CLIP: Mưa lớn tại Hà Giang, nước chảy cuồn cuộn như thác trên đường

TPO - Mưa lớn tại nhiều địa phương ở Hà Giang trong hai ngày 8-9/6 gây tình trạng sạt lở đất, ngập úng, ách tắc giao thông cục bộ trên nhiều tuyến đường tại tỉnh này.

Theo đó, tuyến đường Thuận Hòa (Vị Xuyên) - Thái An (Quản Bạ); Quốc lộ 4C đoạn từ Đồng Văn đi Mèo Vạc; đường từ Quốc lộ 4C xuống lòng hồ thủy điện Nho Quế; đường trung tâm huyện Mèo Vạc đi xã biên giới Xín Cái bị sạt lở nhiều điểm; nhiều đoạn đường qua suối nước lũ dâng cao gây ách tắc giao thông cục bộ.

Đặc biệt, vào chiều 9/6, do ảnh hưởng của mưa lớn, nước từ trên cao dội xuống tràn qua đoạn Suối Cạn, xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc (quốc lộ 93A đường xuống bến thuyền sông Nho Quế - hẻm Tu Sản) khiến hàng chục xe máy chôn chân giữa dòng nước chảy xiết.

Hiện, chính quyền và lực lượng chức năng các huyện đang huy động máy móc, nhân lực khắc phục tình trạng đất, đá sạt lở xuống lòng đường nhằm bảo đảm nhu cầu đi lại cho nhân dân. Đồng thời thông tin, cảnh báo người dân chú ý và di dời nếu thấy có dấu hiệu sạt lở đất có thể xảy ra tại các vùng xung yếu.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, từ sáng sớm 9/6 đến sáng sớm 10/6, Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to và rải rác có dông (thời gian mưa vừa, mưa to tập trung vào sáng và đêm), trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.