Bến Vân Đồn (phường 1, quận 4) nhận tin báo của chủ một căn hộ về việc phát hiện thi thể người phụ nữ nước ngoài ở bên trong.

Ngay sau đó, ban quản lý chung cư này đã trình báo cơ quan công an. Qua rà soát, lực lượng chức năng ghi nhận chủ sở hữu không có hợp đồng cho thuê căn hộ và lịch sử sử dụng thẻ thang máy của căn hộ này là vào khuya ngày 31/1/2024. Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.

Công an TPHCM triệt phá nhiều vụ án liên quan nhóm "vỡ nợ làm liều"

Tại hội nghị lần thứ 31 của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM diễn ra sáng 14/6, Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an thành phố cho biết, thành phố đã ghi nhận tình trạng mua, bán vũ khí, ma túy qua mạng xã hội, nhiều hội nhóm "vỡ nợ làm liều", Công an TPHCM triệt phá nhiều vụ án liên quan.

"Trên mạng, thời gian qua còn có tình trạng lừa đảo dưới hình thức đầu tư tài chính, nhận tiền thưởng, giả mạo cơ quan chức năng để chiếm đoạt tài sản. Tỷ lệ khám phá đối với loại án lừa đảo qua mạng còn thấp do các đối tượng lôi kéo, dụ dỗ khiến người dân không biết mình bị lừa", ông Nam nói.

Tìm ra nguyên nhân nhiều rạn san hô ở Côn Đảo bị tẩy trắng, chết hàng loạt

Ban Quản lý vườn Quốc gia Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, đoàn khảo sát gồm Vườn Quốc gia Côn Đảo, Viện Hải dương học - Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam đã tìm ra nguyên nhân san hô bị tẩy trắng, chết hàng loạt.

Theo đoàn khảo sát, nguyên nhân chính khiến san hô chết do nhiệt độ nước biển tăng cao bất thường trong tháng 5 vừa qua. Các điểm rạn phía Đông Nam có tỷ lệ san hô bị tẩy trắng cao hơn nhiều so với khu vực phía Tây Bắc. San hô bị tẩy trắng trên cả hai đới mặt bằng rạn và sườn dốc rạn.

Chủ tịch huyện mất 170 tỷ đồng bị cách chức phó bí thư Huyện ủy Nhơn Trạch

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai vừa có quyết định thi hành kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Giang Hương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch bằng hình thức cách chức Phó Bí thư Huyện ủy.

Qua kiểm điểm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai nhận thấy, bà Nguyễn Thị Giang Hương có khuyết điểm, vi phạm: “Kê khai tài sản không trung thực”, vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm; Luật Phòng, chống tham nhũng và Quy định của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai đã kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Giang Hương theo thẩm quyền.

Trước đó, vào tháng 3/2024, cơ quan chức năng đã tiếp nhận điều tra vụ việc bà Nguyễn Thị Giang Hương bị mất hơn 170 tỷ đồng trong tài khoản. Bà Hương bị một nhóm lừa đảo sử dụng công nghệ cao và xưng danh là cơ quan bảo vệ pháp luật yêu cầu bà Hương mở tài khoản để chuyển tiền vào. Sau đó, nhóm này xâm nhập vào tài khoản để chiếm đoạt của bà Hương số tiền hơn 170 tỷ đồng.

Cảnh cáo phó chủ tịch UBND huyện ở Đồng Nai liên quan 680 căn nhà xây trái phép

UBND huyện ủy Trảng Bom (Đồng Nai) ra quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với bà Lương Thị Lan, Huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND huyện Trảng Bom do vi phạm liên quan đến vụ Công ty cổ phần LDG xây dựng trái phép 680 căn nhà tại Dự án khu dân cư Tân Thịnh (xã Đồi 61, huyện Trảng Bom). Huyện ủy Trảng bom xác định, bà Lương Thị Lan vi phạm nghiêm trọng, làm giảm uy tín cá nhân, ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo của cấp ủy, UBND huyện Trảng Bom.

20 giờ vây bắt con trâu nặng hơn 250kg húc người đi đường ở Bình Thuận

Công an huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) thông tin, lực lượng chức năng vừa phối hợp với người dân bắt được con trâu cái nặng hơn 250kg húc người đi đường bị thương. Đây là con trâu của một người dân xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc, vừa mua.

Trước đó vào chiều 13/6, sau khi được dắt về nhà chủ mới, con trâu cái đã kéo bung dây chạy thoát, giương sừng dài hơn 40cm, cong vút húc bất kỳ ai gặp trên đường.

Chủ trâu và lực lượng chức năng thức trắng đêm canh chừng con vật. Sáng 14/6, con trâu băng ra đường, theo quốc lộ 28 lên trung tâm thị trấn Ma Lâm. Công an cùng người dân dùng dây thừng đặt gần hàng rào, chờ con trâu đi ra để khống chế. Đến 14h, lực lượng chức năng liên hệ với chủ cũ của con trâu, nhờ người chăn trâu đến hiện trường để phối hợp khống chế con trâu. Gần nửa giờ sau, người chăn trâu buộc được hai sợi dây dài vào con trâu mẹ và con nghé đi cùng.

Mưa lớn làm sập chợ ở Bình Dương, người dân hoảng loạn tháo chạy

Chiều đến 14/6, mưa giông đã làm sập chợ Cư xá Hưng Lợi thuộc phường Uyên Hưng (TP.Tân Uyên). Vụ việc khiến tiểu thương và người dân bỏ chạy tán loạn, 1 người bị thương.

Cũng tại phường Uyên Hưng (TP.Tân Uyên), một người đàn ông đi xe máy qua khu dân cư đã bị nước cuốn xuống cống. Khi phát hiện sự việc, người dân hô hoán nhau để cứu nạn nhân nhưng bất thành nên trình báo cơ quan chức năng.