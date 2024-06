Bản tin 8H: Tìm kiếm hai thanh niên nhảy cầu Vĩnh Tuy

TPO - Quan sát diễn biến thời tiết khu vực Hà Nội trong 24 giờ qua, hình thái thời tiết Thủ đô giảm mưa nhanh chóng, chuyển sang trời nắng. Từ ngày 11/6 Thủ đô Hà Nội có mức nhiệt là 35 độ C. Liên tục các ngày tiếp theo sẽ có nắng nóng lên mức 37 độ C. Cảm nhận thực tế có thể ở ngưỡng cao hơn.

TPO - Ngày 10/6, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết về thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas do Tổng thống Mỹ Joe Biden đề xuất. Dự thảo nghị quyết do Mỹ soạn thảo nhận được 14 phiếu thuận từ các thành viên Hội đồng Bảo an, Nga là nước duy nhất bỏ phiếu trắng.