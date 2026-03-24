Điểm thi TSA đợt 2 ĐH Bách khoa Hà Nội: Thủ khoa đạt điểm gần tuyệt đối đến từ Hải Phòng

Linh Lê

HHTO - Sáng 24/3, Đại học Bách khoa Hà Nội chính thức công bố kết quả kỳ thi Đánh giá tư duy (TSA) đợt 2 năm 2026. Kỳ thi năm nay không chỉ ghi nhận quy mô tổ chức lớn mà còn lập kỷ lục mới về điểm số cao nhất trong lịch sử.

Thủ khoa đạt 98,98 điểm - cao nhất từ trước đến nay

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của đợt thi là sự xuất hiện của thí sinh đứng đầu đến từ Trường THPT Vĩnh Bảo (Hải Phòng) với số điểm 98,98/100 - mức điểm gần như tuyệt đối. Đây là kỷ lục mới của kỳ thi TSA, vượt qua mức thủ khoa trước đó là 98,61 điểm.

Bên cạnh đó, phổ điểm đợt 2 cho thấy sự phân hóa rõ rệt và chất lượng thí sinh ở mức cao. Cụ thể, toàn đợt có 2 thí sinh đạt trên 90 điểm, 55 thí sinh đạt trên 80 điểm và 710 thí sinh vượt mốc 70 điểm. Điểm trung bình chung đạt 55,44/100.

Danh sách top 10 thí sinh có điểm cao nhất ghi nhận sự góp mặt của nhiều trường THPT trên cả nước, trải rộng từ Hà Nội, Hải Phòng đến Ninh Bình, Hưng Yên, Phú Thọ và Thanh Hóa.

Hơn 20.000 thí sinh dự thi, tỷ lệ tham gia đạt trên 98%

Kỳ thi TSA đợt 2 năm 2026 được tổ chức trong 2 ngày 14-15/3 với 3 kíp thi. Tổng số thí sinh đăng ký vượt mốc 20.000, tham gia tại 28 điểm thi trên toàn quốc.

Trong đó, khu vực Hà Nội có 15 điểm thi, còn lại 13 điểm được bố trí tại các địa phương như Hưng Yên, Hải Phòng, Ninh Bình, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Lào Cai, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh và Đà Nẵng.

Theo Hội đồng thi, tỷ lệ thí sinh đến dự thi đạt trên 98%. Công tác chấm thi được triển khai ngay sau khi kết thúc các kíp thi nhằm đảm bảo tiến độ công bố kết quả.

Cách tra cứu kết quả và kế hoạch thi đợt 3

Thí sinh có thể tra cứu điểm thi bằng cách đăng nhập tài khoản cá nhân trên hệ thống TSA của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Nhà trường cung cấp hai hình thức chứng nhận kết quả gồm bản điện tử có ký số (sử dụng trực tiếp để xét tuyển) và bản giấy nếu thí sinh đăng ký nhận. Hiện kết quả bài thi TSA đã được hơn 50 trường đại học sử dụng làm căn cứ tuyển sinh.

Đối với những thí sinh chưa tham gia hoặc chưa đạt kết quả như mong muốn, kỳ thi TSA 2026 vẫn còn đợt 3. Đợt thi này dự kiến diễn ra vào ngày 16-17/5/2026. Thời gian đăng ký từ 9h ngày 5/4 đến hết ngày 15/4/2026.

Thí sinh cần lưu ý các mốc thời gian để hoàn tất thủ tục đăng ký đúng hạn.

Theo HUST
