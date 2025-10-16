Trường chuyên Amsterdam xuống cấp: Chi ngân sách gần trăm tỉ đồng cải tạo, chưa nghiệm thu đã bong tróc, thấm dột

TPO - Tọa lạc tại số 1, Hoàng Minh Giám, Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam là ngôi trường chuyên hàng đầu của Thủ đô Hà Nội. Tuy nhiên, sau thời gian hoạt động, trường đang bị xuống cấp nghiêm trọng khi gạch ốp trần rơi, tường thấm dột, tường bong tróc…, khiến cô trò lo lắng.

Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam là công trình chào mừng kỉ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội với tổng mức đầu tư gần 430 tỉ đồng. Trường được khánh thành, khai giảng năm 2010 với diện tích 5 ha gồm có 3 hội trường lớn, nhỏ; 3 dãy phòng học và các phòng chức năng, nhà thể chất… hiện đại, đáp ứng yêu cầu dạy học của ngôi trường chuyên hàng đầu Hà Nội.

Sau thời gian vận hành, nhiều nơi trong các dãy nhà thấm, dột, đọng nước. Năm 2022, nhà trường được UBND Thành phố đầu tư xây dựng, cải tạo các hạng mục. Dự án được giao cho Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng Thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư với hơn 90 tỷ đồng, sử dụng ngân sách thành phố.

Sau khi khảo sát hiện trạng xuống cấp của công trình Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam, đơn vị tư vấn đã đề xuất những hạng mục và khối lượng cải tạo, sửa chữa trường học gồm các hạng mục: Nhà học B1, nhà học B2, nhà học B3, nhà trục đa năng, nhà hiệu bộ, hội trường, nhà thi đấu thể thao, thư viện, hạ tầng xung quanh, xử lý môi trường – xây mới 2 cụm bể xử lý nước thải.

Năm 2023, nhà trường được các đơn vị tiến hành cải tạo, sửa chữa các hạng mục. Nhưng sau nhiều tháng cải tạo, công trình vẫn không được cải thiện, nhà trường chưa thể nghiệm thu đem vào sử dụng.

Nhiều hạng mục mất an toàn

Cô Bùi Thị Hoài Thanh, giáo viên bộ môn Ngữ văn của trường cho biết, giáo viên không thể hình dung công tác khắc phục, sửa chữa các hạng mục như thế nào nhưng những ngày mưa, việc di chuyển giữa các tòa nhà để đến các lớp học rất khó khăn. Cô vừa thay bộ quần áo, đi từ dãy nhà này sang dãy nhà khác có khi bị ướt hết.

"Nhà trường chú trọng các hoạt động CLB, hoạt động ngoại khóa cũng như thể thao nhưng đã từ lâu, nhà thể chất đã phải dừng hoạt động. Cô trò mong chờ việc sửa chữa nhanh chóng hoàn thiện để không ảnh hưởng hoạt động dạy học, rèn luyện của học sinh", cô Thanh nói.

Thầy giáo dạy bộ môn Thể dục cho biết, nhà thể chất của trường hiện đại, có quy mô lên tới 400 học sinh, cùng lúc có thể bố trí 8-10 lớp học các môn cầu lông, đá cầu, bóng rổ. Trước khi cải tạo, nhà thể chất hễ mưa là dột nhưng cải tạo xong, tình trạng này không những không cải thiện mà còn dột nặng hơn. Trong đợt mưa to do ảnh hưởng bão số 11 vừa qua, nước trên mái chảy xuống, biến sàn thành ao nước. Đến nay, nước đã rút nhưng vết loang vẫn bám trên mặt sàn.

“Sửa chữa đã lâu nhưng công trình chưa được nghiệm thu nên từ đó đến nay, dù có nhà thể chất vẫn phải đóng cửa, học sinh cũng không có chỗ học”, thầy giáo nói.

Ghi nhận của PV Tiền Phong tại Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam sáng 16/10 cho thấy, nhiều mảng tường bị bong tróc, thấm nước. Khu vực tầng trệt, nơi có các phòng chức năng phòng dụng cụ thể dục, phòng y tế… nước ngấm loang lổ ở nhiều cột dầm bê tông.

Trên mặt sàn tầng 1, nhiều vũng nước đọng, nước chảy lênh láng cho thấy một khung cảnh nhếch nhác, bẩn thỉu. Theo bảo vệ nhà trường, ống dẫn nước từ các tầng trên không được đi ngầm mà dẫn chảy thẳng xuống mặt sàn tầng 1 nên dù nhân viên có dọn dẹp, sau đó nước lại chảy lênh láng ra sàn.

Ngay cả phòng thư viện ở tầng 3, mảng tường nhà vệ sinh vừa được cải tạo cũng bong tróc từng mảng lớn. Nhân viên thư viện cho biết, mặt sàn nhà vệ sinh sau cải tạo bị đọng nước, không thể thoát ra ngoài.

Đặc biệt, hội trường 700 là nơi được tổ chức nhiều sự kiện của trường, của Sở GD&ĐT Hà Nội nhưng ngày 19/10 vừa qua đã xảy ra sự cố rất nguy hiểm. Một viên gạch ốp tường nặng 22 kg ở vị trí gần mái rơi xuống, cắm thẳng vào mặt ghế ngồi rách toác. Tường ốp gạch men cũng được dính keo sơ sài, bảo vệ trường dùng tay gỡ ra từng viên một cách dễ dàng.

Đại diện nhà trường cho rằng, điều may mắn nhất là hôm đó không có sự kiện, hoạt động nếu không hậu quả khôn lường. Quá lo lắng, nhà trường đã giăng dây cảnh báo, đồng thời tạm đóng cửa hội trường để chờ sửa chữa.

Bà Dương Tú Anh, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm 2023, Thành phố tạo điều kiện đầu tư cho nhà trường gói đầu tư trung hạn sửa chữa, nâng cấp một số hạng mục. Sau thời gian sửa chữa, đến nay nhà trường chưa thể nghiệm thu công trình để đi vào sử dụng bởi vì sau hai trận bão số 10, 11 cho thấy nhiều chỗ thấm, dột nước, tường sơn bong tróc.

“Nhà trường mong muốn, Ban quản lý dự án phối hợp để có sự kiểm tra, giám sát lại toàn bộ chất lượng công trình, tìm ra nguyên nhân và sớm khắc phục nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên, nhân viên”, bà Tú Anh nói.