Điều động, bổ nhiệm nhân sự 3 tỉnh, thành phía Nam

TPO - Trong tuần qua, 3 tỉnh, thành phía Nam là TPHCM, Bình Thuận và Tây Ninh đã triển khai nhiều quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt.

Thành ủy TPHCM phân công cán bộ

Thành ủy TPHCM vừa có thông báo về việc phân công ông Nguyễn Khắc Văn, Phó Tổng biên tập kiêm Tổng Thư ký tòa soạn báo Sài Gòn giải phóng phụ trách, điều hành hoạt động của báo cho đến khi có nhân sự giữ chức tổng biên tập.

Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã điều động, bổ nhiệm ông Tăng Hữu Phong, Tổng Biên tập báo Sài Gòn giải phóng, giữ chức Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM.

Phê chuẩn chức vụ Phó Chủ tịch TP Thủ Đức

Chủ tịch UBND TPHCM đã có quyết định phê chuẩn kết quả bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND TP Thủ Đức nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Đỗ Anh Khang.

Trước đó, tại Kỳ họp thứ 11 HĐND TP Thủ Đức, ông Đỗ Anh Khang - Phó Chủ tịch UBND quận Gò Vấp đã được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức.

Việc điều động và phê chuẩn chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức với ông Khang nhằm kiện toàn bộ máy Thường trực UBND TP Thủ Đức theo cơ chế đặc thù tại Nghị quyết 98 của Quốc hội.

Hiện nay, Thường trực UBND TP Thủ Đức gồm Chủ tịch Hoàng Tùng và 4 Phó Chủ tịch: Nguyễn Bạch Hoàng Phụng, Mai Hữu Quyết, Nguyễn Kỳ Phùng và Đỗ Anh Khang.

Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng TPHCM có tân Phó Viện trưởng

PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương - Thứ trưởng Bộ Y tế vừa trao quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng phụ trách quản lý, điều hành Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng TPHCM cho TS Giang Hán Minh.

Nhận quyết định bổ nhiệm, TS Giang Hán Minh cho biết sẽ tiếp tục cố gắng, học hỏi và rèn luyện nhiều hơn trên cương vị mới.

Đại học Quốc gia TPHCM có nữ Phó Giám đốc

Theo thông tin từ ĐH Quốc gia TPHCM, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Năng khiếu kiêm Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, vừa được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM.

Với việc bổ nhiệm này, Ban Giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM hiện có 3 người, gồm: Giám đốc là PGS.TS Vũ Hải Quân; 2 Phó Giám đốc là PGS.TS Nguyễn Minh Tâm và GS Nguyễn Thị Thanh Mai.

Giáo sư Nguyễn Thị Thanh Mai sinh năm 1974, quê Quảng Ngãi, tốt nghiệp ngành hóa học Trường ĐH Tổng hợp (nay là Trường ĐH Khoa học Tự nhiên). Sau đó, bà lấy bằng tiến sĩ chuyên ngành hóa dược tại Trường ĐH Y Dược Toyama, Nhật Bản.

Quyết định của Tỉnh ủy Bình Thuận về công tác cán bộ

Đảng uỷ Công an tỉnh Bình Thuận vừa tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận về việc chỉ định bổ sung Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với Thượng tá Ung Chiêu Thành, Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh.

Hồi giữa tháng 5, Thượng tá Ung Chiêu Thành - Trưởng Công an huyện Đức Linh đã được Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận điều động đến công tác và giữ chức vụ Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh.

Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Hồng Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Tây Ninh.

Ông Nguyễn Hồng Thanh sinh ngày 12/12/1972, quê quán xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật kinh tế, Cử nhân Luật.