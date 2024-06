Giúp đỡ phu vàng trở về quê sau khi bị chủ bãi lừa, không trả tiền công

TPO - Bị chủ bãi lừa, không trả tiền công khi đi làm phu vàng, một nam thanh niên người Nghệ An vừa được lực lượng công an tại tỉnh Thừa Thiên-Huế (TT-Huế) hỗ trợ đón xe trở về quê.

Chiều 16/6, thông tin từ Công an tỉnh TT-Huế cho biết, Công an xã Hương Văn (thị xã Hương Trà) vừa kịp thời giúp đỡ một nam thanh niên bị chủ bãi vàng lừa, không trả tiền công có điều kiện được trở về với gia đình.

Vào khoảng 11h28 trưa 16/6, Thượng úy Dương Minh Quốc - cán bộ Công an phường Hương Văn (Công an thị xã Hương Trà) trong lúc làm nhiệm vụ trực ban thì có một nam thanh niên vào xin nước uống.

Qua xác minh của công an, thanh niên này tên là Lò Văn E (sinh năm 1994, trú tại Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An).

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, tháng 4/2023, Lò Văn E vào huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, làm công nhân đào vàng thuê nhưng bị chủ bãi lừa, không trả tiền công. Do không có tiền để bắt xe về quê, E đã đi bộ từ tỉnh Quảng Nam ra TT-Huế, sau đó vào Công an phường Hương Văn xin nước uống.

Nhận thấy E có hoàn cảnh khó khăn, Công an phường Hương Văn đã liên hệ nhà xe hỗ trợ đưa thanh niên này về quê. Nhiều người dân địa phương cũng giúp thêm E một ít tiền để mua cơm ăn, nước uống trên đường về nhà.