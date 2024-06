Bản tin 8H: Ông Thích Minh Tuệ xuất hiện trên VTV1

TPO - Ông Thích Minh Tuệ đã trả lời phỏng vấn VTV1 giữa lúc xuất hiện nhiều thông tin sai sự thật của các thế lực chống phá xuyên tạc lý do ông dừng bộ hành để ẩn tu.

Tối 8/6, bản tin Thời sự 19h của VTV1 gây chú ý khi có sự xuất hiện của ông Lê Anh Tú (Thích Minh Tuệ).Cuộc phỏng vấn của VTV thực hiện sau 7 ngày ông Thích Minh Tuệ ẩn tu. Ông cho biết tinh thần, sức khỏe vẫn tốt và tiếp tục học tập theo lời Phật dạy. Ông hy vọng khi mình ra đường mọi người đừng tập trung đông gây ách tắc và ảnh hưởng việc tu tập. Ông cho rằng việc quay phim kiếm tiền từ ông là không phù hợp. Theo phóng viên VTV, gia đình ông Thích Minh Tuệ đã có đơn gửi các cơ quan chức năng đề nghị xử lý các trường hợp lợi dụng hình ảnh của ông để đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội, gây ảnh hưởng tới ông Thích Minh Tuệ và gia đình.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi vừa ký ban hành văn bản "Về giải pháp, nhiệm vụ để tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024". Trong đó, người đứng đầu chính quyền thành phố phê bình 8 đơn vị, gồm: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND các quận: 3, 5, 8, Bình Thạnh và TP Thủ Đức chưa giải quyết dứt điểm các vướng mắc, kiến nghị đã được UBND TP.HCM chỉ đạo dẫn đến giải ngân đầu tư công không đạt theo kế hoạch đề ra. Chủ tịch Phan Văn Mãi đề nghị các đơn vị khẩn trương giải quyết dứt điểm khó khăn vướng mắc trước ngày 20/6, không được tiếp tục chậm trễ.

Theo thông tin từ Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott), trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1045 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào tối 8/6, Hội đồng quay thưởng của Vietlott xác định giá trị giải thưởng Jackpot 1 là 59.286.413.550 đồng, nhưng không có người trúng giải. Tuy nhiên, hệ thống xác định giá trị giải Jackpot 2 trị giá 3.583.225.100 đồng có một vé trúng thưởng. Dãy số may mắn trong kỳ quay thưởng thứ 1045 của loại hình xổ số Power 6/55 là 13 - 16 - 32 - 33 - 35 - 43 và cặp số vàng để so giải Jackpot 2 là 42. Ngoài ra, Vietlott cũng tìm ra 12 người trúng giải nhất mỗi giải trị giá 40.000.000 đồng, 914 người trúng giải nhì mỗi giải trị giá 500.000 đồng, 17.872 người trúng giải ba mỗi giải trị giá 50.000 đồng.

Khoảng 20h ngày 8/6, hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà 2 tầng ở ngã tư Gia Sàng (phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên). Theo lãnh đạo UBND phường, thời điểm vụ cháy xảy ra, ngôi nhà không có người ở. Tuy nhiên, một số tài sản của gia chủ bị hủy hoại. Bước đầu qua ghi nhận lời kể của người dân, cơ quan chức năng xác định sét đánh vào hệ thống điện trên tầng 2 của ngôi nhà dẫn đến cháy.

Tối 8/6, thông tin từ UBND phường Kim Tân, TP Lào Cai, cơ quan chức năng phát hiện thi thể người đàn ông tại một phòng trọ ở đường Nguyễn Du. Danh tính người đàn ông qua đời được xác định là ông Nguyễn Xuân L. (SN 1968, trú tổ 54 cũ, phường Kim Tân). Ông L. là người thuê phòng trọ ở một mình tại khu vực này. Trước đó, vào khoảng 18h cùng ngày, cơ quan chức năng nhận được tin báo từ người dân về việc phát hiện thi thể người đàn ông trong nhà tắm của phòng trọ trên địa bàn phường Kim Tân. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng TP Lào Cai điều tra làm rõ.

Theo thông tin từ Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, Tuần Du lịch Ninh Bình 2024 với chủ đề “Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An” từ ngày 1-8/6, tỉnh Ninh Bình ước đón 285.000 lượt khách, tăng 65,6% so với sự kiện tổ chức năm 2023.Trong đó, khách quốc tế ước đón 61.000 lượt khách, tăng gấp 2 lần so với dịp năm 2023. Công suất sử dụng phòng khách sạn toàn tỉnh đạt khoảng từ 70-75%; riêng khu vực Tam Cốc, công suất sử dụng phòng trung bình đạt 85-90%, trong đêm khai mạc đạt 100%. Ngoài ra, lượng khách đến khu vực khác cũng rất đông như tại khu vực phố cổ Hoa Lư, chùa Bái Đính, khu du lịch sinh thái Tràng An, hang Múa, khu du lịch sinh thái Thung Nham...

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 9/6, mưa rào và dông diễn ra diện rộng ở miền Bắc, với lượng phổ biến 20-50mm, có nơi trên 150mm. Thời gian mưa tập trung về chiều tối, đêm và sáng sớm. Mưa dông kéo nền nhiệt xuống thấp 24-30 độ C, thời tiết mát mẻ nhưng đi kèm nguy cơ xảy ra sấm sét, gió giật mạnh. Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa gia tăng về chiều và tối nay với lượng phổ biến 15-30mm, có nơi mưa lớn trên 50mm. Từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong đó, Nam Trung Bộ chiều tối mưa rào và dông rải rác.