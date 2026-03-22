Tông lan can cửa hầm đường bộ trên quốc lộ, đôi nam nữ tử vong tại chỗ

TPO - Trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua khu vực phía bắc hầm Phú Gia (thuộc địa phận xã Chân Mây - Lăng Cô, TP. Huế) vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm hai người đi xe máy tử vong tại chỗ.

Hầm Phú Gia (TP. Huế) - nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 người tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, tại vị trí Km 1+600 đường dẫn phía bắc hầm Phú Gia (tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua xã Chân Mây - Lăng Cô), anh N.V.T. (SN 2005, trú phường Thanh Thủy, TP. Huế) điều khiển xe mô tô mang BKS 75AC-03x.xx, lưu thông theo hướng Huế - Đà Nẵng, chở theo chị T.T.N.H. (SN 2012, trú xã Phú Hồ, TP. Huế).

Khi đến vị trí kể trên, phương tiện do anh T. điều khiển bất ngờ mất lái, lao vào lan can hầm dành cho người đi bộ ở phía bên phải tuyến đường theo hướng đi Đà Nẵng.

Cú tông mạnh khiến cả hai nạn nhân tử vong tại chỗ, xe mô tô hư hỏng nặng. Nguyên nhân vụ tai nạn hiện được cơ quan chức năng TP. Huế tiếp tục điều tra, làm rõ.