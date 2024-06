Bản tin 8H: Ban Tôn giáo Chính phủ thông tin về việc ẩn tu của ông Thích Minh Tuệ

TPO - Ban Tôn giáo Chính phủ khẳng định, việc tu tập thực hành giáo lý nhà Phật là nhu cầu chính đáng của người dân và được pháp luật bảo hộ. Quyết định dừng bộ hành để ẩn tu của ông Thích Minh Tuệ cần được tôn trọng.

Theo Ban Tôn giáo Chính phủ, nhiều ngày qua, việc ông Lê Anh Tú (Thích Minh Tuệ) ẩn tu đã thu hút sự quan tâm lớn, cùng với đó rất nhiều thông tin sai lệch xuyên tạc ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự gây hoang mang dư luận. Thay vì tôn trọng quyền cá nhân ẩn tu của ông Thích Minh Tuệ, nhiều người tiếp tục tìm ông và gia đình để quay phim chụp ảnh đăng tải các video với mục đích câu view, câu like. Ban Tôn giáo Chính phủ cho biết các đối tượng chống phá đã lợi dụng sự việc này để xuyên tạc chính sách tôn giáo ở Việt Nam, đưa tin sai sự thật về việc phân biệt đối xử đàn áp tôn giáo. Họ còn bịa đặt ông Thích Minh Tuệ bị bắt, cưỡng bức buộc phải dừng việc tu tập. Cơ quan này khẳng định, việc tu tập thực hành giáo lý nhà Phật là nhu cầu chính đáng của người dân và được pháp luật bảo hộ. Quyết định dừng bộ hành để ẩn tu của ông Thích Minh Tuệ cần được tôn trọng.

Tỉnh Nghệ An hiện đang triển khai xây dựng dự án “Tuyến đường ven biển Nghệ An” và dự án “Đường nối Quốc lộ 7C với đường Hồ Chí Minh” với tổng mức đầu tư hơn 5.300 tỷ đồng. Trong đó, dự án tuyến đường ven biển Nghệ An có tổng mức đầu tư là 4.651 tỷ đồng với chiều dài hơn 64km, điểm đầu tuyến thuộc địa phận thị xã Hoàng Mai và điểm cuối tuyến là cầu Cửa Hội nối với tỉnh Hà Tĩnh. Dự án xây dựng đường nối Quốc lộ 7C với đường Hồ Chí Minh, có tổng mức đầu tư là 700 tỷ đồng, chiều dài tuyến là 21,3km, điểm đầu thuộc xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương và điểm cuối là xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ.

Ủy ban Tỉnh ủy Hậu Giang vừa tổ chức công bố và trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y nhân sự Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hậu Giang. Theo đó, Ban Bí thư chuẩn y đồng chí Nguyễn Văn Bằng, Trưởng Phòng Nghiệp vụ 2, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, tham gia Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hậu Giang, nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng thời điểm, Đảng ủy Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định bổ sung Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với đồng chí Thượng tá Ung Chiêu Thành, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh.

Chiều 9/6, lực lượng tìm kiếm cứu nạn cùng các ngư dân người thân đang nỗ lực tìm kiếm ông Hồ Văn Cậy (57 tuổi, ngụ xóm Tân Lập 1, xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) bị mất tích trên biển. Sáng cùng ngày, ông Cậy cùng vợ là bà Nguyễn Thị Luật (53 tuổi) cùng chèo thuyền ra biển đánh bắt cá. Trong lúc đang mưu sinh trên biển, bà Luật không may gặp nạn, rơi xuống biển. Phát hiện vợ chới với trên con sóng, ông Cậy liền lao xuống nỗ lực cứu, đưa vợ lên thuyền. Tuy nhiên sau khi cứu sống vợ, ông Cậy bị kiệt sức, sóng đánh làm ông mất tích.

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh tài xế ô tô giúp đỡ một cháu bé đi bộ ngang Quốc lộ 9 (Quảng Trị) vào buổi tối, phía ngược chiều có ô tô tải lao tới. Qua tìm hiểu, tài xế là anh Đinh Hoàng Phương (SN 1990, nhân viên Xí nghiệp thông tin tín hiệu Bình Trị Thiên, thuộc Công ty Cổ phần thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng). Anh Phương cho biết sự việc xảy ra khoảng 21h15 ngày 6/6 khi anh di chuyển từ thị trấn Khe Sanh (huyện Hướng Hóa) về TP Đông Hà đến địa phận xã Hướng Hiệp (huyện Đakrông). Theo anh Phương, cha mẹ cháu bé kinh doanh quán cà phê, thời điểm xảy ra sự việc đang bận sau bếp. Cháu bé được chị gái khoảng 7 tuổi trông nhưng mải xem TV không để ý em trai chạy ra đường.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 10/6, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến 15-30mm, có nơi trên 60mm. Ngoài ra, chiều tối và tối ngày 10/6, ở khu vực Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 70mm. Do tác động của mưa lớn, cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trên biển, ngày và đêm 10/6, ở bắc vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Đà Nẵng đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), khu vực giữa Biển Đông và nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác.