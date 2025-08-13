Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Hiện trạng tuyến đường được Hà Nội ứng trước 700 tỷ đồng để nâng cấp, mở rộng

Trọng Tài Trọng Tài
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Mới đây HĐND thành phố Hà Nội đã cho phép sử dụng 700 tỷ đồng từ nguồn kinh phí cải cách tiền lương kết dư để ứng trước cho triển khai công tác GPMB dự án nâng cấp, mở rộng đường Lĩnh Nam. Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành trong năm 2027.

Hiện trạng tuyến đường được Hà nội ứng trước 700 tỷ đồng cho dự án 'lên đời' nâng cấp, mở rộng.

img-6806.jpg

Mật độ người và phương tiện tham gia giao thông cao, thường xuyên ùn tắc cục bộ, hạ tầng giao thông bắt đầu xuống cấp… là tình trạng của đường Lĩnh Nam (quận Hoàng Mai). Bởi vậy, việc nâng cấp, mở rộng là rất cần thiết phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và đồng bộ hạ tầng giao thông khu vực.

img-6807.jpg

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Lĩnh Nam có chiều dài hơn 3km, điểm đầu tại nút giao đường Tam Trinh và điểm cuối tại nút giao đê Nguyễn Khoái.

img-6808.jpg

Chiều dài tuyến đường khoảng 2,4km thuộc 4 phường Mai Động, Vĩnh Hưng, Lĩnh Nam, Trần Phú (quận Hoàng Mai cũ). Hiện nay, dự án do UBND phường Vĩnh Hưng tiếp quản khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.

img-6805.jpg

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Lĩnh Nam có chiều dài hơn 3km, điểm đầu tại nút giao đường Tam Trinh và điểm cuối tại nút giao đê Nguyễn Khoái. Theo UBND TP. Hà Nội, dự án Nâng cấp, mở rộng đường Lĩnh Nam có diện tích 98.345,92 m2. Tổng mức đầu tư dự án là 2.493 tỷ đồng.

img-6815.jpg
img-6810.jpg
img-6809.jpg

Triển khai dự án, quận Hoàng Mai đã tổ chức rà soát đối với 837 hồ sơ kỹ thuật thửa; ban hành Quyết định phê duyệt phương án đối với 24 hộ gia đình, cá nhân và 7 tổ chức với số tiền phê duyệt hơn 35 tỷ đồng.

img-6818.jpg
img-6817.jpg

Đối với các hộ còn lại, tổ công tác GPMB các phường đã mời các hộ dân để thu thập hồ sơ. Đến nay, các địa phương đã thu thập được 552/837 hồ sơ, còn lại 285 hồ sơ chưa chưa thu thập được. Chính quyền địa phương đã thông báo thu hồi đất 174/552 hộ.

img-6820.jpg
img-6819.jpg
img-6812.jpg

Ngày 19/8/2024, UBND TP. Hà Nội đã ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện nâng cấp, mở rộng đường Lĩnh Nam theo quy hoạch. Ngày 29/8/2024, UBND thành phố có đồng ý để UBND quận Hoàng Mai chấm dứt hợp đồng với Công ty cổ phần tư vấn khảo sát thiết kế Mỏ - Địa chất; đồng thời yêu cầu chủ đầu tư thực hiện các thủ tục về chấm dứt hợp đồng theo quy định.

img-6826.jpg
Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Hoàng Mai (cũ) đã thông báo cho đơn vị tư vấn việc chấm dứt, thanh lý hợp đồng, đồng thời hoàn thiện thủ tục lựa chọn đơn vị đo đạc, lập bản đồ GPMB thực hiện khối lượng công việc còn lại. Theo UBND TP. Hà Nội, HĐND thành phố đã cho phép sử dụng 700 tỷ đồng từ nguồn kinh phí cải cách tiền lương kết dư để ứng trước cho triển khai công tác GPMB dự án. Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành trong năm 2027.
img-6804.jpg

Vị trí tuyến đường Lĩnh Nam trên bản đồ Google maps.

Trọng Tài Trọng Tài
#nâng cấp đường Lĩnh Nam #dự án mở rộng đường Hà Nội #ứng trước 700 tỷ đồng Hà Nội #giải phóng mặt bằng đường Lĩnh Nam #đầu tư hạ tầng giao thông Hà Nội #dự án giao thông Hà Nội

Xem thêm

Cùng chuyên mục