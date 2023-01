Bắt nghi phạm trộm 100 lượng vàng ở TPHCM

TPO - Nghi phạm trộm 100 lượng vàng tại tiệm vàng ở quận 12 (TPHCM) đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở tỉnh Bình Dương.

Ngày 31/1, nguồn tin của Tiền Phong xác nhận, Công an quận 12 phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TPHCM đã bắt giữ được nghi phạm gây ra vụ trộm 100 lượng vàng ở tiệm vàng K.T.T.L (quận 12, TPHCM).

Theo đó, danh tính nghi phạm được xác định là Phạm Văn Nu (37 tuổi, quê Đồng Tháp). Đối tượng này bị lực lượng chức năng bắt giữ vào đêm 30/1 khi đang lẩn trốn ở tỉnh Bình Dương.

Trước đó, sáng 29/1, bà M.T.P.D, chủ tiệm vàng kể trên, mở cửa tiệm và phát hiện bị mất một số lượng lớn vàng.

Qua kiểm tra, nạn nhân cho biết số tài sản bị mất gồm khoảng 88 lượng vàng 18K và khoảng 20 lượng vàng 24K.

Vụ việc nhanh chóng được trình báo cơ quan chức năng. Nhận tin báo, Công an quận 12 phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TPHCM đã trích xuất camera an ninh và ghi nhận kẻ trộm có dáng người cao, đội nón kết màu đen, đeo khẩu trang, mặc áo khoác dài tay, đeo balo màu đen.

Tích cực truy xét, Phòng cảnh sát Hình sự Công an TPHCM phối hợp quận 12 và Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ Phạm Văn Nu và thu giữ toàn bộ tang vật.

Nguồn tin cũng cho biết, qua đấu tranh nhanh, Phạm Văn Nu khai nhận ngoài thực hiện vụ trộm tiệm vàng ở quận 12 vào ngày 29/1, trước đó y cũng đã trộm vàng ở tiệm vàng khác tại tỉnh Bình Dương vào tháng 11/2021.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra.