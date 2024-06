Bản tin 8H: 3 người cùng gia đình tử vong trong nhà riêng

TPO - Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) đang điều tra, làm rõ vụ 3 người tử vong chưa rõ nguyên nhân ở ấp Long Phước, xã Ô Long Vĩ (huyện Châu Phú).

Ngày 16/6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) tiếp nhận tin báo, tại ấp Long Phước, xã Ô Long Vĩ (huyện Châu Phú) xảy ra vụ 3 người tử vong. Theo đó, khoảng 11h20 cùng ngày, hàng xóm phát hiện ông Ngô Văn Hùng (SN 1973, thường trú ấp Long Phước), Ngô Văn Vũ Linh (SN 2017, con ông Hùng) và bà Lê Thị Cúc (SN 1979, vợ ông Hùng) tử vong trong nhà riêng. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 1 dây điện dài 6m, nối từ ổ điện trong phòng ngủ đến sàn nước, tại vị trí cách chuôi ghim 4,5m có nhiều vết mất vỏ cách điện. Đồng thời, trên cơ thể của 3 nạn nhân có nhiều vết cháy xém. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, cả 3 nạn nhân đều có dấu hiệu tử vong do điện giật.

Ngày 16/6, Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa đã có văn bản kêu cứu Bộ Y tế sau khi 13 viên chức của đơn vị này (gồm 11 viên chức của viện và 2 viên chức đã nghỉ hưu) bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C02) - Bộ Công an bắt giữ và triệu tập phục vụ điều tra. Văn bản này do ông Nguyễn Văn Đức, Phó Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa ký gửi Bộ Y tế. Trong văn bản nêu, hiện nay tình hình đã rất cấp bách, đơn vị không còn cán bộ làm việc nên Viện báo cáo hỏa tốc và xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Y tế để có phương án ổn định nhân lực công tác tại đơn vị.

Ngày 16/6, Công an huyện Đông Anh (TP Hà Nội) đang làm rõ nghi vấn nam tài xế ô tô tử vong vì nhảy cầu Thăng Long. Khoảng 6h20 cùng ngày, một người đàn ông quê Bắc Giang điều khiển ô tô nhãn hiệu Mazda CX-5 biển số 98A-429.XX đi lên cầu Thăng Long. Khi tới địa phận xã Hải Bối, huyện Đông Anh, chiếc xe dừng lại, sau đó nam tài xế rơi từ mặt cầu xuống đất và tử vong tại chỗ. Đội Điều tra tổng hợp, Công an huyện Đông Anh, đang thụ lý, làm rõ sự việc.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 17/6 và ngày 18/6, nắng nóng gia tăng nhanh về cường độ ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình và từ Bình Định đến Bình Thuận. Mức nhiệt cao nhất trong những ngày tới ở các khu vực này dao động 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi tiếp tục nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Trong khi đó, đêm 16 và sáng 17/6, vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác với lượng phổ biến 15-30mm. Một số nơi mưa lớn trên 70mm.

Tối 16/6, Công an TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang cho biết, sau thời gian tích cực xác minh, truy tìm, lực lượng công an đã tìm thấy nữ sinh mất tích sau kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.Trước đó, ngày 5/6, ông Nguyễn Bảo Tài (ngụ ở TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang) đến Công an TP. Châu Đốc báo vụ việc con gái ông là N.T.B.A. (sinh năm 2009) bị mất tích sau khi tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hội đồng thi trường THPT Thủ Khoa Nghĩa. Đến đầu giờ chiều 16/6, công an đã tìm thấy em B.A. tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, và đưa về bàn giao cho gia đình. Nguyên nhân em A. bỏ đi sau kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đang được cơ quan chức năng làm rõ. (XEM CHI TIẾT)

Khoảng 22h30 ngày 16/6, Công an Hà Nội đã có thông tin về vụ cháy tại số nhà 207 Định Công Hạ (Hà Nội) vào tối cùng ngày. Cụ thể, khoảng 18h22 cùng ngày, cơ quan công an nhận tin báo cháy nhà dân khu vực tầng 4 tại số nhà 207 Định Công Hạ. Đến 19h30, đám cháy đã được khống chế và đám cháy được dập tắt hoàn toàn sau khoảng 30 phút. Qua tìm kiếm sơ bộ, các lực lượng đã phát hiện 4 thi thể. Các nạn nhân được đưa đến Nhà tang lễ Bệnh viện Thanh Nhàn. Danh tính các nạn nhân thiệt mạng gồm bà N.M.H. (SN 1971) và 3 cháu nhỏ N.Đ.Đ.S. (SN 2013), N.T.A. (SN 2018), N.D.K. (SN 2022). (XEM CHI TIẾT)