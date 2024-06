Bản tin 8H: Mua được vé số trúng hơn 41 tỷ đồng trong quán cà phê

TPO - Vietlott vừa tìm thấy 1 vé số trúng giải Jackpot trị giá gần 41,5 tỷ đồng của sản phẩm xổ số tự chọn Mega 6/45.

Tối 12/6, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) công bố tại kỳ quay số chiều cùng ngày có 1 vé loại hình Mega 6/45 trúng giải Jackpot trị giá 41,4 tỷ đồng. Tờ vé số Mega 6/45 có 6 cặp số trùng với kết quả trúng thưởng giải Jackpot là 13-34-26-01-02-08. Khách hàng may mắn mua vé tại điểm bán hàng của Vietlott - quán Cà Phê Capuchino Yên Minh, tổ 5, thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang. Ngoài ra, Hội đồng quay thưởng của Vieltott còn tìm ra 37 giải nhất với mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, 1.269 giải nhì mỗi giải trị giá 300.000 đồng và 23.072 giải ba với mỗi giải trị giá 30.000 đồng.

Tối 12/6, một lãnh đạo xã Đất Bằng (huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tử vong trong tư thế treo cổ. Nạn nhân được xác định là ông K.G., Phó Chủ tịch UBND xã Đất Bằng. Thi thể ông G. được phát hiện trong tư thế treo cổ trên cây gần trụ sở UBND xã. Sau khi lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, thi thể ông G. được bàn giao cho gia đình lo hậu sự theo phong tục. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân.

Ngày 12/6, HĐND tỉnh Bình Định tổ chức kỳ họp thứ 16 (kỳ họp chuyên đề), nhiệm kỳ 2021-2026. Một trong số những Nghị quyết được thông qua trong kỳ họp là Nghị quyết về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2023 – 2025. Theo đó, tỉnh Bình Định có 6 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 5 phường, 1 xã) thuộc diện sắp xếp, 2 đơn vị hành chính cấp xã liền kề có điều chỉnh địa giới hành chính. Sau khi sắp xếp, tỉnh Bình Định có 154 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 115 xã, 28 phường, 11 thị trấn; giảm 5 đơn vị so với trước khi sắp xếp. Với phương án này, 81 trường hợp (trong đó có 67 cán bộ, công chức và 14 người hoạt động không chuyên trách) chưa được bố trí khi sắp xếp.

Tối 12/6, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến hai phụ nữ tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h cùng ngày, xe bồn chở bê tông BKS 47C-245.64 va chạm với xe máy BKS 47N1-042.xx chở hai người phụ nữ cùng một bé trai khoảng 3 tuổi lưu thông cùng chiều trên đường Hồ Chí Minh, đoạn đường rẽ vào Khu công nghiệp Hòa Phú (xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột). Vụ tai nạn khiến cả hai người phụ nữ tử vong tại chỗ, riêng cháu bé văng ra ngoài nên may mắn không bị thương tích.

Ngày 12/6, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, vào khoảng 18h35 cùng ngày, một phụ nữ nhảy cầu Châu Sơn (thuộc địa phận TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) xuống sông Đáy.Theo lãnh đạo Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh Hà Nam, phát hiện sự việc, hai cán bộ đã nhảy theo cứu người phụ nữ. Tổ công tác đã thành công đưa người phụ nữ lên bờ. Người này bị đuối sức, sau đó được đưa đi cấp cứu. Hiện sức khỏe nạn nhân đã dần hồi phục.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 13/6 và 14/6, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ, phía nam Sơn La và Hòa Bình có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C, độ ẩm thấp nhất 50-60%. Khu vực từ Thanh Hóa đến Bình Thuận có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%. Nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới; ở khu vực Bắc Bộ từ ngày 15/6 có xu hướng dịu dần.