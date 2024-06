Ba người thiệt mạng vì mưa lũ, sạt lở đất ở Hà Giang

TPO - Mưa lũ, sạt lở đất từ ngày 9 - 10/6 tại Hà Giang làm 3 người chết. Các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Yên Bái, Bắc Giang, Quảng Ninh và Hải Phòng chịu nhiều thiệt hại về nông nghiệp, giao thông

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Yên Bái, Bắc Giang, Quảng Ninh và Hải Phòng, mưa lớn, ngập úng, lũ, sạt lở đất xảy ra từ ngày 9 - 10/6 đã làm 3 người chết, gây thiệt hại về nông nghiệp, giao thông.

Từ 19 giờ ngày 9/6 đến 17 giờ hôm nay (10/6), khu vực miền núi phía Bắc có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 90-120mm. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như : Hà Giang (Hà Giang) 149mm ; Đạo Đức (Hà Giang) 148mm; Lào Cai (Lào Cai) 172mm; Thanh Thuỷ (Lào Cai) 144mm (mưa to tập trung vào đêm và rạng sáng ngày 10/6).

Cập nhật lúc 16 giờ hôm nay, mực nước trên sông Lô tại trạm Hà Giang là 102,30m (trên báo động 2 là 0,3m), đang giảm. Mực nước trên sông Gâm tại trạm Bắc Mê là 124,70m (trên báo động 3 là 0,7 m), đang giảm.

Mưa lũ, sạt lở đất làm 3 người chết. Trong đó, hai người bị lũ cuốn trôi tại thôn Tân Thượng (xã Nậm Ty, huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang). Một người chết do sạt lở đất tại thôn Pao Mã Phìn (xã Tả Ván, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang).

Mưa lớn kéo dài còn làm 2.364 căn nhà bị ngập nước, thiệt hại (trong đó Hà Giang có 1.238 nhà; Yên Bái 1 nhà ; Cao Bằng 6 nhà; Quảng Ninh 1.119 nhà).

Về nông nghiệp, chăn nuôi, thuỷ sản, ước tính, mưa lũ khiến 2.387 ha lúa và hoa màu bị ngập úng, 157 ha diện tích nuôi trồng thuỷ sản bị thiệt hại; 513 con gia súc, 220 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Tại các địa phương, nhiều điểm bị sạt lở, ngập lụt với tổng khối lượng trên 18.086 m3 đất, đá, bê tông.