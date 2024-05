Thừa Thiên-Huế đẩy mạnh kiện toàn, bổ sung phó bí thư Đoàn xã là công an kiêm nhiệm

TPO - Dự kiến hết tháng 5, tại địa bàn huyện miền núi A Lưới, tỉnh Thừa Thiên-Huế (TT-Huế), sẽ kiện toàn, hoàn thành bổ sung phó bí thư Đoàn xã, thị trấn là công an kiêm nhiệm.

Ngày 20/5, thông tin từ Tỉnh Đoàn TT-Huế cho biết, thời gian qua, đơn vị đã chỉ đạo, hướng dẫn các cấp bộ Đoàn thực hiện chủ trương kiện toàn, bầu bổ sung phó bí thư Đoàn kiêm nhiệm là đoàn viên công an.

Qua thực hiện bổ sung đoàn viên công an tham gia vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn cơ sở và tiến hành kiện toàn, bầu bổ sung chức danh Phó Bí thư Đoàn cơ sở kiêm nhiệm, huyện A Lưới đã trở thành điểm sáng, với 16/18 cơ sở Đoàn xã, thị trấn hoàn thành thực hiện chủ trương này.

Theo anh Trần Toàn - Bí thư Huyện Đoàn A Lưới, từ tháng 4 đến nay, với chỉ đạo sâu sát của Công an huyện, Huyện Đoàn, cấp ủy Đảng, công an địa phương, các Đoàn xã, thị trấn trên địa bàn A Lưới đã bám sát chủ trương của cấp có thẩm quyền để kiện toàn, bầu bổ sung phó bí thư Đoàn xã, thị trấn là công an kiêm nhiệm.

Hiện, còn hai đơn vị Đoàn xã Hồng Vân, Hồng Hạ tiếp tục thực hiện để sớm hoàn thành chủ trương nêu trên. “Chậm nhất đến hết tháng 5 này, 18/18 cơ sở Đoàn xã, thị trấn trên địa bàn huyện A Lưới sẽ hoàn thành kiện toàn, bầu bổ sung phó bí thư Đoàn xã, thị trấn là công an kiêm nhiệm. Trong số này, có một số đồng chí là Phó trưởng Công an xã”, anh Trần Toàn cho biết.

Theo đánh giá của Tỉnh Đoàn TT-Huế, việc thực hiện chủ trương kiện toàn, bầu bổ sung phó bí thư Đoàn là công an xã kiêm nhiệm nhằm tăng cường đội ngũ cán bộ chủ chốt ở cơ sở trong điều kiện thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy. Đây là chủ trương phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ công tác Đoàn trong giai đoạn hiện nay, được cấp ủy đảng, chính quyền, công an các địa phương quan tâm, ủng hộ và tạo điều kiện.