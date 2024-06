Bản tin 8H: Đại đức Thích Nhuận Đức bị kỷ luật vì thuyết giảng phản cảm trên mạng

TPO - Sau những phát ngôn gây phản cảm trên không gian mạng, Đại đức Thích Nhuận Đức đã bị Giáo hội Phật giáo kỷ luật cấm thuyết giảng 1 năm và phải sám hối chư tăng, chịu kỷ luật biệt chúng tại tổ đình Hộ Pháp.

Chiều 6/6, Văn phòng II Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) thông báo về hình thức kỷ luật đối với Đại đức Thích Nhuận Đức do những video thuyết giảng, nghi lễ bị phản ánh phản cảm trên không gian mạng. Đại đức Thích Nhuận Đức bị Giáo hội nghiêm cấm không được thuyết giảng trong mọi hình thức trong một năm. Bên cạnh đó, Đại đức Thích Nhuận Đức phải sám hối chư Tăng và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đồng thời bị kỷ luật biệt chúng tổ đình Hộ Pháp (thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu). Theo Thông báo số 223 do Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN ký, các phát ngôn và thuyết giảng của Đại đức Thích Nhuận Đức làm suy giảm niềm tin của xã hội đối với Phật giáo và Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Ngày 6/6, ông Đao Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mường Tè (Lai Châu) xác nhận, trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ nghi ngộ độc nấm rừng khiến hai cháu nhỏ tử vong.Theo lời kể của bà Ly Phì Xó ở bản Phìn Khò (xã Bum Tở, huyện Mường Tè), khoảng 19h ngày 31/5, bà cùng 6 cháu ăn cơm cùng canh rau bí nấu lẫn nấm (nấm do các cháu hái trên nương). Vài giờ sau, hai cháu Phùng L. D. (9 tuổi) và Phùng M. D. (11 tuổi) kêu đau đầu, chóng mặt, đau bụng nhiều, nôn ra thức ăn. Những cháu còn lại đều có dấu hiệu đau bụng ít và buồn nôn. Cháu L.D. tử vong vào 0h ngày 1/6, cháu M. D. tử vong sáng 3/6. Trưa 3/6, Công an xã Bum Tở nhận được thông tin đã tổ chức đưa 4 cháu bé và bà Ly Phì Xó xuống Trung tâm Y tế huyện Mường Tè khám, cấp cứu và được chẩn đoán nghi ngộ độc thực phẩm do ăn phải nấm độc. Hiện, cả 5 bà cháu trên đã ổn định sức khoẻ.

Chiều 6/6, Tập đoàn VinaCapital đã có thông báo chính thức về việc ông Andy Ho, Tổng Giám đốc Hội đồng Đầu tư của VinaCapital, đã từ trần tại nhà riêng vào sáng cùng ngày. Theo thông báo, Tập đoàn VinaCapital đang thực hiện các bước cần thiết để đảm bảo mọi hoạt động tiếp tục ổn định. Ông Brook Colin Taylor, Tổng Giám đốc Công ty Quản lý quỹ VinaCapital sẽ giữ vai trò Điều hành tạm thời quỹ VinaCapital Vietnam Opportunity Fund (VOF) cùng với sự hỗ trợ của ông Khanh Vu và bà Nguyễn Thị Diệu Phương đến khi có thông báo tiếp theo. Ông Andy Ho sinh năm 1972. Từ tháng 4/2007, ông Andy Ho làm việc tại Tập đoàn VinaCapital với vai trò là Giám đốc điều hành.

Ngày 6/6, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh có văn bản trả lời báo chí về kết quả thu phí hạ tầng cảng biển trong 2 năm qua.Việc thu phí hạ tầng cảng biển được HĐND thành phố Hồ Chí Minh cho phép thực hiện từ 0h ngày 1/4/2022. Tính đến 31/5/2024, thành phố Hồ Chí Minh đã thu được 4.717,69 tỷ đồng (bình quân 5,96 tỷ đồng/ngày). Số tiền trên đã được thành phố sử dụng bổ sung nguồn đầu tư trong một số dự án tăng cường kết nối các cảng biển như xây dựng nút giao An Phú (tiến độ đạt khoảng 40%, dự kiến hoàn thành tháng 12-2025); nút giao Mỹ Thủy (tiến độ đạt khoảng 45%, dự kiến hoàn thành tháng 1-2026); dự án mở rộng đường Đồng Văn Cống (đoạn từ cầu Giồng Ông Tố đến cầu Mỹ Thủy).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 7/6, mưa dông ở miền Bắc chỉ còn xuất hiện rải rác, nền nhiệt tăng nhẹ lên ngưỡng 31-33 độ C. Từ gần sáng 8/6 đến ngày 9/6, miền Bắc nhiều khả năng bước vào đợt mưa dông mới trên diện rộng. Các tỉnh thành phố xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông với lượng phổ biến 40-120mm, có nơi mưa rất lớn trên 200mm. Trong khi đó, tại Trung Bộ và Nam Bộ, nắng nóng vẫn gia tăng trên diện rộng với mức nhiệt cao nhất 35-37 độ C, tập trung vào khung giờ 11h-16h. Từ ngày 9/6, nắng nóng ở hai khu vực này có xu hướng giảm dần.

Chiều 6/6, bức tường một ngôi nhà nằm trong ngõ 444 Đội Cấn (Ba Đình, Hà Nội) bất ngờ đổ xuống khiến 2 người thương vong.Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra khoảng 18h cùng ngày, tại ngôi nhà đang phá dỡ trong ngõ 444 phố Đội Cấn, phường Cống Vị, quận Ba Đình. Người dân cho biết vào thời điểm trên, một bức tường trong ngôi nhà bất ngờ đổ xuống khiến hai công nhân đang ngồi nghỉ là Nguyễn Văn T. (SN 1978) và Nguyễn Xuân Ng. (SN 1985) bị thương. Trong quá trình cấp cứu, nạn nhân Ng. tử vong, còn ông T. bị chấn thương vùng lưng.