Lũ lụt gây thiệt hại lớn ở Cao Bằng

TPO - Trong ba ngày qua, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng có mưa lớn kéo dài, gây thiệt hại lớn về tài sản cho người dân và các công trình xã hội khác.

Theo báo cáo, có 7/10 huyện, thành phố trong tỉnh Cao Bằng bị thiệt hại do mưa to, nước trên các sông, suối dâng cao gây ngập úng và sạt lở đất. Thống kê ban đầu cho thấy, 83 căn nhà bị hư hỏng, rạn nứt tường cùng nhiều công trình, kho chứa hàng, cơ sở hạ tầng giao thông hư hỏng. 233 ha lúa và hoa màu hỏng do ngập nước, khoảng 100 con vật nuôi bị chết và trên 300 mét kênh thủy lợi sạt lở đất, gãy đổ…

Giao thông cũng bị ảnh hưởng nặng nề, tại 3 huyện Hòa An, Bảo Lạc và Bảo Lâm, hàng trăm m3 đất đá đã sạt lở xuống mặt đường, gây tắc nghẽn giao thông. Có đoạn đường cạnh suối, nước lũ, mưa lớn đã gây sạt lở mặt đường ở huyện Bảo Lạc, gây thiệt hại lớn. Tổng thiệt hại ước tính là trên 9 tỷ đồng.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, các xã đã khẩn trương huy động lực lượng tại chỗ giúp di dời tài sản, di chuyển người dân đến nơi an toàn. Tại các tuyến giao thông bị sạt lở, các đơn vị quản lý đường bộ đã huy động lực lượng, thiết bị xe máy khẩn trương khắc phục sạt lở đất đá để bảo đảm giao thông trên các tuyến đường.