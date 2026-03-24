Panasonic tổ chức sự kiện tổng kết 'Đại sứ Gen G' 2025

Vừa qua, Panasonic Việt Nam tổ chức sự kiện Tổng kết chương trình “Đại sứ Gen G” năm 2025 tại Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội, thu hút hàng trăm bạn trẻ có chung mối quan tâm về lối sống xanh.

Trong buổi lễ, các bạn trẻ Gen Z đã cùng nhau chia sẻ, nhìn lại hành trình triển khai những sáng kiến xanh được Panasonic đồng hành hỗ trợ, với tầm nhìn đóng góp thiết thực cho sự khỏe mạnh và phát triển bền vững của Việt Nam.

Sự kiện bao gồm Lễ tổng kết Chương trình “Đại sứ Gen G” năm 2025 với sự tham dự của Panasonic Việt Nam, Đại diện một số trường đại học và đối tác đồng hành chương trình, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh , các Đại sứ Gen G cùng đông đảo sinh viên. Bên cạnh đó là Ngày hội sống Xanh diễn ra ngay tại khuôn viên sân trường thu hút hàng trăm bạn trẻ đến tham gia, trải nghiệm.

Đại sứ Gen G 2025 tiếp tục là sân chơi dành cho những sáng kiến xanh của thế hệ trẻ

Đại sứ Gen G: từ sân chơi đến hành động cụ thể

Chương trình “Đại sứ Gen G” được Panasonic khởi xướng từ năm 2022 trong khuôn khổ chiến dịch “Cùng Gen G sống Xanh đi”, giới thiệu Gen G như một thế hệ tiên phong sống xanh, truyền cảm hứng tới xã hội và sẵn sàng hành động vì môi trường, đến nay đã trở thành sân chơi thường niên dành cho các bạn trẻ.

Sự kiện đã trở thành ngày hội dành cho các bạn trẻ lối sống xanh

Chia sẻ tại sự kiện, bà Phạm Thái An – Trưởng phòng Truyền thông Tập đoàn, Công ty TNHH Panasonic Việt Nam, cho biết: “Chương trình năm 2025 chủ đề “kinh tế tuần hoàn”, đã đạt được những kết quả ấn tượng với gần 400 sáng kiến đến từ hơn 270 nhóm sinh viên, và sự tham gia đồng hành, hỗ trợ từ 9 trường đại học tại Hà Nội và TP.HCM. Các sáng kiến của các bạn trẻ trong chương trình năm nay được đánh giá là “phong phú về chủ đề, khá thực tế từ cách đặt vấn đề tới cách đề xuất giải pháp”. Điều này cũng là thách thức không nhỏ đối với ban giám khảo để chọn lựa các sáng kiến đi vào vòng trong.”

ThS. Nguyễn Huyền Minh – Đại diện Trường Đại học Ngoại thương đánh giá chương trình "Đại sứ Gen G" là một sân chơi có hành trình đủ dài, với đề tài mới và nhiều thách thức, qua đó tạo điều kiện để sinh viên phát huy khả năng sáng tạo và tiếp cận thêm những hướng đi mới trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Vị khách mời trực tuyến đặc biệt, người đã đồng hành cùng chương trình qua 3 mùa, ông Stanley Wong, đại diện Panasonic Châu Á – Thái Bình Dương, tâm huyết chia sẻ: “Trong những tháng vừa qua, ‘Đại sứ Gen G’ không chỉ là một chương trình, mà đã trở thành một nơi hội tụ các ý tưởng được chuyển hóa thành hành động, nơi nhiệt huyết đi cùng trách nhiệm, và nơi người trẻ chứng minh rằng họ hoàn toàn có thể trở thành những tác nhân tạo ra thay đổi tích cực cho cộng đồng và xã hội”.

Không gian trải nghiệm sống Xanh tại khuôn viên trường Đại học Ngoại thương tới chiều muộn vẫn thu hút nhiều sinh viên tham quan, tìm hiểu và trải nghiệm các mô hình, sản phẩm xanh do chính những nhóm dự án Đại sứ Gen G phát triển. Hoạt động tái chế thủ công, các hoạt động đổi rác lấy cây, đổi pin sinh thái, trưng bày sản phẩm tái chế trong đó có bồn cây sử dụng gạch tái chế từ pin cũ đã qua sử dụng, đã được Panasonic lần đầu tiên thực hiện và trưng bày... cũng là những điểm nhấn thú vị đã giữ chân các bạn trẻ.

Các bạn sinh viên tìm hiểu các sáng kiến của đại sứ Gen G

Song song với chương trình “Đại sứ Gen G”, các bạn trẻ cũng có cơ hội được đăng ký và tích cực tham gia nhiều hoạt động trách nhiệm xã hội của Panasonic, như chương trình Trao tặng đèn Năng lượng mặt trời, Chương trình trồng cây rừng ngập mặn….