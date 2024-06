Bản tin 8H: 3 thanh niên tử vong do tai nạn giao thông lúc rạng sáng ở Hà Nội

TPO - Vụ tai nạn giao thông vào rạng sáng ngày 12/6 trên đường Láng, Hà Nội, khiến 3 thanh niên tử vong. Nguyên nhân được cho là do bị truy đuổi dẫn đến đâm xe máy vào dải phân cách.

Sáng 12/6, Công an quận Đống Đa phối hợp với các đơn vị khác thuộc Công an TP. Hà Nội điều tra, làm rõ vụ việc 3 thanh niên tử vong trên đường Láng.Trước đó, khoảng hơn 1h sáng 12/6, một vụ tai nạn giao thông do xe máy gây ra xảy ra tại số 790 đường Láng. Vụ việc đã khiến 2 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong trong quá trình cấp cứu tại bệnh viện. Một số người dân sống quanh hiện trường cho biết các nạn nhân nghi bị đuổi nên đã đâm xe máy vào dải phân cách, bị ngã dẫn đến tử vong.

Khoảng 16h10 ngày 11/6, tai nạn giao thông xảy ra tại đường Cán Cờ, Khu công nghiệp Hoàng Long, phường Long Anh, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Vào thời điểm đó, xe tải chuyên dùng BKS 36HC-001.xx (loại xe bơm bê-tông), do tài xế Nguyễn Văn D. (SN 1983, ngụ phường An Hưng, TP Thanh Hóa) điều khiển, đâm va vào xe máy BKS 36B8-571.xx do ông N.T.K. (SN 1960, ngụ phường Tào Xuyên, TP Thanh Hóa) điều khiển đi phía trước cùng chiều tại ngã tư giao nhau với đường vành đai Khu công nghiệp Hoàng Long. Lúc này, ông K. chở theo 2 cháu nhỏ gồm N.T.A.N. (SN 2015) và N.T.B.N. (SN 2018, cùng ngụ phường Tào Xuyên). Vụ tai nạn khiến ông K. và cháu N tử vong tại chỗ, cháu N bị thương dập nát phần chân trái, được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực.

Ngày 11/6, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức vừa ký ban hành kế hoạch triển khai phương án di dời các nhà máy, xí nghiệp theo đề án Chuyển đổi Khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành khu đô thị thương mại - dịch vụ và cải thiện môi trường. Cụ thể, giai đoạn 1, trước tháng 12 sẽ di dời các doanh nghiệp nằm trong khu 1, phía nam Khu công nghiệp Biên Hòa 1, tiếp giáp cầu An Hảo, đường Trần Quốc Toản, đường Lê Văn Duyệt, xa lộ Hà Nội, có diện tích khoảng 75ha. Giai đoạn 2, hoàn thành trước ngày 31/12/2025, di dời các doanh nghiệp trong phần diện tích còn lại của khu công nghiệp.

Ngày 11/6, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, Công an TP Long Khánh đã nổ súng chỉ thiên ngăn chặn 2 nhóm thanh niên xô xát, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h35 ngày 10/6, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội CSGT-TT, Công an TP Long Khánh do Trung tá Phạm Thế Ninh làm tổ trưởng, nhận được tin báo từ người dân về 2 nhóm thanh niên đang xô xát, gây mất an ninh trật tự trên đường Hồ Thị Hương, phường Xuân Hòa (Long Khánh). Sau khi đến hiện trường, tổ tuần tra yêu cầu các đối tượng dừng lại nhưng không được. Một cán bộ CSGT đã nổ súng chỉ thiên trấn áp, đồng thời phối hợp với công an phường giải tán đám đông, bàn giao các đối tượng để xử lý theo quy định.

Tối 11/6, ông Lê Kim Nam, Chủ tịch UBND phường Hương Sơ, thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên-Huế) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước làm hai cháu nhỏ tử vong.Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h cùng ngày, hai cháu H.H.Q. và N.T.L (cùng sinh năm 2018) khi đang chơi ở khu vực ven kênh nước ở Khu vực 4, phường Hương Sơ, không may rớt xuống kênh nước sâu và mất tích. Đến 18h, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể hai cháu.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 12/6, các tỉnh trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi nóng gay gắt trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%. Tại Hà Nội, nhiệt độ tiếp tục tăng cao so với một ngày trước, có thể lên mức nắng nóng gay gắt 38 độ C. Thời gian có mức nhiệt cao nhất trong ngày rơi vào khung giờ 11h-16h. Tình trạng trên khả năng kéo dài ở miền Bắc đến ngày 14/6, rồi khu vực bước vào đợt mưa mới dịp cuối tuần. Trong khi đó, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Thuận có thể hứng chịu nắng nóng cực kỳ gay gắt khi nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Tin từ lực lượng chữa cháy Vườn Quốc gia Tràm Chim cho hay, đến khoảng 16h ngày 11/6, đám cháy cơ bản được dập tắt. Đồng thời, các đơn vị tiếp tục cử nhân viên trực kiểm tra, theo dõi tình hình để xử lý kịp thời tình huống phát sinh. Ông Cao Thái Phong - Phó giám đốc Vườn Quốc gia Tràm Chim cho biết, vụ cháy xảy ra lúc 10h45 ngày 11/6, trạm bảo vệ rừng Phú Đức 2 phát hiện đám cháy tại phân khu A1, và báo cáo về Ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng vườn. Tổng diện tích rừng bị cháy hơn 20ha. Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân vụ cháy do có người xâm nhập trái phép dùng lửa bất cẩn gây ra. (XEM CHI TIẾT)