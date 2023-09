Siêu trộm thường xuyên đi ô tô khách từ TPHCM lên Đà Lạt để cuỗm xe lúc rạng sáng

TPO - Đối tượng bước đầu khai nhận đã thực hiện trót lọt 11 vụ trộm cắp trên địa bàn TP Đà Lạt, trong đó có vụ cuỗm một lúc 3 mô tô và 1 chiếc xe đạp đua chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ.

Ngày 8/9, Công an TP Đà Lạt đã tạm giữ hình sự N.P.L (26 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, TP HCM) để điều tra, làm rõ hàng loạt vụ trộm xe mô tô xảy ra vào lúc rạng sáng.

Thời gian gần đây, Công an TP Đà Lạt liên tục nhận được trình báo của người dân về việc bị mất trộm xe mô tô, xe đạp cùng một số tài sản có giá trị khác.

Nổi cộm nhất là vụ trộm xảy ra vào ngày 31/8. Chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ lúc rạng sáng, một gia đình trên đường Võ Trường Toản bị kẻ gian lấy mất 3 mô tô và 1 chiếc xe đạp đua. Riêng chiếc xe đạp đua trị giá khoảng 40 triệu đồng.

Lãnh đạo Công an TP Đà Lạt đã chỉ đạo lập chuyên án để điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định N.P.L là nghi can số 1 của các vụ trộm cắp gần đây.

Bố trí lực lượng theo dõi, công an bắt quả tang khi N.P.L đến một địa điểm cất giấu tang vật trên đường Nguyễn Công Trứ (TP Đà Lạt) để lấy chiếc mô tô vừa trộm cắp được.

Cơ quan điều tra xác định, trong vòng 5 tuần qua, N.P.L thường xuyên bắt xe khách chuyến 19h ở TP HCM để đến TP Đà Lạt lúc rạng sáng. Sau đó, lợi dụng sơ hở của người dân địa phương, N.P.L đột nhập vào nhà trộm cắp mô tô và các tài sản có giá trị khác.

Bước đầu siêu trộm khai nhận, đã thực hiện trót lọt 11 vụ trộm cắp trên địa bàn TP Đà Lạt; trong đó, 9 vụ trộm xe mô tô, 1 vụ trộm xe đạp đua và 1 vụ trộm tài sản trong cốp xe.

Với một số mô tô trộm cắp được, L. dùng vam phá khóa để mở khóa xe, mang đi cất giấu ở khu vực trước chùa Vạn Hạnh; tiếp đó đưa tang vật đến gửi ở các quán cà phê trên đường Nguyễn Công Trứ, đèo Mimosa… (TP Đà Lạt) rồi chạy về TP HCM tiêu thụ, rao bán trên mạng xã hội.

Cơ quan công an đã thu hồi được 3 mô tô và 1 xe đạp đua mà đối tượng chưa kịp tiêu thụ cùng một số tang vật dùng để phá khóa xe.

Công an TP Đà Lạt cũng đã triệu tập T.V.H (24 tuổi), L.V.S (27 tuổi, cùng ngụ huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) và N.M.Đ (32 tuổi, quê quán tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng liên quan đến các vụ trộm cắp tài sản nói trên.