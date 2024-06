Bản tin 8H: Giới thiệu chữ ký của tân Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long

TPO - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản giới thiệu chữ ký của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long.

Ngày 13/6, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản giới thiệu chữ ký của tân Phó Thủ tướng Lê Thành Long. Phó Thủ tướng Lê Thành Long là một trong 4 cấp phó của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong nhiệm kỳ Chính phủ 2021-2026. Ông Lê Thành Long được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2021 - 2026 hôm 6/6. Cùng ngày, Chủ tịch nước Tô Lâm ký Quyết định bổ nhiệm ông giữ chức vụ Phó Thủ tướng.

Ngày 13/6, trên mạng xã hội xuất hiện video ghi lại cảnh một người đàn ông đánh đập vợ trước mắt con nhỏ. Video gây bức xúc trong dư luận. Theo Công an tỉnh Hà Giang, vụ việc xảy ra tại thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc. Qua điều tra, người đàn ông trên video là anh L.V.B (sinh năm 1997, ở xã Tát Ngà, huyện Mèo Vạc) có hành vi bạo hành đối với chị L.T.U là vợ của L.V.B. vào khoảng 16h23 ngày 13/6. Công an thị trấn Mèo Vạc đã triệu tập anh L.V.B lên trụ sở làm việc để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại Hội nghị cung cấp thông tin báo chí quý 2 vào chiều 13/6, ông Nguyễn Quốc Thanh, Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết tính đến ngày 31/5 vừa qua trên địa bàn TP HCM có 8.002.618 người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 1,93% (151.492 người) so với cùng kỳ năm trước. Lực lượng lao động tham gia BHXH đạt 51,18%. Lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đạt 49,36%. Dân số tham gia BHYT đạt 88,23%. Tổng số thu BHXH, BHYT đạt 37,88% so với kế hoạch (tăng 8,15% so với cùng kỳ năm 2023). Tuy nhiên, số tiền chậm đóng các loại bảo hiểm tạm tính đến ngày 31/5 là 6.893,4 tỷ đồng (tăng 0,05% so với cùng kỳ năm trước). Đến ngày 31/5 vừa qua, Bảo hiểm Xã hội TP HCM đã giải quyết, chi trả BHXH, BHTN cho 512.634 lượt người (giảm 6,5% so với cùng kỳ năm trước). Trong đó, số người hưởng BHXH một lần là 40.737 người (giảm 12,2% so với cùng kỳ).

Theo Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu, vào lúc 21 giờ 13 phút 35 giây ngày 13/06, một trận động đất có độ lớn 3.4, độ sâu chấn tiêu 11.4 km đã xảy ra ở huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này. Nhiều người dân vùng núi Bắc Trà My cho hay họ cảm nhận được sự rung lắc do dư chấn động đất. Huyện Nam Trà My ở Quảng Nam giáp ranh với huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Nơi đây vẫn thường xuyên xảy ra động đất do hoạt động của hồ chứa.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 14/6, nắng nóng tiếp diễn ở khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ, phía nam Sơn La và Hòa Bình. Mức nhiệt cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi nắng nóng gay gắt trên 38 độ C. Đêm 14/6, mưa dông nhiều khả năng quay trở lại miền Bắc, tập trung ở vùng núi và trung du. Tình trạng này duy trì hai ngày cuối tuần, tổng lượng mưa có thể lên đến 40-100mm, có nơi trên 150mm. Thời gian mưa tập trung về đêm và sáng. Do mưa dông xuất hiện, nắng nóng có xu hướng dịu dần từ ngày 15/6.

Ngày 13/6, Công an quận 4 (TPHCM) đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ vụ phát hiện thi thể người phụ nữ trong căn hộ chung cư xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, ban quản lý của một chung cư nằm trên đường Bến Vân Đồn (phường 1, quận 4) nhận tin báo của chủ một căn hộ về việc phát hiện thi thể người phụ nữ nước ngoài ở bên trong. Qua rà soát, lực lượng chức năng ghi nhận chủ sở hữu không có hợp đồng cho thuê căn hộ và lịch sử sử dụng thẻ thang máy của căn hộ này là vào khuya ngày 31/1/2024. (XEM CHI TIẾT)