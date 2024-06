Bản tin 8H: Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị thẩm tra các phát ngôn của thượng tọa Thích Chân Quang

TPO - Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị thẩm tra, rà soát, xác minh những phát ngôn, thuyết giảng của Thượng tọa Thích Chân Quang, trụ trì chùa Thiền Tôn Phật Quang (Bà Rịa - Vũng Tàu), đang bị dư luận phản ánh.

Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm việc với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhằm thẩm tra, rà soát, xác minh về những phát ngôn, thuyết giảng của Thượng tọa Thích Chân Quang bị dư luận phản ánh. Trước đó, mạng xã hội chia sẻ những phát ngôn của Thượng tọa Thích Chân Quang không đúng với giáo lý, giáo luật, truyền thống văn hóa của Phật giáo và lịch sử của dân tộc Việt Nam; sửa đổi giới cấm trong chứng điệp quy y Tam bảo của Phật giáo… Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị rà soát, thẩm tra và xác minh, trong trường hợp nếu có vi phạm thì xử lý nghiêm minh.

Chiều 7/6, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (ATTP) cho Tiến sĩ, Dược sĩ Chu Quốc Thịnh. Theo đó, tại Quyết định số 1568/QĐ-BYT ngày 6/6/2024, Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm TS.DS Chu Quốc Thịnh - Trưởng phòng Quản lý Mỹ phẩm, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục ATTP, Bộ Y tế.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 483/QĐ-TTg ngày 7/6/2024 bổ sung danh mục dự án và kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải.Cụ thể, Quyết định số 483/QĐ-TTg bổ sung 2 Dự án (Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh và Dự án đầu tư mở rộng đoạn Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành thuộc đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây) vào Điều 1 Quyết định số 884/QĐ-TTg ngày 23/7/2022 các dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải. Đồng thời, Quyết định số 483/QĐ-TTg bổ sung Chủ tịch UBND các tỉnh: Thái Nguyên, Bến Tre, Trà Vinh vào khoản 3 Điều 3 Quyết định số 884/QĐ-TTg ngày 23/7/2022 các Ủy viên Ban Chỉ đạo.

Ngày 7/6, UBND tỉnh An Giang có văn bản gửi Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND TP Châu Đốc xác minh, làm rõ thông tin một học sinh Trường THCS Nguyễn Trãi (TP Châu Đốc) sau khi thi xong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 không thấy trở về nhà. Trước đó trên mạng xã hội xuất hiện bài đăng của một phụ huynh tên T.L nhờ cộng đồng mạng tìm giúp con gái. Theo bài đăng, nữ sinh mất tích là em N.T.B.A., học sinh lớp 9A7 trường Nguyễn Trãi. Sau khi A. đi thi tuyển sinh trường Thủ Khoa Nghĩa, người nhà không thấy nữ sinh này trở về.

Chiều 7/6, ông Đinh Dũng, Chủ tịch Phường Cẩm An, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, khoảng 17h cùng ngày, ông Jung Hae Won đang tắm biển An Bàng không may bị đột quỵ, ngã xuống nước và tử vong.Ông Jung Hae Won (49 tuổi) mang quốc tịch Hàn Quốc. Hiện thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình nạn nhân để đưa về nước lo hậu sự. Nguyên nhân xảy ra vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tối 7/6, thông tin từ Bộ Công an, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) cho biết đã tiến hành mời làm việc với ông Lê Xuân Tiến (SN 1984, sinh sống tại xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội, là chủ thể quản lý và vận hành kênh YouTube "Rồng Bóng Đá") về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Tại cơ quan công an, ông Tiến đã thừa nhận hành vi sử dụng kênh YouTube đưa ra những bình luận thông tin xuyên tạc, sai sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã ban hành quyết định xử phạt hành chính với số tiền 7,5 triệu đồng đối với Lê Xuân Tiến.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 8/6, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 100mm. Cảnh báo từ đêm 8/6 đến ngày 9/6, ở khu vực Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-80mm, có nơi trên 150mm. Tại khu vực từ Hà Tĩnh đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%. Cảnh báo nắng nóng ở khu vực Trung Bộ ngày 10/6 có khả năng dịu dần. Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.