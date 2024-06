Bản tin 8H: Xóa tư cách Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi đối với ông Lê Viết Chữ

TPO - Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2011 - 2016, đối với ông Lê Viết Chữ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 1064 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thi hành kỷ luật đối với ông Lê Viết Chữ, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi. Nghị quyết nêu rõ, thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2011 - 2016, đối với ông Lê Viết Chữ do có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thi hành kỷ luật Đảng. Trước đó, ngày 27/3, ông Lê Viết Chữ bị khởi tố về tội "Nhận hối lộ". Ông Chữ bị bắt do có hành vi nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu "Pháo", Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn) để tạo điều kiện giúp công ty này trúng thầu gói thầu thi công tuyến chính dự án đường bờ Nam sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai vừa có Quyết định thi hành kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Giang Hương - Phó Bí thư Huyện Ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhơn Trạch, bằng hình thức cách chức phó bí thư Huyện ủy Nhơn Trạch, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, bà Nguyễn Thị Giang Hương đã không trung thực trong việc kê khai sản, thu nhập qua các lần kê khai tài sản, thu nhập; quanh co, đối phó, che giấu nguồn gốc số tiền chưa kê khai, không cung cấp cho tổ xác minh tài sản, thu nhập các hồ sơ liên quan đến việc sở hữu các tài sản đã kê khai trong bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định. Vi phạm của bà Nguyễn Thị Giang Hương là nghiêm trọng, tạo dư luận xấu trong xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm sút uy tín bản thân, uy tín Huyện ủy, UBND huyện Nhơn Trạch.

Đầu giờ tối 15/6, mưa đá xảy ra tại các xã Đông Hiệp, Thới Hưng và Thạnh Phú (huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ). Đây là lần đầu tiên mưa đá xuất hiện tại Cần Thơ, khiến nhiều người kinh ngạc. Mưa đá không gây thiệt hại, nhưng mưa dông kéo dài sau đó đã làm sập, tốc mái, hư hỏng một số nhà dân. Ông Phạm Minh Thuấn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Cờ Đỏ, xác nhận chiều 15/6, một cơn mưa đá xuất hiện tại một xã của huyện này với cường độ lớn, kèm theo dông lốc. Chính quyền địa phương đang cho ghi nhận thiệt hại ban đầu.

Theo thông tin từ Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott), trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1048 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào tối 15/6, Hội đồng quay thưởng xác định xác định giá trị giải Jackpot 2 trị giá 3.966.842.450 đồng và có 1 vé số trúng thưởng. Dãy số may mắn trong kỳ quay thưởng thứ 1048 là 05 - 10 - 14 - 20 - 26 - 51 và cặp số vàng để so giải Jackpot 2 là 36. Ngoài ra, Vietlott đã tìm ra 13 người trúng giải nhất mỗi giải trị giá 40.000.000 đồng, 927 người trúng giải nhì mỗi giải trị giá 500.000 đồng, 20.160 người trúng giải ba mỗi giải trị giá 50.000 đồng.

Tối 15/6, lãnh đạo huyện Phú Hòa (tỉnh Phú Yên) xác nhận trên địa bàn huyện vừa xảy ra 2 vụ đuối nước khiến 3 thiếu niên tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h30 cùng ngày, người dân phát hiện em D.T.B. (17 tuổi, trú xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa) bị đuối nước khi đến tắm tại khu vực sông Ba, thuộc xã Hòa Thắng. Dù được vớt lên và cấp cứu tại chỗ, B. không qua khỏi. Cùng thời điểm, tại khu vực sông Ba, người dân phát hiện 2 thiếu niên khoảng 13-15 tuổi đuối nước và tử vong.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 16/6, vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp diễn mưa dông nhưng gia tăng về lượng, phổ biến 30-60mm, có nơi trên 100mm. Vùng mưa rào mở rộng ra khu vực đồng bằng Bắc Bộ với lượng 20-40mm. Một số nơi mưa lớn trên 70mm. Mưa ở Bắc Bộ tiếp diễn từ tối 16/6 đến hết ngày 21/6, nhưng tập trung ở vùng núi và trung du, cũng chủ yếu mưa về chiều tối, đêm và sáng. Nam Bộ cũng xuất hiện mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to, kéo dài từ chiều 15/6 đến hết ngày 16/6. Tổng lượng mưa có thể đạt ngưỡng 20-50mm, có nơi mưa trên 80mm. Tại Tây Nguyên, mưa xuất hiện rải rác, cục bộ mưa to với lượng 15-30mm, có nơi trên 60mm.

Tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ mới nhất đã bỏ quy định cấm vượt đèn vàng dù đang đi trên vạch dừng hoặc đã đi qua vạch dừng. Trước đó, trong Dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ trình Quốc hội ngày 22/5 ở đợt 1 của kỳ họp thứ 7 quy định: khi có tín hiệu đèn vàng, người tham gia giao thông phải dừng lại trước vạch dừng. Như vậy, so với dự thảo trình Quốc hội, dự thảo trình Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp 34 vừa qua đã có sự thay đổi theo hướng kế thừa Luật Giao thông đường bộ hiện hành. (XEM CHI TIẾT)