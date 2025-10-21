Một số đoạn đường song hành Vành đai 4 Hà Nội lùi mốc hoàn thành sang năm 2026

TPO - Theo kế hoạch, toàn bộ tuyến đường song hành Vành đai 4 đoạn qua Hà Nội dài 58,2 km sẽ hoàn thành cuối năm 2025. Tuy nhiên, do vướng giải phóng mặt bằng tại một số vị trí, tiến độ dự án phải lùi sang đầu năm 2026.

Chủ đầu tư dự án đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội, vừa có báo cáo về tình hình thi công và tiến độ hoàn thành đường song hành Vành đai 4 (Dự án thành phần 2.1).

Theo báo cáo, dự án đường song hành đi qua 3 tỉnh, thành: Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh, đến nay đã hoàn thành thi công nền đường đắp, cầu, hệ thống thoát nước, xử lý nền đất yếu và thảm bê tông nhựa với sản lượng chung đạt hơn 50%, riêng trên địa bàn Hà Nội đạt 67%.

Đánh giá về tiến độ này, Ban Quản lý cho biết vẫn chậm so với kế hoạch đề ra. Nguyên nhân chính là do công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) tại một số địa phương chưa hoàn thành, dẫn đến việc dự án không đủ thời gian gia tải, xử lý nền đất yếu; nhiều đoạn phải “chờ lún” trước khi thi công tiếp.

Thi công đường song hành Vành đai 4 Hà Nội.

Theo chủ đầu tư, trên phạm vi tuyến còn các điểm ngắt quãng, "xôi đỗ", còn lại 3 km còn phải xử lý nền đất yếu do mặt bằng nhận chậm so với kế hoạch, các đoạn này tập trung ở mặt bằng thi công đường song hành ở các phường, xã: Quang Minh, Tiến Thắng, Mê Linh, Ô Diên, Hoài Đức, Yên Nghĩa, Bình Minh, Tam Hưng...

Từ thực tế này, Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội cho biết, với 58,2 km đường song hành trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện tiến độ hoàn thành vào quý IV/2025 chỉ đặt ra với đối với phạm vi dự án đường song hành đã được GPMB và không phải xử lý nền đất yếu. Đối với phần diện tích mặt bằng đang phải xử lý nền đất yếu hoặc còn vướng sẽ tập trung thi công sau khi được bàn giao và phấn đấu thi công, hoàn thành trong quý I/2026.

Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội được khởi công ngày 25/6/2023 với tổng mức đầu tư trên 85.813 tỷ đồng; chiều dài toàn tuyến 113 km, đi qua 3 tỉnh thành phố, gồm Hà Nội (58,2 km), Hưng Yên (19,31 km), Bắc Ninh (36,26 km). Dự án được chia làm 7 dự án thành phần, trong đó đường cao tốc Vành đai 4 được đầu tư theo PPP với mức đầu tư 56.500 tỷ đồng. Mục xây dựng dự án là hình thành một tuyến đường vành đai liên vùng giảm ùn tắc giao thông, kết nối Thủ đô Hà Nội với tỉnh Hưng Yên, tỉnh Bắc Ninh và các địa phương khác thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Dự án tiến độ cơ bản hoàn thành vào năm 2026, đưa vào khai thác từ năm 2027.

Đối với dự án đường song hành (Dự án thành phần 2.1) đoạn trên địa bàn Hà Nội có chiều dài đoạn qua Hà Nội hơn 58,2 km, giai đoạn phân kỳ đầu tư của dự án (giai đoạn 1), đường song hành được xây dựng rộng 24,5 mét. Thời gian hoàn thành theo kế hoạch là năm 2025.